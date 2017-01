Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi podruhé v historii vyhráli Tipsport ligu. Ve finále jubilejního 20. ročníku zimního turnaje porazili na domácí půdě druholigové Pardubice 4:0 brankami Petra Mareše, Lukáše Železníka, Jana Chramosty a Jakuba Nečase a navázali na triumf z roku 2005.

"Je hezké, že jsme to vyhráli, ale v podstatě víme všichni, že to nic neznamená a slouží to jako příprava na ligovou scénu. Až tam přijdou důležité zápasy o body a naše ambice, což jsou poháry," řekl po zápase ČTK trenér vítězů Martin Svědík.

Mladé Boleslav potvrdila roli favorita turnaje, kterého se již tradičně nezúčastnily nejlepší české celky Plzeň, Sparta ani Slavia, a využila toho, že se Final Four hrálo na její půdě. Středočeský celek ztratil body jen remízou 1:1 s Jabloncem v posledním utkání základní skupiny, jinak všechny duely vyhrál.

Ve finále proti Pardubicím otevřeli Mladoboleslavští skóre už v desáté minutě, kdy se zpoza vápna trefil povedenou střelou Mareš. Ve 23. minutě zakončila rychlou akci domácích zimní posila Železník a po přestávce přidal pátý tým ligy ještě dva góly. Do odkryté branky skóroval Chramosta a v závěru z dorážky uspěl Nečas.

"Jsem strašně rád, že jsem hlavně zdravý a konečně už můžu hrát. Tím, že jsem dal gól, se mi zase zvedne sebevědomí na hřišti a snad to bude dobré," uvedl Železník.

Svědík navzdory jasné výhře příliš spokojený nebyl. "Mně se ten náš výkon moc nelíbil, abych řekl pravdu. Směrem dopředu tam máme hezké věci, ale k rozehrávce odzadu a dalším věcem, které nechci specifikovat, mám výhrady. Ale zase máme čas to napravit," konstatoval bývalý kouč reprezentace do 20 let.

Třetí místo obsadili Bohemians 1905. V souboji poražených semifinalistů ze soboty zvítězili "Klokani" nad slovenským druholigovým Popradem 2:0, když obě branky padly už v úvodních dvanácti minutách.

Bohemians vstoupili do utkání velmi aktivně a od úvodu plnili roli favorita. V páté minutě si nejprve srazil míč do vlastní sítě popradský Erik Šula a ve 12. minutě se po centru z rohu prosadil Milan Havel. Jeho spoluhráč Michal Hubínek před pauzou sice neproměnil penaltu, ale Pražanům to nemuselo vadit, zápas v klidu dohráli.

Výsledky zimní fotbalové Tipsport ligy:

Finále:

FK Mladá Boleslav - Pardubice 4:0 (2:0)

Branky: 10. Mareš, 23. Železník, 56. Chramosta, 85. Nečas.

Sestava M. Boleslavi: Vejmola - Křapka (61. Pauschek), Da Silva, Hůlka, Keresteš (61. Fleišman) - Jánoš (46. Levin), Mareš - Přikryl (61. Vukadinovič), Magera (46. Chramosta), Fabián (61. Nečas) - Železník (61. Valenta). Trenér: Svědík.

O 3. místo:

Bohemians Praha 1905 - Poprad 2:0 (2:0)

Branky: 5. vlastní Šula, 12. Havel.

Sestava Bohemians: Fryšták - Nitrianský, Krch, Buchta, Šmíd, Havel (46. Jindřišek) - Hašek (82. Švec), Hubínek - Mašek, Bartek, Berger. Trenér: Koubek.