Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi v předehrávce 23. kola první ligy porazili v Praze Duklu 2:1. Středočeši si na čtvrtém místě tabulky vytvořili tříbodový náskok na pátý Zlín a přiblížili se na dva body třetí Spartě. Oba soupeři však mají nedělní zápasy k dobru.

Na Julisce otevřel skóre v nastavení první půle hostující Lukáš Železník, krátce po změně stran vyrovnal Nigerijec Peter Olayinka, ale jeho spoluhráč Jakub Podaný v 57. minutě rozhodl utkání vlastním gólem. Boleslav dosáhla teprve druhé výhry z posledních 13 ligových duelů.

"My jsme potřebovali takové vydřené vítězství. Musím za to klukům poděkovat, protože měli opravdu náročný týden a dneska to vítězství doslova vybojovali," řekl na tiskové konferenci trenér Boleslavi Martin Svědík.

Dukla začala aktivněji a brzy si vypracovala první slibnou šanci. Miloševič však zbrkle vystřelil vedle, přestože mohl postupovat sám na branku. Ve 14. minutě už byl blíž vedoucímu gólu Holenda, který křížnou střelou trefil tyčku.

"Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. V prvních 20 minutách se příprava perfektně zobrazila. Měli jsme ji víc využít gólově, protože příležitosti tam byly. Dát tam gól, mohli bychom na soupeře daleko víc přitlačit a líp zápas rozehrát," uvedl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Boleslav pak měla hodně standardních situací, ale brankář Rada byl dlouho bez práce. Až těsně před pauzou z pravé strany odcentroval Jánoš a Železník povedenou hlavičkou poslal hosty do vedení. Šestadvacetiletý útočník skóroval poprvé od zimního příchodu ze Slavie.

"Jsem strašně rád za ten gól a doufám, že mi to pomůže do budoucna. Čekal jsem na to dlouho. Jánoš to nacentroval fantasticky a já tam jenom naskočil," konstatoval Železník.

Pražanům výborně vyšel nástup do druhé půle. Ve 48. minutě Juroška našel z rohu Olayinku a ten měl hodně času i prostoru překonat hlavou gólmana Vejmolu. Nejlepší střelec Dukly zaznamenal pátý ligový zásah v sezoně.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen devět minut, než si Železníkovu střelu Podaný nešťastně prodloužil pod břevno vlastní branky.

"Střela mi šla na stojnou nohu a jak jsem stál na pravé a chtěl to odkopnout levou, tak už jsem to nestihl změnit. Ještě jak to bylo mokré, tak mi to trochu sklouzlo a šlo to nahoru. Asi kdybych si rychle přešlápnul, mohl jsem to hrát pravou. Nevím," uvedl Podaný.

Domácí si v závěru vytvořili tlak a mohli vyrovnat. Miloševič ale hlavičkoval nad branku a Smejkalův tečovaný pokus zneškodnil Vejmola. Těsně před koncem ještě mohl vyběhnutého Radu překonat střelou do prázdné branky střídající Mebrahtu, ale trefil jen tyčku. Dukla tak v nejvyšší soutěži neporazila Boleslav popáté za sebou.

"Po tom vlastním gólu soupeř až na šanci v úplně poslední minutě, kdy to bylo otevřené, neměl vůbec nic. Příležitosti na vyrovnání jsme měli, nicméně se tak nestalo," litoval Hynek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. V prvních 20 minutách se příprava perfektně zobrazila. Měli jsme ji víc využít gólově, protože příležitosti tam byly. Dát tam gól, mohli bychom na soupeře daleko víc přitlačit a líp zápas rozehrát. Pak jsme začali zbytečně moc kazit, měli jsme míň odražených míčů. Zápas se vyrovnal a soupeř to brankou do šatny korunoval. Začátek druhého poločasu skvělý, vyrovnali jsme a navázali na tu hru z úvodu prvního poločasu. Šli jsme za tím, abychom zápas otočili. Nicméně po takové souhře věcí v pokutovém území jsme si dali vlastní gól. Soupeř až na šanci v úplně poslední minutě, kdy to bylo otevřené, neměl vůbec nic. Příležitosti na vyrovnání jsme měli, nicméně se tak nestalo a soupeř si odváží tři body."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "My jsme do toho utkaní nevstoupili moc dobře, protože prvních 15 minut jsme byli nepřesní a prohrávali jsme souboje ve středu pole. Postupem času jsme se do toho dostali, minimalizovali jsme ztráty a byli jsme přesnější. Zjednodušili jsme hru v křídelních stranách, což se nám vyplatilo v závěru poločasu, kdy jsme to korunovali pohlednou akcí a gólem Železníka. Druhy poločas byl vyrovnaný. My jsme nejdřív dostali zase zbytečný gól ze standardky, kde jsme nepohlídali osobní bránění. Bylo pozitivní, že jsme na to reagovali nějakým tlakem a gólem. Pak už bylo vidět, že jsme měli náročný týden, projevilo se tam úterní utkání (čtvrtfinále MOL Cupu s Bohemians 1905) a v podstatě jsme ten výsledek vydřeli, než že by tam byla nějaká kvalita."

Dukla Praha - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 48. Olayinka - 45.+1 Železník, 57. vlastní Podaný. Rozhodčí: Severýn - Moláček, Nádvorník. ŽK: Podaný, Juroška - Mareš, Vukadinovič, Jánoš. Diváci: 1291.

Sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Bezpalec (64. Smejkal), Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič (46. Juroška) - Miloševič (76. Edmond), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Vukadinovič, Matějovský (85. Da Silva), Mareš (65. Keresteš) - Železník (77. Mebrahtu). Trenér: Svědík.