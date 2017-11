Praha - Návrh aplikace, která má pomáhat domácnostem v úsporách elektřiny, se stal nejlepším inovačním energetickým projektem na programátorském maratonu Smart Energy Hackaton. Druhé místo porota udělila za projekt inovativního nabíjení elektromobilů. Do Prahy se na akci sjela dvacítka tříčlenných týmů z celého světa. Účastníci své funkční prototypy vyvíjeli bez spánku celý víkend. Vítězný mezinárodní tým dnes na Staroměstské radnici obdržel 5000 eur (128.300 korun), druhý pak 2000 eur (51.300 korun).

Vítězná aplikace umí monitorovat spotřebu elektřiny v domácnosti a poskytnout tipy, kde je možné ušetřit. Zároveň sbírá informace o uživatelích, které autoři mohou zúročit v inzerci.

Soutěže se účastnilo 19 týmů z 22 zemí, například z Francie, Německa, Itálie, Polska, Velké Británie, Turecka nebo Spojených států. Cizinci tvořili dvě třetiny soutěžících. Týmy si mohly vybrat jeden z deseti problémů, souvisejících s výzvami, kterým čelí energetický sektor. Problémy zahrnovaly například otázku decentralizace energetických systémů, komunikace mezi spotřebiteli, producenty a distributory, předpovědi energetické spotřeby, elektromobilitu, chytrou spotřebu domácností nebo osvětlení ve městech.

Týmy soutěžily v centrále firmy innogy ve Strašnicích. Funkční prototypy sestavovali nepřetržitě 48 hodin. Podporovalo je v tom 30 takzvaných mentorů z řad odborníků. Nejvíce návrhů se zabývalo predikcemi produkce a spotřeby elektřiny. Řada dalších se zaměřila na technologie, související s elektromobilitou a zejména s lepším rozšířením a komfortem nabíjecích stanic pro elektromobily ve městech.

Některé týmy se zabývaly i oblastí takzvaných smart cities, tedy využitím moderních technologií ve veřejné správě měst. Jeden tým navrhl modul, kterým je možné propojit obyčejné lampy, a změnit je tak na chytré osvětlení s regulací spotřeby a dalšími funkcemi. Dosud se chystré osvětlení buduje výměnou starých lamp za nové, což je řádově dražší.

Dalším nápadem je technologie, která dokáže zaznamenat a analyzovat zvuky na ulici. Podle autorů by se mohla umisťovat na lampy veřejného osvětlení a přispěla by k lepší bezpečnosti v ulicích měst. Propojená síť by dokázala na základě zachyceného zvuku zjistit, co se na ulici zrovna děje. Poté by bylo možné například za pomoci sirény varovat děti, hrající si na silnici, nebo zavolat policii v případě vandalismu. Tento projekt získal třetí místo a ocenění firmy innogy.

V předchozím kole akce, které se konalo na jaře, zvítězil tým studentů ČVUT, který pro Prahu navrhl inteligentní systém, jenž dokáže zrychlit provoz metra. Podle organizátora akce Tomáše Studeníka dostali studenti nabídku projekt zkušebně realizovat na některé ze stanic pražského metra.