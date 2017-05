Londýn - Britský bezpečnostní výzkumník, kterému se podařilo zastavit masové šíření vyděračského počítačového viru, se obává o vlastní bezpečnost. Dvaadvacetiletý mladík, který vystupuje na twitteru pod účtem @malwaretechblog, listu Daily Mail řekl, že by se mu v budoucnu mohl za jeho počínání někdo chtít pomstít.

"Mou totožnost by mohli zjistit za pár vteřin," řekl. "Jestli vědí, kde bydlím, mohou udělat opravdu cokoli," dodal. Připomenul přitom případ jiného bezpečnostního blogera, který poté, co byla zveřejněna jeho identita, čelil vydírání i výhrůžkám smrtí.

Na svém twitterovém účtu mladík upozornil, že novináři již vystopovali jeho kamarádku, jejíž fotografii zveřejnili. "Prosím, pokud tak zoufale stojíte o rozhovor, kontaktujte přímo mě," vzkázal novinářům. Internetová komunita se mezitím podle deníku The Guardian zavázala, že výzkumníkovu totožnost nezveřejní.

Odborník, který se snaží své jméno chránit, zastavil celosvětový kybernetický útok tím, že si zaregistroval doménu, na kterou škodlivý software nazvaný WannaCry měl vazbu. Mladík uvedl, že když zjistil, že program se neustále snaží spojit s jistou adresou, která navíc byla volná, obratem tuto doménu zakoupil, protože byl zvědavý, co se poté stane. Nakonec se ukázalo, že WannaCry při kontaktování zmíněné domény své šíření zastaví; výzkumník nyní opakovaně prohlašuje, že program zablokoval "jen náhodou". V této souvislosti varoval, že nová generace programu by proti takto snadnému zastavení mohla být imunní. Odkaz na zmíněnou adresu totiž očividně sloužil jako pojistka či jakýsi vypínač pro případ, že by strůjci úderu chtěli další šíření viru během infekce znemožnit.

Analytici odhadují, že vir, který zašifruje uložená data a následně za jejich odblokování žádá výkupné, napadl po celém světě na 200.000 počítačů, z toho zhruba 500 v České republice. Útok minulý týden v pátek ochromil zdravotnický systém v Anglii, ruské banky či německou železniční společnost DB. Virus napadal zejména počítače používající operační systém Windows XP, který už firma Microsoft nepodporuje.