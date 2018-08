Mladá Boleslav - Zatímco předchozí zápasy Mladé Boleslavi a Slavie v sezoně přinesly v průměru 4,5 gólu, vzájemný duel 4. kola první fotbalové ligy rozhodl jeden jediný souboj. Kapitán Slavie Milan Škoda při něm přeskočil domácího gólmana Jana Šedu a udržel Pražanům stoprocentní bilanci na startu ročníku.

"Nic není zadarmo, o to víc jsme rádi, že jsme to zvládli. Je to hodně důležité vítězství. Máme skvělý start a doufám, že to bude pokračovat," řekl po utkání novinářům Škoda, který zápas rozhodl ve 34. minutě.

Stoper Michael Ngadeu dostal hodně prostoru, zaútočil a pasem za obranu našel útočníka Slavie, který byl u míče dříve než vybíhající gólman a míč doskákal do opuštěné branky.

"Míša měl hodně času a dal mi skvělý balon za obranu. Cítil jsem, že jde gólman ven, ale byl tam pozdě a přehlavičkoval jsem ho," popisoval Škoda. "Věřil jsem si, že ten souboj vyhraju, ale byl jsem tam bohužel později. Škoďák mi to lízl přes rukavice a zapadlo to do brány. Kdybych nevyběhl, stopeři by s ním asi svedli souboj. Otázkou je, jestli by mě nepřehodil, když jsem měl vyšší postavení. Ale to je kdyby. Musím to vzít na sebe," připustil chybu Šeda.

Svého zaváhání litoval o to více, že jinak byl zápas vyrovnaný. "Kvůli prohranému souboji je to darované vítězství pro Slavii. Odmakali jsme to na sto procent. Měli jsme tam i dvě příležitosti na vstřelení branky. Remíza by byla zasloužená. Bohužel," litoval mladoboleslavský gólman.

Největší šanci na vyrovnání měli domácí v nastaveném čase, ale Tiémoko Konaté z úhlu přestřelil. "Zatrnulo mi dost, ale ještě že to dobře dopadlo," oddechl si Škoda. "Timi to myslel dobře, když to chtěl dávat na zadní tyč. Bohužel to netrefil. Pro nás by to bylo zasloužené vyrovnání. Nemáme se ale za co stydět. Bylo to odmakané. Od tohoto výkonu bychom se měli odrazit, propilovat to a budeme vyhrávat," míní Šeda.

Na hře Slavie se projevilo to, že trenér Jindřich Trpišovský udělal pět změn v sestavě oproti úternímu utkání Ligy mistrů s Dynamem Kyjev a Pražané pak ve druhé půli už spíše šetřili síly na odvetu. "Ale nemyslím si, že by to bylo vyloženě znát. Možná jen maličko, protože noví kluci nebyli tak rozehraní. Ale v Boleslavi to není nikdy snadné. Kdybychom hráli v sestavě jako v úterý, nemyslím si, že by to bylo nějak výrazně lepší. Hlavní je, že jsme vyhráli. Nelze čekat, že budeme pořád vyhrávat 3:0," prohlásil Škoda.