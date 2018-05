Ostrava - Jeden má mírné sklony k extremismu, druhý rád rozdělává oheň a pozoruje plameny. Tak soudní znalci podle státního zástupce Josefa Šuhaje vyhodnotili osobnosti dvou hlavních obžalovaných v kauze úmyslného zapálení středověkého dřevěného kostelíku v Gutech na Třinecku. Soud se třemi mladíky začal dnes u Krajského soudu v Ostravě.

Trojice obžalovaných, přičemž třetí působil jako řidič, zapálila podle obžaloby památku loni v létě. Oheň způsobil škodu přes 20 milionů korun. Historická škoda je nevyčíslitelná.

Proces je neveřejný, jeden z obžalovaných totiž v době žhářského útoku ještě nedovršil 18 let. Dva z obžalovaných se přiznali a jeden vinu odmítá. Hlavní líčení je nařízeno do pátku. Podle mluvčího soudu Jiřího Barče je nepravděpodobné, že by tento týden padl rozsudek.

Středověký kostel, který byl národní kulturní památkou, zapálil jeden z trojice obžalovaných. Vše ale vymyslel jeho nevyléčitelně nemocný kamarád, který špatně chodí, k soudu přišel o holi. Ten oslovil i dalšího známého, který plnil úlohu řidiče. Podle obžaloby má tělesně postižený mladík lehké extremistické sklony. "Jeho nemoc ale na jednání žádný vliv neměla," řekl státní zástupce.

Obžalovaný, který kostel zapálil, v době činu ještě neměl 18 let. Podle soudních znalců má mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování. "Nejde ale o pyromanii," řekl státní zástupce. Soudí, že právě on kostel zapálil zřejmě proto, že v danou chvíli byl jediný schopný to udělat. Další obžalovaný totiž seděl za volantem a poslední byl tělesně postižený.

Podle Šuhaje se k účasti na zapálení kostela přiznal mladík, který vše vymyslel i ten, který rozlil hořlavou látku a kostel zapálil. Vinu odmítá obžalovaný, který všechny na místo přivezl. Netušil prý, proč známé ke kostelu v noci veze. Všichni tři si ale vyslechli obžalobu z obecného ohrožení. Oba plnoletí obžalovaní mohou ve vězení strávit 15 let. Nejmladšímu hrozí s ohledem na jeho věk v době spáchání trestného činu maximálně pětiletý trest.

Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více než 3,2 milionu korun. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.

Moravskoslezský kraj bude hledat lepší zabezpečení památek

Moravskoslezský kraj chystá na červen konferenci o kvalitnějším zabezpečení kulturních památek v regionu. Důvodem jsou poslední úmyslné požáry vzácných památek. Loni v létě žháři zapálili dřevěný kostel ze 16. století v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku, na konci roku vznikl úmyslný požár v bývalé textilce Karnola v Krnově na Bruntálsku. Konference by se měli účastnit i zástupci policie a hasičů, řekl ČTK náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Soud se třemi mladíky obžalovanými ze zapálení kostela začal dnes.

"Sezveme si všechny vlastníky národních kulturních památek a významných kulturních památek, mezi které patří i sakrální památky. Budeme diskutovat s odborníky, jak je efektivně chránit před požárem či vykradením," uvedl Curylo. Cílem je najít efektivní a zároveň levnou ochranu památek. "Je v zájmu nás všech, aby památky zůstaly a nemůžeme tu ochranu nechat jen k tíži těm vlastníkům, protože už tak se o to starají a dávají na zachování památek nemalé investice," podotkl Curylo.

Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. "Obnova vyhořelého kostela v Gutech je momentálně ve fázi přípravy materiálu. Probíhá výroba speciálního šindele o délce 70 centimetrů a probíhá základní opracování dřevěných trámů na roubení kostela. Samozřejmě dokončují se detaily samotného projektu. Jestliže všechno půjde dobře, tak by se řekněme na podzim letošního roku mohlo začít s obnovou, tedy se stavbou na místě," řekl ČTK pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka, kterou vyhlásila radnice v Třinci a je na ní více než 3,3 milionu korun.

David připomněl, že zapálením kostela byla způsobená nevyčíslitelná kulturní škoda. "Byl to kostel více než 400 let starý, ale samozřejmě byla to i škoda duchovní, protože to byl kostel, tedy místo, kde se lidé scházeli k bohoslužbě," dodal.

Dvěma obžalovaným hrozí až 15 let vězení, třetímu, který měl těsně před 18. narozeninami, až pět let. Soudní jednání je neveřejné. Mladíci požárem způsobil škodu přes 20 milionů korun.