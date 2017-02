Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 47. kole extraligy na domácím ledě nad Karlovými Vary 1:0 a potřetí za sebou naplno bodovali. Ve 45. minutě rozhodl v přesilové hře Radan Lenc. Bruslařský klub udržel čisté konto už ve třetím domácím zápase za sebou. Americký brankář Brandon Maxwell udržel čtvrté čisté konto v sezoně.

Jako první o sobě dali v zápase vědět domácí, ale Klepiš nedokázal v úniku dvou proti jednomu dostat puk na spoluhráče Žejdla. Poté mohl Látal využít zaváhání v rozehrávce hostů, ale sám před Závorkou minul branku.

Nepěkný moment si pak prožil Martin Rohan, kterého trefil puk na modré čáře do nosu. Notně otřesen a s krvavým šrámem v obličeji byl hostující obránce dopraven na střídačku.

Po skončení úvodní přesilovky domácích mohl na Maxwella uhánět Gorčík, ale domácí obranná dvojice Hanzlík - Kurka jej dokázala společnými silami zpacifikovat. Mladoboleslavští pak udělali ve vlastním obranném pásmu dvě hrubky, ale hostující útočníci nedokázali ani v jednom z případů vyzrát na gólmana Maxwella. Poté pohledných akcí na obou stranách ubylo a druhá část první třetiny spíše nudila, než že by bavila.

Po přestávce mohla jít do vedení Energie, ale na konci přečíslení tří proti dvěma domácím obráncům byl opět zákrok brankáře Maxwella. Na druhé straně pálil jenom do vyrážečky gólmana Závorky Urban. Po 34 minutách hry byl blízko gólu Žejdl, ale na přihrávku Orsavy jenom těsně nedosáhl. Tentýž hráč střílel i v následné přesilovce, ale byl z toho jenom zásah brankového oblouku.

Na gól se tak muselo čekat až do 45. minuty, kdy ranou z kruhu otevřel skóre urputně hraného zápasu Lenc. Na 2:0 pro Mladou Boleslav mohl zvýšit v samostatném úniku Orsava, ale do jeho blafáku na poslední chvíli strčil hůl obránce Tomáš Dvořák. Na druhé straně pálil v dobré pozici Flek, ale proti jeho střele zasáhl Maxwell pravým betonem.

Musil pak nečekanou přihrávkou zpoza branky hledal Lence, ale ten byl neortodoxním pasem zaskočen stejně jako karlovarská obrana. Hosté byli hodně blízko vyrovnání šest minut před koncem, ale Tomečkova střela v přesilovce mířila do horní tyče. Ještě v téže přesilovce uháněli na druhou stranu Hyka s Musilem, ale hosté s vypětím všech sil odolali. Hosté v závěrečných dvou minutách ještě zkusili power play, ale vedle tlaku z toho nic jiného nevytěžili.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že to bude těžký zápas, protože Karlovy Vary hrají poslední dobou dobře, a to hlavně na ledě soupeřů. My jsme chtěli navázat na zisk bodů z minulých zápasů a možná nám to svazovalo ruce. Výkon v první třetině nebyl dobrý, ale pak jsme všechno podřídili výsledku. Musím kluky pochválit, že do poslední vteřiny skvěle bránili střední pásmo. Opět nám skvěle zachytal Maxwell a také jsme předvedli obětavost hlavně v oslabení."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Připravovali jsme tým na těžký zápas a chtěli jsme prolomit smůlu z posledních zápasů, kdy jsme nehráli špatně v první třetině, ale pak jsme zkolabovali. Dneska jsme bohužel pohořeli na neproměňování vyložených šancí, které jsme si vytvořili."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 45. Lenc (Hyka, Musil). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Lhotský, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 3298.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Kučný, Jan Hanzlík, Kurka, Hrdinka, Holub, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - Pospíšil, Vampola, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Karlovy Vary: Závorka - M. Rohan, Sičák, Baránek, Harant, Dujsík, Tomáš Dvořák, Baldajev - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, D. Kindl, O. Beránek - V. Tomeček, Mullane. Trenéři: Tlačil a Antonik.