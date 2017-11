Praha - Češi a Slováci se spolu dobře dorozumí i čtvrt století po rozdělení společného státu. Mladí Češi sice mají dnes se slovenštinou větší potíže než Slováci s češtinou, většinou jde ale jen o neznalost některých odlišných slov. Oba jazyky jsou si stále velmi blízké, takže zájem o výuku jazyka druhého národa je zřejmě zejména kvůli tomuto faktu poměrně malý, a tudíž ani nabídka kurzů slovenštiny v Česku a češtiny na Slovensku není velká, zjistila v anketě ČTK.

Od zániku Československa, o kterém rozhodli federální poslanci 25. listopadu 1992, uplyne na začátku příštího roku 25 let. Přesto si stále rozumí i mladí lidé, kteří vyrostli ve dvou samostatných státech. Zatímco ale mezi Slováky je znalost češtiny rozšířená více rovnoměrně, někteří mladí Češi rozumí slovenštině o něco hůře než starší generace, řekl ČTK Marián Sloboda, který vede katedru slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

"Narážíme na to, že dříve, kdy na střední nebo i základní škole byla četba slovenských textů a byla plošně slovenština v televizi, tak znalost a porozumění slovenštině byly skoro stejné u každého. V současnosti hodně záleží na jednotlivcích," uvedl Sloboda.

Část mladých Čechů se podle něj dnes potká se slovenštinou poprvé na internetu, či u spolužáků na vysoké škole, a častěji se pak zaráží u některých slov, jako například slovensky "skôr - neskôr", česky "dříve - později". Slováci proto v Česku raději občas do svého jazyka vsouvají i česká slova. Setkávají se totiž s tím, že jim Češi nerozumí třeba v obchodě, když si chtějí koupit slovensky ceruzku (tužku), nebo atramentové (plnící) pero.

Na druhé straně má podle jazykovědce ale mnoho mladých Čechů stále intenzivní vztahy se Slovenskem, například díky příbuzným, přátelům nebo kultuře. Lépe rozumí slovenštině také Moravané, kteří znají některá slovenská slova ze svých nářečí.

O studium slovenštiny na vysokoškolské úrovni je v Česku poměrně malý zájem, uvedl Sloboda. Do prvního ročníku slovakistiky na UK letos nastoupili čtyři studenti, loni dva. Podle Slobody bývají mezi studenty i Slováci, kteří studují kombinaci s oborem, jež na Slovensku není, jako například švédština.

Větší počet studentů podle Slobody chodí na univerzitě na volitelný kurz slovenštiny. "Motivace jsou různé, třeba čistě z osobních důvodů, nebo se jim třeba líbí slovenský rap," řekl. Zájem o tento jazyk je ale podle něj pořád menší než o polštinu nebo maďarštinu.

Kurzy slovenštiny nabízí i některé jazykové školy, ale není jich mnoho. Slovenštinu vyučují zpravidla na základě češtiny i různých světových jazyků. Půlroční kurz jedné hodiny týdně pro začátečníky stojí v Praze zhruba 4500 korun. Kromě toho se zájemci mohou učit slovensky i přes internetové kurzy.

Například bezplatný online kurz Centra jazykové jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně má nyní asi 60.000 uživatelů a jejich český překlad je čtvrtý nejpopulárnější ze 13 jazykových verzí. Celkem se takto slovensky přes češtinu učí zhruba 2000 lidí. Slovenskou verzi podobného kurzu češtiny nyní používá přibližně stovka lidí.

Také mladší generace Slováků přichází podle slovenských jazykovědců do styku s češtinou již méně, protože například televizní pořady určené pro děti do 12 let až na výjimky musejí být na Slovensku již léta dabovány do slovenštiny. Přesto ale rozumí Slováci češtině pořád lépe než Češi slovenštině. Na Slovensku se stále běžně poslouchá česká hudba, sledují se filmy v češtině, čtou se české časopisy. Podle Slobody to souvisí s historií. "Slováci s češtinou žijí od 13. nebo 14. století," řekl.

Obecná znalost češtiny obyvateli Slovenska je patrně důvodem toho, že kurzy češtiny se v zemi pod Tatrami pořádají spíše ojediněle. Podle předsedkyně Českého spolku Bratislava Dagmar Večerné by o ně nebyl velký zájem.

České centrum v Bratislavě nabízí za poplatek 50 eur (1280 korun) přípravný kurz pro certifikovanou zkoušku češtiny, kterou lze prostřednictvím centra absolvovat ve slovenské metropoli. Loni na jaře mezinárodně uznávaný certifikát nejvyššího stupně znalosti češtiny získalo prvních sedm Slováků, kteří se zapojili do přípravného dvouměsíčního kurzu Českého centra a úspěšně složili následnou zkoušku.