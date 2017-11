Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi už bez dnes odvolaného kouče Patrika Augusty prohráli ve 22. kole extraligy doma s Hradcem Králové 1:2 po samostatných nájezdech. Bruslařský klub, který dočasně vedli asistenti Viktor Ujčík a Boris Žabka, prohrál potřetí za sebou, ale poprvé v této sérii bodoval. Mountfield díky rozhodující trefě Petra Koukala oslavil třetí vítězství v řadě.

"My jsme se hlavně snažili klukům připravit kvalitní rozbruslení, aby na tu situaci mysleli co nejméně. Musím je také pochválit - vzhledem k dopoledním událostem zvládli zápas skvěle," ocenil Ujčík počínání hráčů proti jednomu z hlavních aspirantů mistrovského titulu.

Domácí nastoupili už s posilou z Komety Brno Vojtěchem Němcem, který se postavil do středu prvního útoku k Jakubovi Klepišovi a Dominikovi Pacovskému. V barvách Hradce Králové se poprvé objevil obránce Petr Zámorský, akvizice z pražské Sparty.

Mladé Boleslavi se povedl vstup do utkání. Pacovský třetí minutě otevřel skóre po přihrávce obránce Kotvana, který objel branku soupeře a před ní našel volného spoluhráče. Mladé Boleslavi vlil vedoucí gól potřebnou krev do žil. V dalších šancích pálil Říha jenom do boční sítě, Němeček pak do postoje připraveného Rybára.

Maxwell se na druhé straně nejvíc zapotil při ztečovaném Gregorcově nahození, které nakonec ale skončilo mimo branku. Znovu proti Gregorcovi zasahoval tentokrát maskou při hře čtyři na čtyři. V závěru úvodní třetiny ještě jeli dva Hradečtí na Šticha, ale z Kladna vypomáhající obránce vleže zastavil jejich průnik.

Aktivně začali domácí i druhou třetinu, ale proti dělovce Pabišky měl Rybár připravenu vyrážečku, další střelu Lence pak ztlumil na hrudi. Šanci na vyrovnání měl po sedmi minutách druhé třetiny Džerinš, ale osamocen nadvakrát na Maxwella nevyzrál. Druhý gól Mladé Boleslavi měl na hokejce Orsava, ale Rybár za pomoci horní tyče puk za brankovou čáru nepustil.

Hradečtí postupně přebírali otěže zápasu a Maxwell se měl co ohánět. Ale uspěl i při velké šanci, kterou měl z dorážky Koukal. Domácí pak zatlačili Mountfield v přesilovce, ale gólově se neprosadili.

V 45. bylo živo na obou stranách ledové plochy. Nejprve se z levé strany vyřítil na hostujícího gólmana Pabiška, ale svůj blafák zakončil nad. Hned z protiútoku jeli dva na jednoho hosté, ale Džerinšovu kličku vyčíhal Maxwell, po ní neuspěl s dorážkou ani Gregorc.

Mountfield dostal šanci na vyrovnání v přesilové hře, a ač domácí bránili v početní nevýhodě srdnatě, nakonec přeci jenom našel Bednář volného Červeného, který měl před Maxwellem ještě čas na kličku a vyrovnal na 1:1. Domácí se pak ale po vyloučeních Šticha a kapitán Hanzlík ubránili v dlouhém oslabení včetně 12 vteřin ve třech proti pěti.

Vítězný gól měl na hokejce 40 sekund před koncem řádné hrací doby Vydarený, ale puk před odkrytou brankou netrefil, a tak se šlo do prodloužení. V oboustranně vyrovnaném nastavení nebylo příliš šancí k vidění, v té největší střílel hradecký Červený mimo tři tyče. A tak musely rozhodnout nájezdy. V nich za domácí uspěl pouze novic Němec, za hosty pak zkušení Bednář a ve třetí sérii pak Koukal.

"Viděli jsme dramatické utkání. My jsme brzy inkasovali a hlavně v první třetině jsme nehráli podle našich představ. Nebyli jsme důrazní v soubojích. Druhá třetina už byla vyrovnaná se spoustou šancí na obou stranách a oba týmy podrželi brankáři. Nakonec jsme druhý bod urvali v nájezdech a asi to bylo za výkon ve třetí třetině i zasloužené," prohlásil trenér Hradce Králové Václav Sýkora.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Vzhledem k dnešním událostem musím poděkovat týmu, že zápas zvládl. Podle jejich přístupu bylo jasné, že chtějí hrát a i první třetina toho byla odrazem. Bohužel ale máme problémy v koncovce a proti tak kvalitnímu týmu, jako je Hradec, nám tak malý náskok nestačil. Pochvalu dneska zaslouží i Maxwell, který nás několikrát podržel."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Pacovský (Kotvan, Klepiš) - 52. Červený (Jaroslav Bednář, Köhler), rozhodující sam. nájezd Koukal. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 3112.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Jan Hanzlík, Kotvan, J. Říha, Němeček, Eminger, Štich, Bernad - Klepiš, V. Němec, Pacovský - Orsava, P. Holík, Valský - L. Pabiška, Urban, Lenc - M. Procházka, Najman, P. Kousal. Trenéři: Ujčík a Žabka.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, Cingel - Jaroslav Bednář, Džerinš, Vopelka - M. Látal, Koukal, Červený - Miškář, Kukumberg, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.