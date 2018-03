Teplice - Fotbalisté Teplic ve 20. kole první ligy porazili doma Zlín 2:1. Svými premiérovými góly v nejvyšší soutěži se o to postarali devatenáctiletí mladíci Alex Král a Patrik Žitný. Za "Ševce" na průběžných 1:1 srovnal Petr Hronek. Teplice poprvé na jaře vyhrály, zatímco Zlín získal po zimní přestávce jediný bod a neuspěl ani ve druhém utkání pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou.

Zlín se potřeboval vzpamatovat z posledních dvou proher 0:4, Petržela tak vyměnil téměř celou zálohu a teprve podruhé v ligové sezoně se do branky postavil Zlámal. Také Teplice v předchozích třech jarních kolech získaly jen bod a stejně jako hosté potřebovaly zabrat. Pomoci k tomu měl i návrat Ljevakoviče, který nastoupil s maskou chránící zranění v obličeji.

Severočechům se už po čtyřech minutách zranil Vošahlík, který špatně došlápl a s poraněným kolenem ihned odjel do nemocnice.

V úvodu měli více ze hry domácí. Nejprve hostující stoper Gajič při odvracení centru málem zamířil do vlastní branky, v 17. minutě už se ale Stínadla radovala. Krob z přímého kopu našel přesně Královu hlavu a mládežnický reprezentant dal svůj první ligový gól.

Ve 28. minutě mohl domácí gólman Diviš darovat Zlínu vyrovnání, když po malé domů váhal s odkopem a nakonec trefil dotírajícího Hronka, od něhož se míč odrazil těsně mimo branku. Chvíli nato měl šanci Jiráček, který po půlhodině nahradil zraněného Janíčka, jenže přestřelil. Na druhé straně Vaněčka vychytal gólman Zlámal.

Zlín srovnal hned v úvodu druhé půle, kdy se odražený míč dostal k Hronkovi a ten střelou do šibenice zařídil teprve druhý zlínský gól na jaře.

Teplice však dnes zachraňovala mladá krev. Poprvé v základní sestavě dostal šanci Žitný a v 58. minutě se blýskl gólem. Nejprve se u lajny skvěle obtočil kolem obránce, narazil si s Vaněčkem a střelou ke vzdálenější tyči poslal Severočechy znovu do vedení.

Zlín se pak sice snažil s výsledkem něco udělat, ale proti dobře fungující obraně Teplic už si výraznější šanci na srovnání nevypracoval. Prohrál potřetí za sebou a body ztratil v devátém z posledních deseti kol.

Výhra Teplic rozdělila tabulku. Mezi osmými Severočechy a devátou Karvinou je rozdíl pěti bodů.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsme spokojeni s výsledkem, protože jsme tři utkání naplno nebodovali a dnes to zvládli. Jsem moc rád. Do utkání jsem nevstoupili špatně, pak jsme polevili a přišel špatný vstup do druhého poločasu, kdy jsme inkasovali. Ale kluci to nezabalili. Zvedali se a byli jsme odměněni druhou brankou. V závěru jsme se trochu báli o výsledek, ale nakonec jsme to zvládli. Vypadá to hezky, když se prosadí hráči ročníku 1998 a 1999, ale v první řadě jsme rádi, že jsme vyhráli. Jde o tým a je jedno, kdo dal góly. Ale oba byly krásné. Patrik Žitný je dobrý kluk, věřme, že to tak bude dál pokračovat. Vošahlíkovi v souboji ruplo v koleni. Zatím nemáme přesnou diagnózu, ale nevypadá to úplně nejlíp."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Podle mě vyrovnané utkání, bylo to jen o gólech. První půli byly Teplice lepší, pak jsme se zlepšili. Týden jsme pracovali, bylo to vidět, nechtěl jsem nakopávané balony, ale kombinovat po zemi. Bohužel kombinace je pomalá, hraje se dozadu, je potřeba hrát dopředu a zrychlit. Přitom rychlé hráče máme, ale nevyužijeme je. Zlepšený výkon to byl, ale je nám k ničemu. Dnes dostali šanci jiní, ale že by mě někdo přesvědčil kromě Hronka, to říct nemůžu. Co se týká střídání Matejova, bude lepší když se zeptáte jeho. Prý měl nějakou alergii. Nevím na co, možná na mě. Neskutečné. Chtěli jsme posílit ofenzivu, ale nemohli jsme, protože jeden hráč se nám zranil, druhý dostal alergii nebo co a třetí nemohl dýchat."

FK Teplice - Fastav Zlín 2:1 (1:0)

Branky: 17. Král, 58. Žitný - 48. Hronek. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Melichar. ŽK: Soungole - Kopečný, Gajič, Džafič. Diváci: 2156.

Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole, Kučera - Vošahlík (10. Červenka), Hora (90. Kodeš), Žitný (66. Trubač) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Zlín: Zlámal - Kopečný (46. Matejov, 67. Holzer), Gajič, Janíček (32. Jiráček), Bartošák - Hnaníček, Hronek - Ekpai, Mehanovič, Džafič - Železník. Trenér: Petržela.