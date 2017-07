Dublin - Soupeřem fotbalistů Mladé Boleslavi v druhém předkole Evropské ligy bude Shamrock Rovers. Irský klub vyřadil islandský Stjarnan po dvou výhrách 1:0. Úspěch v domácí odvetě zařídil ve 20. minutě Graham Burke.

Zatímco Mladá Boleslav se do Irska v evropských pohárech podívá poprvé, Shamrock už zkušenosti s českými týmy má. V sezoně 1978/79 dvakrát podlehl v Poháru vítězů pohárů Baníku Ostrava a v roce 2003 nestačil v Poháru Intertoto na Slovan Liberec.

První zápas mezi Shamrockem a Mladou Boleslaví se odehraje ve čtvrtek 13. července v Irsku, odveta je v plánu o týden později. Středočeši budou bojovat o první účast v základní skupině evropské soutěže po deseti letech.

Do první šance utkání Shamrock - Stjarnan se v osmé minutě dostal domácí Burke, branku však přestřelil. Na druhé straně zneškodnil gólman Chencinski povedenou přízemní střelu Haukssona.

Ve 20. minutě už se skóre změnilo, když po přetaženém centru Clarke ve skluzu předložil míč Burkeovi a ten zblízka zakončil. Třiadvacetiletý záložník či útočník mohl o chvíli později přidat druhý gól, tentokrát ale včas zasáhl brankář Björnsson. Stejně dopadl Burke při příležitosti v závěru poločasu.

Čtvrt hodiny po přestávce se do šance dostal Halldórsson, jeho ránu však Chencinski vyrazil a následně si poradil i se střelou Fridjonssona. Na druhé straně Björnssona nepřekonal z přímého kopu Miele. Naději pro Islanďany nevykřesal ani v závěru Baldvinsson.

Trenér Shamrocku Stephen Bradley poslal do hry sestavu Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne - Finn, Connolly (87. Bolger), Miele - Clarke, Burke (78. McAllister) - Shaw (69. O'Connor).

Český útočník Jakub Mareš dal hattrick za Slovan Bratislava proti Pjuniku Jerevan. Slovenský vicemistr doma zvítězil 5:0 a úspěšně navázal na výhru 4:1 z Arménie. Mareš vstřelil za Slovan první góly po příchodu z Ružomberoku.

Bývalý hráč Dukly, Mladé Boleslavi, pražské Sparty, Slovácka a Teplic otevřel skóre v desáté minutě, o třináct minut později z dorážky zvýšil na 2:0. V druhém poločase přidal ještě gól hlavou. Bratislavský celek se v 2. předkole utká s dánským Lyngby.

Postoupil též Marešův předchozí zaměstnavatel Ružomberok, který porazil Vojvodinu Novi Sad v odvetě 2:0 po vlastním gólu Nikoly Kovačeviče a trefě Jána Masla. Oběma brankám předcházel přímý kop střídajícího Dalibora Takáče. Za vítěze nastoupil český záložník Erik Daniel, který vstřelil gól na hřišti srbského soupeře, kde Ružomberok podlehl 1:2. Do 2. předkola jde i Trenčín po jasném celkovém vítězství 8:1 nad Torpedem Kutaisi.

Další kolo si zahraje obránce David Jablonský, který s Levski Sofia postoupil přes černohorský tým Sutjeska. Filip Novák nenastoupil za dánský Midtjylland, který jasně přehrál Derry City a příští týden jej čeká Ferencváros Budapešť.

Šanci nedostaly ani nové posily z Jablonce. Za Vasas nehrál obránce Vít Beneš a evropskou soutěž už neokusí, neboť maďarský klub nestačil na Bejtar Jeruzalém. Záložník Martin Pospíšil nezasáhl za Bialystok do duelu s Batumi, polský celek ale postoupil a v další fázi se utká s Gabalou.

Výsledky odvetných utkání 1. předkola fotbalové Evropské ligy

Shamrock Rovers (Ir.) - Stjarnan (Isl.) 1:0 (1:0), první zápas 1:0, postoupil Shamrock; FK Sarajevo - Zaria Balti (Mold.) 2:1 po prodl. (2:1, 2:0), pen. 5:6, první zápas 1:2, postoupila Zaria; Cork City (Ir.) - Levadia Tallinn 4:2 (1:2), první zápas 2:0, postoupil Cork; Ballymena (Sev. Ir.) - Odds BK (Nor.) 0:2 (0:0), první zápas 0:3, postoupil Odds; Coleraine (Sev. Ir.) - Haugesund (Nor.) 0:0, první zápas 0:7, postoupil Haugesund; Derry City (Ir.) - Midtjylland 1:4 (1:2), první zápas 1:6, postoupil Midtjylland; Osijek - UE Santa Coloma (And.) 4:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Osijek.