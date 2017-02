Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 45. kole extraligy Vítkovice 3:0 a na 10. místě tabulky mají před jedenáctým Zlínem nově jednobodový náskok. V úvodní třetině získali Bruslařskému klubu dvoubrankové vedení Lukáš Žejdl a Tomáš Hyka, výsledek dovršil v 54. minutě v přesilové hře Jakub Orsava. Brankář Brandon Maxwell udržel potřetí v sezoně čisté konto.

Hned ve druhé minutě zápasu dostali hosté první výhodu přesilovky, ve které z kruhu střílel nebezpečně Olesz, ale Maxwell kryl jeho střelu efektním zákrokem lapačkou. Ve druhé přesilovce hostů se řítili dva na jediného obránce hostů Hyka s Žejdlem, jemuž překazil koncovku až faul vracejícího se Stastného.

Poté přišel smolný moment pro domácího útočníka Pacovského, který strávil většinu letošní sezony na marodce. Při faulu na Olesze se sám zranil a z ledu mu s bolavým kolenem museli pomáhat spoluhráči. V zápase ale po ošetření mohl pokračovat.

Pernou chvilku si pak prožil také brankář Maxwell, kterému nadělal potíže puk odražený od zadního mantinelu. Pak už přišla na řadu i gólová radost domácích. Hostující obrana zapomněla na červené čáře na Žejdla, který samostatný únik zakončil přesnou střelou mezi betony gólmana Bartošáka.

Ve stejné pozici jako Pacovský opustil tři minuty před koncem led i vítkovický Kucsera. Ten už se ale na rozdíl od Pacovského v zápase neobjevil. Ještě v závěru první třetiny se prosadil nadvakrát Hyka.

I do druhé třetiny vstoupili aktivněji hosté. Po dvou minutách hry trefil horní tyč Balán. Poté se mohl prosadit opět boleslavský hráč ujíždějící sám na gólmana Bartošáka. Látal však svůj blafák do gólové koncovky nedotáhl.

Vítkovický brankář pak zneškodnil i velkou šanci Pospíšila, který nezužitkoval Žejdlovu přihrávku. Domácí si udržovali mírnou převahu i díky několika přesilovkám, prosadit se v nich se jim však nedařilo. Nejnebezpečnější byla Hykova teč Pacovského dělovky od modré čáry. Maxwellovu pozornost na druhé straně vyzkoušel Květoň, domácí brankář však chytal s přehledem.

S kormidlem utkání mohl pootočit jiným směrem už ve třetí třetině Stastny, ale jeho střela z dobré pozice mířila těsně nad branku. Vítkovice se i nadále tlačily za kontaktním gólem, ale Mladá Boleslav pozorně bránila. Akcie hostů na případný zvrat v utkání notně zchladil osm minut před koncem třetí třetiny Baranka, který nevybíravě trefil loktem do hlavy po odehrání puku Musila.

Vítkovický bek za to inkasoval trest na pět minut plus do konce utkání. A Boleslav navíc svého prvního centra trestala i hokejově. Po více než minutě přesilovky totiž zakončil do odkryté branky pohlednou kombinaci Orsava. V poslední minutě jel ještě sám na branku domácí Lenc, ale čtvrtý gól nepřidal.

Hlasy trenérů po utkání

František Výborný (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Vítkovice mají formu, nebudou na nic čekat a půjdou do nás aktivně. My jsme ale hráli dobře ve středním pásmu. Navíc jsme dali dva góly, což pro nás bylo extrémně důležité. Ve druhé třetině jsme měli přesilovky, ale paradoxně jsme se v nich nedokázali prosadit. Potřebovali jsme ale dát třetí gól, protože letos jsme se už několikrát v takové situaci nezvládli, a to třeba i s horšími soupeři. Dneska jsme to ale zvládli. Pro nás jsou to dneska zlaté body s těžkým soupeřem."

Pavel Trnka (Vítkovice): "V první třetině jsme sice měli optický tlak, ale nic jsme z toho nevytěžili, navíc jsme prohrávali 0:2. Navíc jsme oba góly inkasovali z věcí, o kterých víme, že je Boleslav silná. Druhou třetinu ani nebudu komentovat. Do té třetí jsme si ještě mysleli, že můžeme se zápasem něco udělat, ale pak jsme se nechali hloupě vyloučit a bylo po zápase

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Žejdl (Jan Hanzlík), 20. Hyka (Lenc, Musil), 54. Orsava (Urban, Vampola). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 6:7, navíc Baranka (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3052.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Štich, Stříteský, Jan Hanzlík, Kurka, Hrdinka, Holub, Bernad - Hyka, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Pacovský - Orsava, Žejdl, Pospíšil - Musliu, Vampola, Jonák. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Klok, Hrbas, Výtisk, Baranka - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Olesz, Y. Stastny, Tomi - Kucsera, Balán, P. Zdráhal - Szturc, Illéš, E. Němec. Trenéři: Petr a Trnka.