Mladá Boleslav - Předehrávka 22. kola první fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Jabloncem skončila bezbrankovou remízou. Spíše bojovné utkání s minimem velkých šancí gól nepřineslo, a tak Boleslav ztratila body pojedenácté z posledních 12 duelů. V tabulce tak sice na čtvrtém místě vystřídala Zlín, který má ale zápas k dobru a může čtvrtou příčku získat zpět. Jablonec na oba ztrácí šest bodů.

V sestavě Mladé Boleslavi nastalo několik vynucených změn. Místo potrestaného Da Silvy nastoupil Čmovš, který byl v základu naposledy loni v květnu, než se zranil. V bráně si ligovou premiéru prožil Vejmola, který zastoupil Šedu, jenž měl problémy se slepým střevem. Kvůli zranění vypadl i Fabián.

Utkání bylo od začátku vyrovnané a hrálo se hlavně ve středu hříště. Oba celky se sice dostávaly do zajímavých pozic, ale chyběla přesnější finální fáze. Výsledkem byly jen střely z dálky mimo branku. Domácí měli největší šanci po střele reprezentanta Mareše, kterou brankář Valeš neudržel a Chramosta se dostával k dorážce, avšak Valeše nepřekonal.

Hned v úvodu druhé půle předvedla Boleslav rychlou akci po levé straně, na zpětný centr si naběhl Matějovský, ale v dobré pozici poslal placírkou míč jen těsně vedle branky. Gesty dával najevo, že si je vědom, že promrhal první velkou šanci zápasu. Na druhé straně domácí obrana tečovala centr Zeleného do protipohybu brankáře Vejmoly, ale ten ještě stačil vše zachránit.

Mladoboleslavský kapitán Matějovský byl při chuti a v krátkém sledu předvedl další dvě nebezpečné střely. První mu ale obrana srazila těsně vedle branky a ani podruhé hradbu těl před sebou nepropálil.

Domácí po změně stran viditelně přidali a v 66. minutě byli gólu hodně blízko. Mareš ideálně zahrál standardní situaci, brankář Valeš přes bránící hráče nedosáhl na míč, ale Přikryl v pádu prázdnou branku přestřelil.

Deset minut před koncem se domácí marně domáhali penalty za Mihálikovu ruku. A když v posledních vteřinách umístil Čmovš hlavičku jen těsně vedle branky, skončil duel dělbou bodů.

Hlasy po utkání

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně, byli jsme na míči, ale bohužel jsem z toho měli jen standardky a pár střel z dálky. Pak jsme soupeře sami dostali do hry zbytečnými ztrátami. Druhou půli jsme také byli aktivní, měli jsme stoprocentní šanci Matějovským, kterou jsme neproměnili a od toho se odvíjel zbytek zápasu. Byli jsme nervózní a nevyvarovali jsme se zbytečných ztrát. Navíc jsme v posledních vteřinách neproměnili další dobrou šanci. Kluci se za chybami zbytečně ohlížejí, musí tam být více sebevědomí. Ve finální fázi za tím nejdeme tak, jak bychom si představovali, jsme málo efektivní. Souvisí to s tím, že máme malý tlak do šestnáctky. Brankář Vejmola se s debutem popasoval dobře. V zimě jsme si říkali, že určitě dostane příležitost, protože je to kvalitní mladý gólman."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Musíme být s bodem spokojeni, Boleslav byla lepší než my. My hráli lépe až v závěru poločasu. Nějaké centry tam z naší strany byly, ale vyloženou šanci jsme si nevypracovali. Takže bod je to pro nás cenný, i když je to samozřejmě zklamání, protože jsme se mohli přiblížit pohárovým místům. Ale do konce je ještě osm kol, takže šance tam pořád je. Škoda, že se Zrelákovi asi obnovilo zranění, co měl předtím, kdy měl zlomeninu v nártu. Ještě to není potvrzené, ale doktor to tak vidí."

22. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Dobrovolný. ŽK: Čmovš - Beneš. Diváci: 2810.

Sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Přikryl, Jánoš (75. Levin), Matějovský (87. Takács), Mareš, Nečas (63. Vukadinovič) - Chramosta. Trenér: Svědík.

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman - Trávník, Pospíšil (67. Masopust), Mehanovič (87. Kubista), Zelený - Zrelák (72. Mihálik). Trenér: Klucký.

Tabulka:

1. Plzeň 21 15 4 2 32:12 49 2. Slavia 21 14 6 1 44:15 48 3. Sparta 21 11 6 4 33:17 39 4. Mladá Boleslav 22 9 8 5 32:22 35 5. Zlín 21 9 8 4 28:20 35 6. Teplice 21 8 6 7 25:19 30 7. Jablonec 22 7 8 7 33:28 29 8. Karviná 21 8 5 8 30:32 29 9. Dukla 21 7 5 9 26:24 26 10. Slovácko 21 5 10 6 23:27 25 11. Brno 21 3 13 5 21:29 22 12. Bohemians Praha 1905 21 5 6 10 16:26 21 13. Liberec 21 4 8 9 14:21 20 14. Hradec Králové 21 5 3 13 19:34 18 15. Jihlava 21 3 7 11 16:36 16 16. Příbram 21 3 3 15 15:45 12