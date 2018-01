Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi udolali ve 40. kole extraligy Jihlavu 3:2 po samostatných nájezdech a doma nad Duklou vyhráli podeváté v řadě. Většina z těchto utkání však byla součástí první ligy. Zápas rozhodl útočník Lukáš Žejdl.

Ani jeden z týmů neprožívá aktuálně vydařené období a na hře to bylo znát. Domácí chtěli začít aktivně, výraznější tlak se jim však vytvořit nepodařilo. Ve třetí minutě vyzkoušel pozornost brankáře Voldena Klepiš, otevřít skóre ale nedokázal.

Dukla byla v první třetině výrazně střelecky aktivnější a Maxwell si připsal 16 zákroků, stejně jako jeho norský protějšek však neinkasoval. Ustál i akce při dvou jihlavských přesilovkách, kde byli blízko ke skórování Dostálek a Hamill. Při Němečkově vyloučení prověřil Voldena po přečíslení Pabiška, domácí však do vedení neposunul.

V samotném závěru první třetině z brejku zahrozil obránce De La Rose, Maxwell byl ale připravený. Ve 27. minutě už však hosté vedli. Krátce po skončení přesilové hry zpoza branky vybruslil Čachotský a trefil se přesně pod horní tyč.

Až inkasovaný gól domácí probudil. Středočeši zvýšili agresivitu, začali dohrávat souboje a soupeře dostali pod tlak. A v polovině utkání se jim podařilo i vyrovnat, když Voldena překonal nejlepší střelec Mladé Boleslavi Orsava a připsal si 17. gól v sezoně. Domácí pokračovali v aktivitě a ve 39. minutě se dostali do vedení, když se v přesilové hře prosadil Valský.

Následná přestávka ale Bruslaře opět utlumila a Diviš nebo Hamill měli šance na srovnání stavu. Při vyloučení Zemana mohli domácí uklidnit Musil či Klepiš, Voldena však nepřekonali. A hosté následně vyrovnali. Po samostatné akce se prosadil Hlinka. Když se poté v 58. minutě i díky ataku protihráčů neprosadil Procházka, muselo se utkání prodlužovat.

V nastavené pětiminutovce mohl zápas rozhodnout hostující Dostálek, následně Dukla hrála přesilovou hru. Tvrdou střelu Stříteského ale Maxwell vyrazil, jeho protějšek si následně poradil s brejkem Pabišky. Vítěze tak určily samostatné nájezdy, ve kterých byli domácí úspěšnější. Voldena, jehož od třetího nájezdu nahradil Škarek, překonali Orsava ze Žejdlem, Maxwella pouze Žálčík.

Hlasy trenérů po zápase:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Jihlava měla daleko lepší vstup do utkání, což je pro mě velké zklamání. Připravujeme se, víme, že Jihlava hraje urputný hokej, ale bohužel náš začátek byl takový, jaký byl. Měli jsme v nohách cestování z Třince plus těžký zápas, takže bych dokázal pochopit první tři čtyři minuty, ale ne první třetinu. Pak nám to chybí. Navíc máme zoufalé proměňování šancí. Dnes jsme třikrát trefili konec hokejky gólmana, těsně před koncem tam byla spojnice. Předtím tyčka. My potřebujeme, když vedeme 2:1, dát ještě jeden gól, abychom se trošku uklidnili. Abychom pořád měli pod sebou takový polštářek. Zatím celá sezona se ale odvíjí v tomto duchu. Zaplaťpánbůh za bod navíc."

František Zeman (Jihlava): "Do utkání jsme vstoupili dobře a první i třetí třetinu jsme byli lepší. Ve druhé jsme si bohužel nechali tři hráče vyloučit, domácí hráli šest minut přesilovou hru, což si myslím, že je dostalo do zápasu. Výsledek otočili a do třetí třetiny šli s vedením. Cením si toho, že hráči nic nezabalili a srovnali. V prodloužení byly šance na obou stranách, domácí jich měli více. Penalty jsou už loterií."

BK Mladá Boleslav - HC Dukla Jihlava 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Orsava (Valský, Kotvan), 39. Valský (Eminger, Pacovský), rozhodující nájezd Žejdl - 27. Čachotský (Šidlík), 53. M. Hlinka (Rabbit, Bryhnisveen). Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3397.

Mladá Boleslav: Maxwell - Říha, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan - Valský, Žejdl, Orsava - Kousal, P. Musil, Klepiš - Lenc, Holík, Pacovský - M. Procházka, Urban, Pabiška. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Jihlava: Volden (od 3. série nájezdů Škarek) - Suchánek, D. Kajínek, Bryhnisveen, Stříteský, De La Rose, Šidlík, Váňa - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Dostálek, Skořepa, Jiránek - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.