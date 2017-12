Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 28. kole extraligy Chomutov jednoznačně 5:0 a zabrali po dvou duelech bez bodu. Piráti si připsali už osmou porážku z posledních devíti duelů. Americký gólman Brandon Maxwell pomohl k úspěchu Bruslařského klubu svým druhým čistým kontem v sezoně. Tři branky domácí vstřelili v přesilových hrách.

Mladá Boleslav se musela obejít bez potrestaného obránce Jiřího Říhy, který dostal od disciplinární komise třízápasový distanc za faul na útočníka Tomáše Kubalíka z pátečního utkání v Jihlavě.

Středočeši prohráli ve vzájemných duelech s Chomutovem doma čtyřikrát za sebou včetně březnového předkola play off, ale v první třetině rázně vykročil za odplatou. Do vedení se dostali v páté minutě při Slovákově vyloučení, když se po Klepišově pokusu trefil z dorážky do odkryté branky Holík.

Další možnost domácích měl Klepiš, na druhé straně nedotáhnul v polovině úvodního dějství únik Vondrka. Piráti se následně ubránili při Skokanově trestu, ale v 15. minutě už prohrávali 0:2. Musilovo nahození z rohu hřiště tečoval za Laca Pabiška. Domácí vzápětí odolali při Kurkově trestu.

V druhé třetině se hrálo dlouho bez velkých šancí a hosté se ubránili i při pobytech Mrázka a Poletína na trestné lavici. V polovině utkání prověřil Laca Procházka. Vzápětí při Klepišově vyloučení neuspěl s dělovkou Vondrka a domácí udeřili dokonce ve vlastním oslabení. Němečkovu střelu od modré čáry tečoval před Lacem Knotek.

Na bezpečném náskoku Mladé Boleslavi nic nezměnilo ani Kotvanovo vyloučení v závěru druhé části. Naopak domácí ve 44. minutě Dlapův faul potrestali, když Knotkovu přihrávku zužitkoval Procházka. Debakl Pirátů ještě dokonal 22 vteřin před koncem v další početní výhodě Orsava, který po Holíkově přihrávce zakončil do odkryté branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Jsme dneska strašně moc spokojení s výkonem i s výsledkem. Takový jsme už moc potřebovali, zvlášť po nevydařeném utkání v Jihlavě, kde jsme byli všude o krok později a nešlo nám to. Myslím si, že nám to do dnešního zápasu paradoxně pomohlo, protože jsme nastoupili hodně koncentrovaní. Potřebovali jsme dát první gól, to se nám povedlo. Po něm jsme pro mě nepochopitelně přenechali aktivitu soupeři, ale bylo moc dobře, že to kluci zvládli. S každým dalším gólem nám narůstalo sebevědomí. Bylo najednou vidět, že i my dokážeme mít pěkné akce. Šly nám daleko víc i nohy, pak už to byla opravdu paráda a konečně i diváci tady v Boleslavi si konečně přišli na své."

Jan Šťastný (Chomutov): "Už delší dobu se nacházíme v situaci, kdy se nám vůbec nic nedaří. I když se na ta další utkání připravujeme a říkáme si, co bychom měli změnit, tak se z toho nedokážeme vymanit. Víceméně jsme i tady v Boleslavi navázali na ty tristní výkony. Když nevstřelíme ani branku, tak nemůžeme pomýšlet na žádný bod, potažmo na tři. Leží na nás deka, všichni makáme a pracujeme na tom, abychom to zlomili. Momentálně to ale bohužel nejde."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Holík (Lenc, Klepiš), 15. Pabiška (P. Musil, Lenc), 33. T. Knotek (Němeček), 44. M. Procházka (T. Knotek, Kotvan), 60. Orsava (P. Holík, Klepiš). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:8, navíc Dlapa (Chomutov) 10 min. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2634.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Knot, Bernad - Orsava, P. Holík, Klepiš - L. Pabiška, P. Musil, Lenc - Pacovský, T. Knotek, V. Němec - M. Procházka, Volf, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Chomutov: J. Laco - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, L. Chalupa, Dlapa - Vondrka, Sklenář, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Tomica - Havel, Huml, Poletín - Lauko, Šťovíček, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.