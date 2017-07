České Budějovice - Státní zástupce navrhnul mladíkovi, jenž loni na Českobudějovicku napadl dva policisty, z nichž jeden zemřel, trest za vraždu v horní hranici sazby - ta je 12 až 20 let. Žalobce Petr Dušek to dnes řekl v závěrečné řeči při jednání Krajského soudu v Českých Budějovicíc. Navrhl, aby soud přiznal poškozeným nárok na odškodnění téměř půl milionu Kč, uhradit by ho měl obžalovaný, tedy osmnáctiletý Lukáš Hajný. Soudkyně Olga Smrčková řekla, že rozsudek padne 12. července.

Hajný loni 18. prosince ve Velicích, části obce Dříteň na Českobudějovicku, napadl podle obžaloby dřevěnou tyčí a nožem dva policisty, jeden z nich na následky zranění zemřel. Hajný vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem drog, nepoznal policisty a myslel si, že jsou to teroristé. Dnes se v závěrečné řeči za svůj čin omluvil.

"Navrhuji, aby byl uznán vinným. Naprosto bezdůvodně způsobil smrt jednoho policisty, druhého se pokusil zavraždit a způsobil mu těžká zranění. Navrhuji uložit důrazný nepodmíněný trest vyměřený při horní hranici sazby, aby byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Výjimečný trest nenavrhuji proto, že se činu dopustil v mladistvém věku. Je nutné uložit mu ochranné léčení," řekl Dušek.

K co nejvyššímu trestu se dnes v závěrečné řeči přiklonil i otec zabitého policisty. Obhájce Hajného Miroslav Kříženecký navrhl trest tři až deset let podle paragrafu 360 trestního zákoníku. Připomněl, že Hajný začal již ve 13 letech s čichačstvím, užíval marihuanu, lysohlávky, LSD a hlavně pervitin. "Hledal prostředek, jak dodat smysl svému chaotickému životu. Šlo o dlouhodobou závislost na všech jemu dostupných látkách. Navrhuji zvolit řešení, které nebude rozšiřovat tragický vývoj osobnosti obžalovaného, s použitím ochranného léčení," řekl Kříženecký.

Hajný, který bral poslední čtyři roky pervitin a jiné drogy, vypověděl, že v den vraždy dva nebo tři dny nespal a měl halucinace. Byl pod vlivem pervitinu. Dnes se omluvil. "Neomlouval jsem se písemnou formou, chtěl jsem se omluvit až tady při závěrečných řečech. Chtěl jsem se omluvit za to, co jsem způsobil, moc mě to mrzí, je to nepopsatelné," řekl Hajný.

Soud dnes odmítl námitku obhajoby z podjatosti, obhájce Miroslav Kříženecký proti tomu podá stížnost.