Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali v 24. kole extraligy Olomouc 4:3 v prodloužení a slavili výhru i ve druhém utkání pod vedením nového trenéra Vladimíra Kýhose. Navázali tak na nedělní vítězství ve Zlíně 6:1. Bruslařský klub sice dvakrát ztratil vedení, ale v čase 63:44 rozhodl útočník Vojtěch Němec.

Jako první se ale v útočném pásmu usadili hosté a brankář Maxwell si v první minutě připsal tři zákroky. Mladá Boleslav ale udeřila hned ze své první akce. Po 70 vteřinách hry dostal puk do branky navrátilec do sestavy Tomáš Knotek. A za 33 sekund skončila i druhá akce domácích v zápase skončila gólem. Pabiška vybídl ke skórování Urbana, který puk poslal do horní části Konrádovy branky.

"Od nás to byla v úvodu hadí taktika - uspat a uštknout. Ale vážně... Po výhře 6:1 ve Zlíně jsme doufali, že si tým přenese formu i do dalšího zápasu, ale úvod se nám herně moc nepovedl. Ale měli jsme štěstí a vedli jsme 2:0," řekl asistent trenéra Mladé Boleslavi Viktor Ujčík.

Znovu Urban mohl navýšit skóre i v polovině první třetiny, svou šanci však tentokrát zakončil mimo branku. Gól padl na druhé straně. Tečované nahození Jakuba Galvase od modré čáry skončilo až za zády bezmocného brankáře domácích a branku si připsal Jergl. Na druhé straně mohl odpověď Němec, ale samostatný únik řešil jenom střelou do připraveného Konráda.

Po čtyřech minutách druhé třetiny bylo vyrovnáno. Puk si na levém kruhu našel Eberle a pohotovou a přesnou ranou překonal mladoboleslavského brankáře. Těsně před polovinou zápasu došlo na první přesilovou hru utkání. Vyloučení hostujícího Laše potrestal střelou k tyči Procházka.

Svou první přesilovku, ale využili i Olomoučtí. Slovák Skladaný byl důrazný v brankovišti, nadvakrát dostal do branky puk po Houdkově střele a oslavil gólem svůj 500. zápas v české extralize.

"Musím smeknout před soupeřem, protože celý zápas měl velmi dobrý pohyb a nasazení, čímž si vynutil územní převahu. Olomouc nám nedala po celý zápas vydechnout a odváží si bod. My jsme si ten druhý za herní projev v prodloužení zasloužili," doplnil Ujčík.

Třetí část hry začali náporem hosté a Maxwell se měl ve svém brankovišti co ohánět. Mladé Boleslavi mohl vrátit vedení na druhé straně obránce Němeček, ale ve skrumáži ještě hledal prostor pro kličku. Orsavovu dělovku pak kryl přesouvající se gólman Olomouce.

Postupem času už se oba celky soustředily na to, aby neudělaly chybu. Hra se tak převážně odvíjela ve středním pásmu a ve druhém zápase v řadě došlo v Mladé Boleslavi na prodloužení.

V něm už se hrálo nahoru - dolů. Jako první se na branku řítil hostující Laš, po něm na druhé straně Klepiš. Oba ale mířili jenom do betonů připravených gólmanů. Rozhodnutí nakonec přišlo minutu a půl před koncem prodloužení. Němec si narazil puk s Klepišem a do okryté branky trefil druhý bod pro Mladou Boleslav.

"Viděli jsme kvalitní a vyrovnané utkání. První dvě minuty jsme strávili v útočném pásmu, ale prohrávali jsme 0:2. Ale naší enormní snahou jsme si zasloužili vyrovnání. Ve třetí třetině už se oba celky soustředily na obrannou hru. Domácí pak byli v prodloužení šikovnější v zakončení," uvedl asistent trenéra Olomouce Zdeněk Moták.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Od nás to byla v úvodu hadí taktika - uspat a uštknout. Ale vážně... Po výhře 6:1 ve Zlíně jsme doufali, že si tým přenese formu i do dalšího zápasu, ale úvod se nám herně moc nepovedl. Ale měli jsme štěstí a vedli jsme 2:0. I přesto jsme ale věděli, že nás nečeká lehký zápas. To Olomouc potvrdila. Musím smeknout před soupeřem, protože celý zápas měl velmi dobrý pohyb a nasazení, čímž si vynutil územní převahu. Olomouc nám nedala po celý zápas vydechnout a odváží si bod. My jsme si ten druhý za herní projev v prodloužení zasloužili."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Viděli jsme kvalitní a vyrovnané utkání. První dvě minuty jsme strávili v útočném pásmu, ale prohrávali jsme 0:2. Ale naší enormní snahou jsme si zasloužili vyrovnání. Ve třetí třetině už se oba celky soustředily na obrannou hru. Ale jak říkám, dnes jsme viděli kvalitní hokej. Domácí byli v prodloužení šikovnější v zakončení."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. T. Knotek, 2. Urban (L. Pabiška, Lenc), 30. M. Procházka (L. Pabiška, Pacovský), 64. V. Němec (Klepiš) - 14. Jergl (J. Galvas, Roman Vlach), 24. Eberle (Ondrušek), 37. Skladaný. Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 2749.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Jan Hanzlík, Kotvan, J. Říha, Němeček, Eminger, Bernad - Pacovský, V. Němec, Klepiš - T. Knotek, P. Holík, Orsava - Lenc, Urban, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, M. Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Laš, J. Knotek, Eberle - Burian, Herman, F. Skladaný - B. Mráz, Staněk, Ostřížek - Macuh, Roman Vlach, Jergl. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.