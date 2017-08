Právě zveřejněno

Třinec - Dva mladíci obvinění z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech podali stížnost proti rozhodnutí soudu, který je poslal do vazby. Jejich pobytem ve vazbě se tak bude zabývat Krajský soud v Ostravě. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Josef Šuhaj.

"Mohu potvrdit, že oba obvinění si podali stížnost. Další informace momentálně k případu zveřejňovat nebudeme," řekl žalobce.

Policie v souvislosti s požárem kostela obvinila tři mladíky. Dva jsou ve vazbě, třetí je vyšetřován na svobodě. Důvodem, proč státní zástupce podal návrh na vazbu, je u jednoho z obviněných možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu (až 15 let vězení) vyhýbal trestnímu řízení, ale také to, že by obvinění mohli pokračovat v trestné činnosti. Dosud nebyli trestáni a není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. Jeden z pachatelů ale měl vytipovánu ještě minimálně jednu sakrální památku.

Motiv činu zatím není jasný. Třetí obviněný je vyšetřován na svobodě. Podle dostupných informací šlo spíše o pomocníka, který víceméně pomohl odhalit další dva pachatele.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel minulý týden v noci na středu. Pocházel z 16. století, velká část jeho vybavení byla původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl za 4,3 milionu korun zrekonstruován. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.

Třinecká radnice vyhlásí sbírku na obnovu vyhořelého kostela

Třinecká radnice vyhlásí ve středu veřejnou sbírku na obnovu vyhořelého kostela. Dnes to na mimořádném zasedání schválila rada města. Sbírku ale ještě před tím musí schválit i krajský úřad. ČTK to dnes řekla starostka Třince Věra Palkovská.

"Rada města souhlasí s konáním veřejné sbírky na obnovu kostela. Ještě během úterý očekáváme souhlas krajského úřadu. Ve středu pak zveřejníme číslo konta. Peníze, které se na něm sejdou, budou sloužit pouze na obnovu kostelíku," řekla Palkovská. Sbírka podle ní nebude mít žádný finanční limit. Očekávané náklady na obnovu vzejdou až ze zpracovaného projektu.

Starostka už nyní eviduje velký zájem ze strany možných dárců. "Obracejí se na mě zástupci okolních měst i firem, že by chtěli přispět, také soukromé osoby z Česka a Slovenska," řekla. Ve středu bude ještě jednat s biskupem. "Chceme mluvit o tom, jak ještě může být město prospěšné. Nejde jen o peníze," řekla.

Dárci podle Palkovské mohou přispět i 24. září, kdy se bude v Třinci konat tradiční charitativní Koncert Srdce Evropy, na kterém vystoupí například Michal Hrůza se svojí kapelou. "Letos bude koncert věnovaný obnově kostela. Zástupci firem budou moci předat šeky přímo biskupovi. Drobní dárci budou moci přispět do kasiček," uvedla.

Obnovení dřevěného kostela vítá ředitel Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula. "Bude to nejlepší postup, jak zahladit způsobené škody," řekl. Projekt na obnovu bude řešit vlastník nemovitosti, tedy biskupství. "Předpokládá se, že se úkolu ujme tým, který pracoval na obnově kostela v Ostravě-Hrabové," řekl. Tehdy řemeslníci odvedli dobrou práci, i když to bylo poprvé, co na takovém projektu spolupracovali, uvedl.

Zezula a jeho lidé na místě působili už v prvních hodinách po požáru. I dnes jednotlivé kroky konzultují s biskupstvím. Podle Zezuly je možné, že některé prvky, které požár nezničil, budou použity při stavbě nového kostelíku. "Například může jít o okenní a dveřní kování nebo další předměty z kovu," řekl.