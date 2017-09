Mladá Boleslav - Fotbalisty Mladé Boleslavi posílil turkmenský záložník Ruslan Mingazov, který přišel na hostování do konce kalendářního roku z pražské Slavie. Jde už o třetí posilu pro poslední tým ligové tabulky během týdne po dalším hráči Slavie Matěji Chalušovi a Michalu Hubínkovi z Bohemians.

Pětadvacetiletý Mingazov působí v české lize už tři roky, nejprve oblékal dres Jablonce a loni v létě přestoupil do Slavie. Pomohl jí k titulu, ale v nové sezoně po příchodu hvězdných posil Dannyho a Miroslava Stocha se však nevešel ani do nominací na zápasy.

Dostal tak možnost pravidelně hrát v Boleslavi. Ta naopak sháněla posily poté, co jí nevyšel vstup do sezony a v prvních pěti kolech získala jediný bod. Rodák z Ašchabadu v české lize v dosavadních 56 zápasech nastřílel celkem 13 gólů, z nich tři právě do boleslavské branky. V Boleslavi bude působit pod trenérem Dušanem Uhrinem mladším, který ho přivedl do Slavie.

"Ruslanovi přejeme hodně štěstí, aby pravidelně nastupoval a v zimě se vrátil ještě silnější. Věříme, že hostování bude pro něj a tudíž i pro Slavii úspěšné," řekl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.