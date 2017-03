Praha - Hodně náročná cesta čeká hokejisty Chomutova a Plzně, pokud chtějí odvrátit konec extraligové sezony a zůstat i po předkole play off ve hře o mistrovský titul. Po úvodních bojích prohrávají oba celky 0:2 na zápasy. Piráti navíc ztratili výrazným rozdílem obě úvodní domácí utkání a nyní míří na led Mladé Boleslavi. Plzeň bude bojovat o naději proti Vítkovicím před svými diváky.

Mladoboleslavští zápasy na chomutovském ledě vyhráli s celkovým skóre 13:2. Svěřenci kouče Františka Výborného jakoby si to nejlepší schovávali v ne zcela povedené sezoně na její závěr a toužili prožít opět po roce euforii z úspěšného vystoupení ve vyřazovacích bojích. "Je to 2:0, je to příjemné, ale nic není hotového. Musíme zachovat klid a doma se na to zodpovědně připravit," zdůraznil trenér Výborný.

Bruslařský klub zahanbil soupeře výsledky 7:1 a 6:1, i když v základní části s ním po úvodním vítězství třikrát prohrál a dohromady mu před startem předkola nastřílel za čtyři vzájemné duely osm branek. "Chtěli jsme z Chomutova aspoň jednu výhru, ale máme dvě, což je hezké. Budeme chtít urvat už čtvrteční zápas. Doma budeme chtít hrát ještě aktivněji, s větším nasazením a více se tlačit do brány, protože budeme před domácím publikem," plánoval reprezentační útočník Tomáš Hyka.

Chomutov v součtu se závěrem základní části prohrál čtyři poslední zápasy, vždy v základní hrací době a v každém z nich vstřelil jediný gól. "Máme jediný den na to, abychom s tím něco udělali, tak uvidíme. Ve druhém utkání jsme svou hru trochu změnili, ale stejně to nebylo nic platné," komentoval kouč Vladimír Růžička úterní porážku 1:6.

"Dvě takové prohry se nečekaly. Na druhou stranu Boleslav ukázala sílu, jakou má. Mají výborné útočníky, neskutečně dobře jim chytá brankář a proměňují své šance. Už si nemůžeme dovolit prohrát. Je to hop, nebo trop. Teď už nemáme vůbec co ztratit, musíme se pokusit o nemožné. Na hokeji je pěkné to, že stát se může cokoliv. Neskládáme zbraně," uvedl Růžička.

Obhájce loňského bronzu Plzeň byla stavu 1:1 na zápasy mnohem blíže. Jenže po úvodní porážce ztratila vedení 2:0 v posledních 11 minutách základní hrací doby a dobře rozehraný duel definitivně protekl Indiánům mezi prsty po pouhých devíti sekundách prodloužení.

"Je to 0:2 na zápasy, ale slibuju fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom sérii vrátili do Ostravy a porvali se o postup v rozhodujícím pátém utkání. Věřím, že doma podáme ještě lepší výkony a budeme úspěšnější než v předchozích zápasech," řekl plzeňský asistent Ladislav Čihák.

Vítkovice před odvetou straší dlouhodobě špatná bilance na plzeňském stadionu - z posledních deseti zápasů tam devětkrát prohrály. "Víme, jakou bilanci v Plzni máme a budeme si to připomínat cestou do Plzně i před utkáním. Potvrzuje se, že každé střídání je naprosto vyrovnané, je to boj o každý metr ledu. Takže i když to je 2:0, vůbec nic to neznamená a je před námi pořád moc práce," prohlásil vítkovický trenér Jakub Petr.

K postupu z předkola jsou zapotřebí tři výhry. Pokud Mladá Boleslav či Vítkovice neuspějí ve čtvrtek, další příležitost budou mít v pátek ve stejných arénách. Čtvrteční utkání v Plzni začne v 17:20, duel v Mladé Boleslavi odstartuje o deset minut později.

