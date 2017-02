Karviná - Fotbalisté Mladé Boleslav neukončili čekání na výhru ani pod novým trenérem Martinem Svědíkem. V 17. kole první ligy jen remizovali 1:1 na hřišti Karviné a vítězství čekají od října už sedm utkání. Karviná dokonce vedla po gólu Lukáše Budínského, krátce na to srovnal Ladislav Takács.

Jako první zahrozili po šesti minutách hosté, když Přikryl sklepl balon Železníkovi, ten však z výhodné pozice těsně přestřelil. Totéž se dalo říci o střele Wágnera na druhé straně, zimní posila karvinského nováčka však měla těžší úlohu kvůli bránícímu Stronatimu.

V 10. minutě přišla tutovka. Wágner vybojoval míč pro Budínského, ten nasadil Da Silvovi jesličky, ale neuspěl proti gólmanovi Šedovi, který nastoupil poprvé od loňského dubna. Zpoza vápna pak střílel mladoboleslavský Přikryl, i on ale minul.

Šeda poté předvedl několik dobrých zákroků. Především ve 36. minutě, kdy se po kiksu Matějovského řítil na bránu Budínský, jeho ránu ale Šeda zázračně vyškrábl na roh.

Ve 49. minutě se hosté málem radovali, když Laštůvka neudržel střelu Takácse a vyrazil ji pouze k volnému Magerovi. Ten poslal balon do sítě, ale byl v ofsajdu. V 56. minutě zazmatkovali Da Silva s Šedou, ani jeden na míč nereagoval a mladoboleslavský stoper si jej nakonec málem kopl do vlastní brány.

Pak zase vystrašil Laštůvku spoluhráč Dressler, když po rohu Matějovského hlavičkoval na vlastní bránu, karvinský gólman byl ale připraven.

V 73. minutě vybuchl domácí stadion nadšením. Domácí založili krásnou akci, přes Moravce a Janečku se míč dostal na levou stranu k Puchelovi, který odcentroval přesně na hlavu Budínského a ten otevřel skóre. Vzápětí však bylo srovnáno, když domácí nedosáhli na přízemní centr ze strany, balon se odrazil k nekrytému Takácsovi, který se trefil přesně k tyči.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Jsem spokojený s hrou a nespokojen s výsledkem. Na podzim to častokrát bývalo obráceně, ale nám se dneska ten vstup povedl. Po nějakých patnácti minutách jsme získali převahu, herní rychlost, agresivitu a vytvářeli si důrazem a bojovností docela dost šancí. Škoda, že jsme do půle nedali branku. Z naší aktivity jsme nakonec vedení přece jen vytěžili, bohužel ještě v doznívající euforii jsme udělali chybu a nechali si vyrovnat. Zasloužili jsme si vyhrát, jsme malinko zklamaní, ale dnešek nám ukázal, že máme na čem stavět."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Byť jsme do zápasu nevstoupili špatně, po dvaceti minutách jsme soupeři sami nabídli obrovskou šanci, kdy šel Budínský sám na Šedu. To bylo první varování. Druhé přišlo po další zpětné přihrávce, takže vlastně našimi chybami jsme soupeři nalili do žil sebevědomí a navíc postupně prohrávali osobní souboje ve středu hřiště. Karviná hrála na odražené míče, kde jsme propadávali a díky tomu se dostávala rychle do zakončení. Vlastně jen díky Šedovi jsme v poločase neprohrávali. Reagovali jsme na to o půli střídáním, aby nám Magera ve středu pole pomohl vyhrávat osobní souboje. To se povedlo, ale Karviná neustále hrozila z brejků, které má opravdu výborně sehrané a po jednom podobném udeřila. Cením si toho, že jsme na to dokázali reagovat vyrovnáním a upřímně musím říct, že jsme dnes za ten bod rádi. Jeli jsme si sem pro tři, ale realita byla jiná a soupeř byl lepší."

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Branky: 73. Budínský - 78. Takács. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Urban. ŽK: Šisler - Přikryl, Matějovský, Nečas. Diváci: 3112.

Karviná: Laštůvka - Dressler, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský (76. Panák), Puchel (85. Duda) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Mladá Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Vukadinovič (67. Nečas), Matějovský (87. Mareš), Takács, Přikryl - Chramosta, Železník (46. Magera). Trenér: Svědík.