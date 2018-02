Berlín - V Pirně a Lipsku na východě Německa zahájili dnes mladí sociální demokraté kampaň proti pokračování velké koalice CDU/CSU a SPD. O tom, jestli takováto vláda vedená kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) znovu vznikne, budou od 20. února rozhodovat všichni sociální demokraté v referendu. Výsledek hlasování není zcela jistý.

Předsedovi mladých sociálních demokratů Kevinovi Kühnertovi, který se v posledních týdnech stal celostátně známým politikem, na pokračování dosavadní vlády vadí především dvě věci. Jednak má za to, že SPD do koaliční smlouvy neprosadila dostatek svých programových priorit, jednak kritizuje vládní styl velké koalice. Ta podle něj stále odkládala důležité otázky budoucnosti, ať už to byla důchodová reforma nebo přijetí razantních opatření na ochranu klimatu.

Že v odporu vůči vládní sestavě, která by spolkovou republiku vedla už potřetí za poslední čtyři volební období, nejsou mladí sociální demokraté sami, ukázal už v lednu stranický sjezd SPD, který se jen poměrně těsnou většinou vyslovil pro zahájení koaličních rozhovorů. Řadě sociálních demokratů, jejichž strana má nyní rekordně nízkou podporu kolem 18 procent, kromě jiného vadí, že z velké koalice v posledních letech vždy vyšli oslabeni.

Ve vnitrostranickém referendu může hlasovat všech více než 460.000 členů nejstarší německé demokratické strany. Odpovědět mají na tuto otázku: "Má Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) uzavřít koaliční smlouvu z února 2018 vyjednanou s Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Křesťanskosociální unií (CSU)?" Rozhodovat mohou v korespondenčním hlasování od 20. února do 2. března. Sociální demokraté žijící v zahraničí mohou volit po internetu. Výsledky referenda, které má přijít na zhruba dva miliony eur, budou známé v neděli 4. března.

Pozorovatelé očekávají, že vnitrostranické hlasování nakonec koalici spíše podpoří, a to i díky tomu, že se vyjednavačům za SPD podařilo získat několik vlivných resortů, včetně ministerstva financí. Kladně rozhodli sociální demokraté i v obdobném referendu v roce 2013. Tehdy se pro vstup do velké koalice vyslovilo téměř 76 procent hlasujících.