Statistické údaje před zápasy předkola play off extraligy - 9. a 10. března: -------- BK Mladá Boleslav (po základní části 10.) - Piráti Chomutov (7.). Začátky: čtvrtek 17:20 (ČT Sport), pátek 17:30 (případný). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 7:1, 6:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Hyka 2 zápasy/5 bodů (4 branky + 1 asistence) - Jaroslav Mrázek, Marek Tomica oba 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Tomáš Hyka 48/38 (17+21) - Michal Vondrka 51/46 (23+23). Statistiky brankářů v sérii: Brandon Maxwell průměr 1,00 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 97,22 procenta - Ján Laco 5,45 a 82,35, Tomáš Král 10,91 a 50,00. Statistiky brankářů v základní části: Brandon Maxwell 2,32, 92,70 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 4,87 a 82,61 - Ján Laco průměr 2,68 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,04 procenta a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: - Mladá Boleslav, která skončila v základní části desátá, bude v případě postupu hrát ve čtvrtfinále s vítězem základní části a úřadujícím mistrem Libercem. Loni se s ním utkala při své premiérové účasti v semifinále a vypadla po porážce 0:4 na zápasy. - Mladá Boleslav, která v roce 2015 hrála play off extraligy poprvé, útočí na třetí účast ve čtvrtfinále za sebou. Před dvěma roky vyhrála v předkole nad Plzní 3:1 na zápasy a následně vypadla po porážce 1:4 na zápasy s Třincem. Loni postoupila do čtvrtfinále přímo díky 6. místu v základní části a vyřadila Hradec Králové 4:2. - Piráti hráli loni play off v nejvyšší soutěži premiérově. V předkole zdolali Kometu Brno 3:1 na zápasy a ve čtvrtfinále vypadli s Libercem 0:4 na utkání. Obsadili 8. místo, což byl jejich nejlepší výsledek v historii v samostatné české extralize. V případě vyřazení s Mladou Boleslaví skončí v této sezoně devátí. - Chomutov v součtu s koncem základní části prohrál čtyřikrát za sebou při skóre 4:19. - Mladá Boleslav vyhrála sedm z posledních deseti extraligových duelů. - Chomutovský obránce Tomáš Kudělka v pátek oslaví 30. narozeniny. - Mladoboleslavský útočník Tomáš Pospíšil by v případě pokračování série v pátek mohl sehrát 400. utkání v extralize. - Sérii hranou na tři vítězné zápasy dokázala z 0:2 na 3:2 otočit v historii play off samostatné české extraligy jen Olomouc v semifinále v roce 1994 proti Kladnu. HC Škoda Plzeň (9.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátky: čtvrtek 17:30, pátek 18:20 (případný). Stav série: 0:2. Vzájemné zápasy v sérii: 1:3, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Lev 2/2 (1+1) - Karol Sloboda 2/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Dominik Kubalík 51/48 (29+19) - Ondřej Roman 52/30 (13+17). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský 2,50 a 92,75 - Patrik Bartošák 1,49 a 94,00. Statistiky brankářů v této sezoně: Matěj Machovský 2,25, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77 - Patrik Bartošák 2,22, 92,57 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,57 a 91,79. Zajímavosti: - Vítkovice v případě postupu a úspěchu Mladé Boleslavi budou hrát ve čtvrtfinále derby s Třincem. - Ostravané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2014. Loni hráli ve skupině o umístění a skončili jedenáctí. V roce 2015 vypadli v předkole. - Plzeň může chybět ve čtvrtfinále teprve podruhé za posledních šest let. Obhájci bronzu naposledy nebyli mezi nejlepší osmičkou týmů v roce 2015, kdy vypadli v předkole. - Vítkovice hrají předkolo popáté a útočí na čtvrtý postup. V roce 2009 vyřadily Liberec (3:0 na zápasy), o čtyři roky později zdolaly České Budějovice (3:2), v roce 2014 si opět poradily s Libercem (3:0) a rok nato poprvé neuspěly a vypadly s Pardubicemi (1:3). - Plzeň hraje předkolo také popáté a uspěla dosud jen jednou. V roce 2008 vypadla s Kladnem (1:3 na zápasy), o rok později zdolala Třinec (3:2), v roce 2011 neuspěla s Litvínovem (1:3) a před dvěma roky vypadla s Mladou Boleslaví (1:3). - Plzeňský obránce Petr Kadlec má na kontě 1206 zápasů v nejvyšší soutěži a historický rekord zadáka Františka Ptáčka (1209 utkání) může vyrovnat v této sezoně jen v případě, že si Indiáni vynutí nedělní pátý zápas v Ostravě. - Sérii hranou na tři vítězné zápasy dokázala z 0:2 na 3:2 otočit v historii