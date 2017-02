Plzeň - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 46. kole přímý souboj o devátou příčku na ledě Plzně 2:1, bodovali pošesté za sebou a svého soupeře předstihli v tabulce. Vedoucí branku Bruslařského klubu zaznamenal již v první třetině ve vlastním oslabení Tomáš Hyka, vítěznou trefu Středočechů pak v úvodu třetí třetiny obstaral Tomáš Urban. Snížení Petra Kadlece při závěrečné plzeňské hře bez brankáře přišlo příliš pozdě.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, ale pozorně bránicí hosté je do šancí nepouštěli. Mladoboleslavští se ubránili i během vyloučení Urbana a Indiánům nevyšla ani další přesilová hra ve 13. minutě. Ve vlastním oslabení jim totiž ujel Hyka, gólman Machovský sice jeho střelu zastavil, ale dojíždějící Stach v pádu nešťastně srazil puk do vlastní sítě. Strážce branky Středočechů Maxwell naopak zastavil pokusy Kubalíka a Kratěny.

Hosté v závěru úvodní části promarnili přesilovku, ovšem ve 23. minutě opět zahrozili ve vlastním oslabení. Při přečíslení dvou na jednoho vypálil Lenc po přihrávce Klepiše nad. Poté domácí nezužitkovali krátkou početní výhodu pět na tři, když v dobré pozici nestačil pořádně zakončit Stach, a ve 27. minutě na druhé straně po dlouhém pasu Stříteského nepřehodil rozjetý Musil levý beton Machovského.

Před polovinou zápasu zaváhal při rozehrávce přesilovky Klepiš, osamocený Kubalík však z mezikruží netrefil branku. Následně tempo opadlo a Indiáni se jen s obtížemi prosazovali přes hosty pečlivě střežené střední pásmo. Až před koncem druhé třetiny si domácí vynutili nápor, ale Maxwell chytal spolehlivě a poradil si i s šancí Koreise.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky udeřilo na druhé straně, když z levého kruhu nenápadnou střelou trefil Urban přesně levý horní roh branky a zvýšil na 2:0. Domácí trenéři ve snaze korigovat skóre stáhli hru na tři útoky. Hosté ale hrozili z brejků. Bombu Hanzlíka ve 45. minutě stačil Machovský vyrazit a z protiútoku neprostřelil z prostoru mezi kruhy Pulpán Maxwella.

Kanadský gólman podržel svůj tým i v 51. minutě, kdy při vyloučení Orsavy kryl střely Kratěny a Lva z bezprostřední blízkosti. V 57. minutě fauloval Vampola a Kadlec při power play tvrdou střelou z levé strany rychle snížil. Krátce před sirénou však neuspěl zblízka Kubalík a hosté slavili důležitou tříbodovou výhru.

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 58. Kadlec (D. Kubalík, Preisinger) - 13. Hyka, 42. Urban (M. Látal, Hrdinka). Rozhodčí: Šír, Souček - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:7, navíc Orsava (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4430.

Plzeň: Machovský - Čerešňák, Pulpán, P. Kadlec, D. Sklenička, Němeček, Moravčík - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Stach, Lev - M. Procházka, Preisinger, T. Svoboda - Kodýtek, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Kučný, Kurka, Jan Hanzlík, Hrdinka, Holub, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - Pospíšil, Vampola, Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.