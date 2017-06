Právě zveřejněno

České Budějovice - U krajského soudu v Českých Budějovicích začalo dnes líčení s osmnáctiletým Lukášem Hajným, který loni v prosinci na Českobudějovicku napadl dva policisty. Jeden z nich na následky zranění v nemocnici zemřel. Hajný dnes u soudu řekl, že byl pod vlivem drog, nepoznal policisty a myslel si, že jsou to teroristé. Státní zástupce Barnabáš Liška ČTK řekl, že trest Hajnému navrhne až poté, co před soudem skončí dokazování. Jak dříve řekl ČTK státní zástupce Petr Dušek, který podával obžalobu, hrozí Hajnému za vraždu až dvacetileté vězení a nelze vyloučit ani výjimečný trest. Příbuzní mrtvého policisty žádají odškodné přes milion korun. Soudkyně Olga Smrčková ČTK řekla, že rozsudek tento týden nepadne, protože se z jednání omluvila znalkyně.

Tragédie se stala 18. prosince 2016 kolem 11:00 ve Velicích, části obce Dříteň na Českobudějovicku. Hajný dva policisty napadl dřevěnou tyčí a nožem a způsobil jim těžká zranění. Policisté ho dokázali zneškodnit a přivolat posily. Oba zasahující skončili v nemocnici. Jednoho z policistů museli lékaři ihned operovat, po dvou dnech nakonec zraněním podlehl.

Hajný, který bral poslední čtyři roky pervitin a jiné drogy, vypověděl, že v den vraždy už dva nebo tři dny nespal a měl halucinace. Byl pod vlivem pervitinu a alkoholu, nejdříve koštětem napadl otce, protože nemohl najít peněženku a myslel si, že mu ji otec vzal.

"Táta řekl, jestli zase chlastám, pak jsem začal šílet. Ani jsem nepoznal, že je to policie, kdybych věděl, že je to policie, nechám se odvést, ať se děje cokoli. Myslel jsem si, že jsou to gangsteři, že mi přišli vyvraždit rodinu. Objevili se dva chlapi v černém a řekli, ať nedělám problémy. Držel jsem nůž, bodal jsem doleva i doprava, kolikrát jsem bodnul, nevím. Moc toho lituju, už nechci nikdy fetovat," vypověděl před soudem Hajný, který vychodil základní školu a poté vypomáhal matce v hospodě, byl také v evidenci Úřadu práce.

Policii na místo zavolala jeho matka. Policista, který útok přežil, dnes u soudu řekl, že Hajný si musel být vědom, že jde o policii. "Ozvalo se: už jdou. Řekl nám: Pánové, nechám toho, najednou ale koště namířil proti nám, udělal několikrát výpad. Připravili jsme si teleskopické obušky, protože zaútočil na kolegu, určitě viděl, že jsme je vyndali," řekl policista s tím, že poté, co ho Hajný bodl nožem, si pamatuje, že mladík udělal škleb. "Padl jsem na kolena, na záda a začal jsem křičet o pomoc," řekl policista, který je stále v pracovní neschopnosti.

Hajný řekl, že vlastnil tři zbraně, vzduchovky. Vypověděl rovněž, že doma rozbíjel věci jako počítač. "Bylo vidět, že se tím (rozbíjením) bavíte, já rozpoznám emoce," řekla mu dnes soudkyně Olga Smrčková. Hajného k soudu přivedlo sedm těžkooděnců z vězeňské služby. Podle soudkyně proto, že by mohl by rušit jednání nebo se pokusit o útěk, měl pouta i na nohou. Hajný dnes řekl, že jednou již napadl svého bratra.

Obžalovaného hájí Miroslav Kříženecký, v letech 1990 až 1994 hlavní vojenský prokurátor České republiky, jenž hájil i Františka Mrázka. Kříženecký ČTK řekl, že si vyžádal dva zdravotní posudky Hajného.

Na otázku soudkyně, proč bral drogy, Hajný řekl: "Dělalo mi to dobře, zvládal jsem všechno líp, dokázal jsem dva dny nespat, nedokážu bez drog přemýšlet ani si vzpomenout, co jsem udělal. Když jsem je bral, vzpamatoval se mi mozek a mohl jsem začít něco dělat."