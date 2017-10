Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v duelu 11. kola extraligy na ledě Olomouce 3:1. Hanáci počtvrté za sebou prohráli doma, Středočeši ukončili sérii tři venkovních proher. Olomoučtí poprvé po čtyřech předchozích vystoupeních nebodovali, zároveň však ztratili čtvrtý z posledních šesti zápasů.

První šanci duelu zařídila první formace hostujících Bruslařů. Kombinaci celé řady z vlastní třetiny zakončoval před domácím brankářem kapitán Hanzlík, olomoucká opora Konrád však odolal. Hanáci odpověděli tlakem třetí formace, rána Houdka prosvištěla kolem lapačky Maxwella i těsně vedle tyčky. V deváté minutě šli hosté do vedení. V přesilovce nahrál Klepiš Holíkovi a nedávná posila hostů nedala Konrádovi šanci.

Další možnost Středočechů pak při akci tři na jednoho a zakončení Pabišky zmařil Konrádův beton. V polovině duelu zasadili hosté druhou ránu do plánu Hanáků na body. Tentokrát ujela Kohoutům křídla druhé formace a Pacovský neměl po Valského pasu problém se zakončením. Domácím se dlouho nedařilo projit k brance Mladé Boleslavi, až ve 32. minutě byl sám před Maxwellem Burian. Zakončil však jen do betonů hostujícího brankáře.

Ve 35. minutě mohl snížit Jan Knotek, před brankou jej našel Ondrušek, ale olomoucký centr nezvedl dostatečně puk. To se povedlo o pár vteřin Eberlemu, který našel místo nad Maxwellovou vyrážečkou. Boleslav dokázala získat zpět dvoubrankové vedení 26 sekund před druhou pauzou, když volný kotouč našel Lenc a poslal ho pod horní tyč.

Třetí část začali Hanáci aktivně, Holec obral za brankou o puk Maxwella, svoji výhodu však nedokázal zužitkovat a americký gólman dokázal svoji chybu napravit. Z křídla pálil těsně vedle Sundher. Domácí ještě zkusili při přesilovce hru bez brankáře. V šanci byl Jan Knotek, Maxwell byl však pozorný. Mladá Boleslav tak vyhrála na Hané po zásluze 3:1.

Zdeněk Venera (Olomouc): "Od nás to byl špatný zápas; obdržená branka dvě vteřiny před koncem oslabení, smůla. Boleslav se uklidnila a do ničeho nás nepouštěla. Dali jsme gól, ale nedokázali jsme se dostat blíže. Dávali jsme si nepřesné puky, vše nám odskakovalo. Vozíme body z venku, ale je to jeden nebo dva body. Doma se nám nedaří, což nás mrzí i kvůli divákům. Radosti jim moc nepřinášíme. Problém v každém utkání je produktivita - střel máme dost, dnes 29, ale nedokážeme zakončovat efektivně."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Jsme spokojení, máme tři body, hráli jsme dobře v defenzivě, uklidnila nás první branka. Byli jsme krůček dopředu, nebylo to jednoduché, i proto jsme rádi, jak jsme to dnes v Olomouci zvládli."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Eberle (Roman Vlach, L. Galvas) - 9. P. Holík (Klepiš, Stříteský), 29. Pacovský (Valský, Jan Hanzlík), 40. Lenc (Jan Hanzlík). Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Hlavatý, J. Ondráček. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváků: 4012.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Sundher, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Strapáč, Holec - Buc, B. Mráz (41. Rác), Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Jan Hanzlík, Němeček, J. Říha, Hrdinka, Stříteský, Knot - P. Musil, P. Holík, Lenc - Pacovský, T. Knotek, Valský - Klepiš, Žejdl, Orsava - L. Pabiška, T. Urban, M. Procházka. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.