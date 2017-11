Zlín - Čtyřmi body za gól a tři asistence se zaskvěl při svém návratu do Zlína útočník Petr Holík a pomohl hokejistům Mladé Boleslavi ve 23. kole extraligy proti svým bývalým spoluhráčům k vysoké výhře 6:1. Když ve 44. minutě v přesilové hře zvýšil náskok Bruslařského klubu na 4:1, tak na mateřském ledě, kde strávil sedm sezon v nejvyšší soutěži, nijak neslavil.

"Nechtěl jsem se radovat, to je pochopitelné. Je to zimák, kde jsem vyrostl, dopadlo to na mě," řekl po utkání Holík, který se Zlínem získal v roce 2014 titul. Po minulé sezoně odešel do Čerepovce do Kontinentální ligy, kde však na konci září skončil a zamířil do Mladé Boleslavi.

Proti Zlínu nastoupil už 6. října, kdy Bruslařský klub vyhrál doma 4:1. Holík tehdy nebodoval a navíc při jediné trefě soupeře si pokus Pavla Sedláčka nešťastně tečoval do vlastní branky. Teď se poprvé představil proti "svým" před zlínským publikem.

"První dvě střídání jsem měl nohy v betonu, časem to ale odešlo. Za gól jsem a samozřejmě i musím být rád, ale jak říkám, slavit jsem ho nechtěl," doplnil Holík. Z hlediště se ozýval na jeho adresu pískot, ale někteří fanoušci naopak skandovali jeho jméno. "Za to jsem rád," ocenil pětadvacetiletý člen širšího reprezentačního kádru, který kvůli zranění přišel o start na letošním mistrovství světa v Paříži.

Podle Holíka nebyl duel tak jednoznačný, aby mu odpovídalo skóre 6:1. "Bylo vidět, že oba týmy měly dost sil. Nám však zachytal gólman. Brandon byl dnes excelentní," vyzdvihl výkon amerického gólmana Maxwella.

Mladá Boleslav ve Zlíně hrála poprvé pod vedení nového kouče Vladimíra Kýhose, který chce sázet na sílu útoku Bruslařského klubu. V prvním vystoupení pod jeho taktovkou se ofenzívě dařilo a Středočeši využili všechny tři přesilové hry. "Od toho tu jsme, abychom dávali góly. Nevím, co se změní, ale všichni samozřejmě chtějí vyhrávat," dodal Holík.