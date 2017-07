Dublin - Fotbalisté Mladé Boleslavi chtějí ukončit desetileté čekání na postup do hlavní fáze Evropské ligy. První překážkou v cestě do základní skupiny jim bude irský celek Shamrock Rovers, na jehož hřišti vstoupí ve čtvrtek do 2. předkola. Cílem je uhrát výsledek, který by Středočechy před domácí odvetou přiblížil postupu.

Boleslav hrála v letech 2006 a 2007 základní skupinu tehdejšího Poháru UEFA, od té doby marně zkouší projít přes předkola a v posledních dvou sezonách vypadla hned s prvním soupeřem. Změnit by to měl Dušan Uhrin mladší, který koučoval Boleslav právě při dvou postupech do základní skupiny. Nyní se stal generálním sportovním manažerem, který tým povede i při zápasech místo trenéra Martina Svědíka. V Dublinu si odbude obnovenou premiéru.

"Vím, že v posledních letech vstup Mladé Boleslavi do kvalifikace Evropské ligy opakovaně krachnul, ale já věřím, že uděláme dobrý výsledek v Dublinu, který potom doma potvrdíme a postoupíme dál," řekl Uhrin. "Jsme pod velkým tlakem, očekávání jsou veliká a my nechceme nikoho zklamat," dodal.

Zatímco Boleslav absolvuje vstup do nové sezony po bezmála měsíční přípravě, Shamrock je za polovinou irské ligy, v níž mu patří čtvrté místo a navíc má za sebou dva zápasy 1. předkola s islandským Stjarnanem. Oba duely vyhrál 1:0. O góly se postarali Graham Burke a útočník Gary Shaw, před kterým své svěřence Uhrin varoval.

"Mají vysokého útočníka, kterého musíme zvládnout. Pevně věřím, že střetnutí s nimi nepodceníme. Čeká nás totiž hodně těžký soupeř, protože Irové jsou houževnatí. Shamrock Rovers nehrají špatně a mají svůj styl charakteristický tím, že jsou hodně nebezpeční dopředu. Vzadu nejsou úplně stoprocentní, ale jak nejsou vzadu rychlí, tak jsou nebezpečně rychlí v přechodu do útoku," charakterizoval Uhrin soupeře.

Pro Boleslav jde o první soutěžní střetnutí s týmem z Britských ostrovů, naopak Shamrock už má s českým fotbalem zkušenosti. V roce 1978 prohrál s Baníkem Ostrava 1:3 a 0:3, v roce 2003 pak v Poháru Intertoto dvakrát podlehl Liberci 0:2. V roce 2011 se probojoval do základní skupiny Evropské ligy, ale od té doby nikdy přes 2. předkolo neprošel.

Utkání začíná ve čtvrtek ve 21:00. Hlavním rozhodčím je Švéd Bojan Pandzic.

Statistické údaje před úvodním duelem 2. předkola fotbalové Evropské ligy Shamrock Rovers - FK Mladá Boleslav:

Výkop: čtvrtek 13. července, 21:00.

Rozhodčí: Pandzic - Nilsson, Hallin (všichni Švédsko).

Bilance:

ČR - Irsko 10 9-1-0 23:6.

1970/71 PVP: Zlín - Bohemians 2:1, 2:2,

1973/74 PVP: Baník Ostrava - Cork Hibernians 1:0, 2:1,

1978/79 PVP: Baník Ostrava - Shamrock Rovers 3:0, 3:1,

1994/95 UEFA: Slavia - Cork City 2:0, 4:0,

2005/06 UEFA: Slavia - Cork City 2:0, 2:1.

Shamrock v Evropě:

LM/PMEZ 20 1-6-13 9:33 EL/UEFA 21 5-2-14 18:43 PVP 16 5-2-9 19:27 Celkem: 57 11-10-36 46:103

Mladá Boleslav v Evropě:

LM 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 25 8-4-13 28:33 Celkem: 29 9-6-14 36:42

Předpokládané sestavy:

Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne - Finn, Connolly - Miele, Burke, Clarke - Shaw.

M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský, Mareš, Fabián - Chramosta.

Absence: Meenan (zranění) - Kysela (rekonvalescence).

Zajímavosti:

- Shamrock v 1. předkole vyřadil islandský Stjarnan po dvou výhrách 1:0

- M. Boleslav povede v soutěžním utkání poprvé od roku 2009 Dušan Uhrin

- M. Boleslav bojuje o první postup do hlavní fáze od roku 2007

- Shamrock byl v hlavní fázi v roce 2011, od té doby nikdy přes 2. předkolo neprošel

- M. Boleslav skončila čtvrtá v české lize

- Shamrock byl čtvrtý v irské lize

- Shamrock je po 21 zápasech této sezony na 4. místě irské ligy s 10 výhrami

- Shamrock v roce 1978 prohrál s Baníkem Ostrava 1:3 a 0:3, v roce 2003 v Poháru Intertoto dvakrát podlehl Liberci 0:2

- Shamrock ve víkendovém přípravném utkání s náhradníky v sestavě prohrál 0:9 s Celticem Glasgow

- M. Boleslav v generálce porazila Sturm Štýrský Hradec 2:1

- M. Boleslav čeká 3 soutěžní utkání na výhru

- M. Boleslav prohrála 5 z posledních 8 venkovních zápasů v pohárech