Mladá Boleslav - S novou trenérskou dvojicí, výrazně obměněným kádrem a novou vizí v podobě nasazování mladších hráčů vstoupí do nové extraligové sezony hokejisté Mladé Boleslavi. Cíle Středočechů, kteří oslaví v úvodu příštího roku 110. výročí od založení klubu, se ale nemění. Tým vedený kapitánem Janem Hanzlíkem chce postoupit do play off.

"Od nové sezony by mělo být vše jiné, změna byla nesmírná. Výrazně se obměnil kádr, kompletně jsme změnili trenéry, vizi a styl hry," uvedl předseda představenstva a většinový majitel klubu Jan Plachý na dnešní tiskové konferenci. "Každá změna je těžká, ale čtvrteční generálka proti Spartě mě uklidnila," poukázal Plachý na výhru nad Pražany.

V Mladé Boleslavi po sezoně skončil po pěti letech trenér František Výborný, na jehož místo nastoupil Patrik Augusta. Tým povede společně s Viktorem Ujčíkem a Borisem Žabkou.

"Převzít mužstvo po Frantovi je velký závazek i čest. Jsem rád za šanci, kterou jsem dostal," uvedl Augusta, jehož čeká premiérové angažmá u seniorského týmu. S Výborným bude i nadále spolupracovat, zkušený kouč v klubu působí jako konzultant.

K výrazným změnám došlo i v kádru, který opustili například brankář Jan Lukáš, obránci Tomáš Voráček, Jiří Kučný a Jan Holub nebo útočníci Tomáš Hyka, Petr Vampola či Tomáš Pospíšil. Na jejich místa přišli mimo jiné beci Ronald Knot, Oldrich Kotvan, David Němeček a Jiří Říha a forvardi Jakub Valský, Tomáš Knotek nebo naposledy Martin Procházka.

"Chceme nastartovat nový proces a základem pro nás je, abychom pracovali s lidmi, kteří jsou motivovaní. Se stávajícím mužstvem jsme spokojeni a očekáváme, že se bude ještě lepšit. Jsme si vědomi, že krize na nás přijde, bez toho to nejde, ale věříme, že hráči vše zvládnou," uvedl sportovní manažer Luděk Bukač, jenž se v létě do Mladé Boleslavi vrátil po dvou letech.

Bruslařský klub v přípravě odehrál osm zápasů a pět z nich vyhrál. V tomto týdnu Mladá Boleslav dvakrát porazila Spartu. "Příprava byla dlouhá. Nejprve téměř devět týdnů a poté šest. Trenér nemůže být nikdy spokojený, ale myslím, že jsme udělali velký kus práce, a teď se těšíme, že všechno začne," řekl Augusta.

Hned duel 1. kola extraligy pro něj bude pikantní, Mladoboleslavští se představí v Jihlavě, kde se Augusta narodil, dlouho působil a ještě v minulé sezoně vedl juniorku. "Celá moje rodina je spjatá s klubem (s Duklou). V tuhle chvíli jsme ale Boleslavák a udělám vše pro to, aby náš tým byl úspěšný," uvedl Augusta.