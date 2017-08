Elbasan (Albánie) - Fotbalisté Mladé Boleslavi ani na pátý pokus nepřešli přes 3. předkolo Evropské ligy. Po domácí výhře 2:1 nad Skënderbeu Korcë nezvládli odvetu v Albánii, kde sice vedli gólem Adama Jánoše, ale zápas prohráli 1:2. Penalty pak zvládli lépe domácí a vyhráli 4:2. Za hosty neproměnili své pokusy Jakub Rada a Golgol Mebrahtu.

Mladá Boleslav tak přišla o šanci na největší úspěch v pohárech za posledních deset let od postupu do základní skupiny Poháru UEFA v roce 2007. Od té doby byla pětkrát ve 3. předkole, ale ani tentokrát dál nepostoupila a po Spartě je druhým českým zástupcem, pro kterého letošní účinkování v pohárech končí.

Generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší překvapil soupeře sestavou, ve které chyběli autoři šesti z dosavadních sedmi gólů v předkolech. Chramostu do hry nepustilo zranění a Mebrahtua na hrotu útoku nahradila nová posila Komličenko. Jen na lavičce zůstal i reprezentant Mareš či stoper Čmovš, místo kterého dostal šanci Stronati. Ten byl přitom předtím krátkodobě přeřazen do B-týmu.

V prvním poločase Boleslav působila jistým dojmem, nenechávala se zatlačit, naopak aktivním napadáváním získávala míče často i na soupeřově polovině. V 18. minutě přišla odměna po hezké kombinační akci. Přikryl našel Fabiána, ten centrem oslovil Jánoše, který dělovkou z voleje navázal na vítězný gól patičkou z prvního duelu.

Domácí se v útoku těžko prosazovali, ale v 55. minutě je vrátila do boje o postup penalta. Levý bek Mici spadl ve vápně po kontaktu se skluzujícím Pauschekem a sudí odpískal pokutový kop. Penaltu proměnil Lilaj, i když brankář Diviš vystihl stranu, a Skënderbeu ožilo stejně jako 6500 fanoušků na stadionu v Elbasanu.

Boleslav domácí euforii ustála a mohla rozhodnout. Jenže střídající Mebrahtu, Přikryl ani Mareš se svými střelami neuspěli v souboji s gólmanem Shehim. Místo toho v 83. minutě z ničeho nic udeřilo Skënderbeu. Střídající Plaku převzal míč na hranici ofsajdu a jeho střelu ještě smolně tečoval Fleišman za Divišova záda.

Ještě v normální hrací době Mareš trefil z úhlu při dorážce jen tyč. V prodloužení Stronati vykopával míč za již překonaným Divišem. Rozhodnout pak mohl Matějovský nečekanou střelou z dálky, kterou ale překvapený gólman stihl ještě vytáhnout těsně vedle.

V penaltách byli domácí bezchybní. Naopak Rada trefil ve třetí sérii břevno a ve čtvrté vychytal Mebrahtua gólman.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Utkání jsme si zbytečně pokazili. Vedli jsme 1:0, udělali jsme zbytečnou penaltu a dovolili soupeři otočit. Přesto jsme tam ještě měli šance na to sami rozhodnout. Beru to jako promrhanou šanci. Ale musíme zvednout hlavu a jít dál. Bylo to dobré utkání, které jsme měli rozhodnout, ale soupeř potrestal naše hrubé chyby, které pořád děláme, i když se neustále zlepšujeme."

Jiři Fleišman (obránce M. Boleslavi): "Po vyrovnání na 1:1 jsme je nechali zbytečně hrát. Zatáhli jsme se, chtěli jsme asi podvědomě remízu ubránit. Přitom jsme měli pokračovat v aktivní hře z prvního poločasu. Bohužel se to dostalo až na penalty a to už je vabank. Odjíždíme s prázdnou domů, což je hrozná škoda. Je to promrhaná šance, protože tohle bylo na postup. Myslím, že mančaft je natolik zkušený, že tohle jsme si měli pohlídat. Strašně nás to mrzí. Nevím, co k tomu říct. Je to strašná škoda. Teď se mi to špatně hodnotí, jsem zklamaný, naštvaný, všechno dohromady. Děkujeme fanouškům, že nás sem přijeli podpořit, zároveň se jim omlouváme, že jsme to nezvládli."

Tomáš Přikryl (záložník M. Boleslavi): "Je to samozřejmě zklamání. Vezli jsme si sem dobrý výsledek, zápas jsme začali tak, jak jsme si přáli. Vedli jsme 1:0, ve druhé půli jsme ale dostali góly. Pak už to byla loterie. Myslím, že v první půli jsme bránili dobře. Ve druhé půli hned dostali z penalty gól, oni samozřejmě stupňovali tlak, cítili šanci. My jsme se trošku zatáhli a z toho pramenil druhý gól. Měli jsme šanci to zvrátit, ale bohužel. Penalty jsou loterie. Buď, anebo. Bohužel pro nás špatně, nedá se nic dělat."

Ilir Daja (trenér Skënderbeu): "Jsme naprosto nadšeni z výsledku, protože Boleslav je dobrý tým. První zápas a první poločas byla lepší. Ale to si nikdo nebude pamatovat, protože hlavní je postup. Hráči ukázali velký týmový duch."



Odvetný zápas 3. předkola Evropské ligy:

Skënderbeu Korcë - Mladá Boleslav 2:1 (2:1, 0:1), na pen. 4:2

Branky: 55. Lilaj z pen., 83. Plaku - 18. Jánoš. Rozhodčí: Boiko - Matjaš, Vysockyj (všichni Ukr.). ŽK: Vangjeli - Komličenko, Mareš, Přikryl. Diváci: 6500. Penalty proměnili: Shehi, Latifi, Muzaka, Lilaj - Mareš, Přikryl. Neproměnili: Rada, Mebrahtu. První zápas: 1:2, postoupilo Skënderbeu.

Skënderbeu: Shehi - Vangjeli, Radaš, Jashanica, Mici - Osmani (81. Plaku), Lilaj, Nimaga - Gavazaj (74. Muzaka), Adeniyi (68. Shkodra), Latifi. Trenér: Daja.

M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Rada, Jánoš (111. Magera) - Přikryl, Matějovský, Fabián (71. Mareš) - Komličenko (60. Mebrahtu). Trenér: Uhrin ml.