Mladá Boleslav - Úvodním tréninkem na ledě zahájili dnes finální část letní přípravy hokejisté extraligové Mladé Boleslavi. Na ledě ho spolu s týmem absolvoval i zkušený forvard Michal Vondrka, velká ofenzivní posila z Chomutova. Jediným absentérem byl kvůli zdravotním problémům jiný ostřílený útočník Lukáš Pabiška.

Již během června jezdili Středočeši na led do Říčan, ale teprve dnes začali na ledě naostro. "Měli jsme takto šest tréninkových jednotek, ale to byl jen doplněk letní přípravy, až dnes začala příprava na ledě naplno," uvedl pro klubový web sportovní manažer Jaromír Látal.

Potěšilo ho, jak dobře přišli hráči Bruslařského klubu na led připravení. "Led je samozřejmě zábavnější než suchá příprava, ale musím kluky pochválit, jak k té fázi na suchu přistoupili. Dobře nám to ukázala funkční vyšetření," ocenil Látal.

Tým, který posílili kromě Vondrky například gólman Pavel Kantor nebo mladý slovenský forvard Pavol Skalický, ale opustili třeba brankářská jednička Brandon Maxwell (Hradec Králové) či útočník Radan Lenc (Liberec), už by neměl doznat dalších změn. "Je to na 99,9 procent kompletní tým, s kterým bychom chtěli jít do sezony," potvrdil Látal.

Ani Pabiška by neměl scházet dlouho. "Má menší zdravotní problém, bude chybět 14 dní. Jinak jsme ale kompletní, což nás samozřejmě těší," přitakal Látal.

Sérii přípravných zápasů otevře příští čtvrtek 2. srpna měření sil v Pardubicích. Zpestřením bude účast na Mercedes-Benz Rent Cupu v Německu. "Mám hroznou radost z možnosti účasti v Norimberku, protože tam budou velice kvalitní soupeři a německá mužstva hrají vždy nadoraz. Určitě nás prověří i dva zápasy se Slovanem Bratislava a další soupeři," řekl Látal.

Program přípravných zápasů:

Čtvrtek 2. srpna: HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (17:00),

úterý 7. srpna: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (17:30),

čtvrtek 9. srpna: Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav (11:00),

úterý 14. srpna: BK Mladá Boleslav - HC Slovan Bratislava (18:00),

čtvrtek 16. srpna: BK Mladá Boleslav - HK Saryarka Karaganda (17:30),

sobota 25. srpna: Straubing Tigers - BK Mladá Boleslav (17:30; Mercedes-Benz Rent Cup v Norimberku),

neděle 26. srpna: BK Mladá Boleslav - Norimberk Ice Tigers/Vídeň Capitals (14:30 nebo 18:00; o 3. místo nebo finále Mercedes-Benz Rent Cup v Norimberku),

úterý 28. srpna: HC Slovan Bratislava - BK Mladá Boleslav (18:00),

čtvrtek 6. září: BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice (15:30).