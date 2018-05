Gent (Belgie) - V konkurenci soupeřů z osmi evropských zemí se dnes ve sportovní hale na okraji belgického Gentu rozhodně neztratili mladí nadšenci pro japonský bojový sport kendó z Hradce Králové. Souboj o zlato v kategorii do devíti let sice Jakub Petržílek s francouzským soupeřem těsně prohrál, za druhé místo jej ale i tak čekala pochvala od trenérů i kolegů z hradeckého oddílu.

"Turnaj Ko Jika je jeden z největších dětských turnajů v Evropě. Mistrovství Evropy je jen pro juniory, muže a ženy, tohle je dětský turnaj," řekl ČTK přímo v hale v Gentu předseda hradeckého klubu Roman Záhora.

Kendó je možné popsat jako trénink s cvičným bambusovým mečem. Na turnaji začátečníci předváděli, jak dokážou zvládnout různé techniky boje, zkušenější mladí bojovníci v maskách kryjících obličej a typické ochranné výstroji za hlasitého povzbuzování kolegů z týmů absolvovali ostré souboje, plné hlasitých výkřiků i klapotu dopadajících úderů.

V Gentu se dnes a v neděli utkávají necelé dvě stovky mladých bojovníků nejen z Belgie a Hradce Králové, odkud jich dorazilo 26, ale také z Irska, Británie, Dánska, Francie, Německa, Litvy a Nizozemska.

Devítiletý finalista Jakub Petržílek v hradeckém klubu Nozomi Dojo trénuje už přes tři roky. Kendó si jako sport vybral, protože mu to připadalo jako dobrá zábava.

"Nejtěžší je dát ty ippony. To je, když správně zasáhneš třeba na kote nebo na dó," popsal šermíř možnost zisku bodů správným zásahem meče do předloktí či do trupu. "Tady to bude těžší, některé ty děti jsou podle mě lepší než já," dodal těsně před svým závěrečným utkáním s francouzským favoritem Youzo Moutardem.

Účast na podobném mezinárodním turnaji má podle trenéra Pavla Štěpána pro děti velký význam. "Po sportovní stránce rostou víc, než když cvičí jen s dětmi, které znají z Česka, kendistů tolik není. A navážou tady známosti, které potom trvají třeba až do dospělosti," poznamenal. Kendó je podle něj sport, kterému se v Česku mnoho lidí nevěnuje a mezi dětmi není příliš známý.

"U nás hrají všichni fotbal. Pokud chceme, aby kendó někam směřovalo a abychom do budoucna měli mistry Evropy a podobně, tak se musí začínat s těmi malými," doplnil Štěpán. Tomuto japonskému sportu je možné se podle něj věnovat už od pěti, šesti let.

Kendó je podle zástupců hradeckého klubu tradiční bojové umění, které není zatíženo komercí, může pomoci s rozvojem osobnosti a učí úctě ke starším i soupeřům. "Rozvíjí to ducha, nejde jen o vítězství. A to se snažíme dětem říkat, že je důležité se zúčastnit, výhra není úplně důležitá a kendista se poučí i z toho, když dostane úder," řekl ČTK Štěpán před tím, než vyrazil utěšit finálovou prohrou na chvíli viditelně zdrceného hradeckého zástupce.

Výpravy mladých českých kendistů do Gentu mají tradici, letos s sebou na 26. ročník soutěže hradecký oddíl přivezl putovní pohár pro vítěze kategorie družstev. Zda loňské vítězství obhájí, to bude jasné v neděli.