Mladá Boleslav - Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve 40. kole extraligy v Mladé Boleslavi 5:3 a připsali si sedmou výhru z posledních osmi zápasů. Dvěma góly k ní pomohl lotyšský útočník Andris Džerinš a vítězný gól zaznamenal exmladoboleslavský Richard Jarůšek. Středočeši doma potřetí za sebou nebodovali.

První velkou možnost mohl mít v druhé minutě Hradec Králové, ale domácí obránce Hanzlík zblokoval v přečíslení dvou na jednoho Bednářovu přihrávku. Hosté se pak ubránili při Plášilově vyloučení. V osmé minutě měl před sebou odkrytou branku Žejdl, ale puk ze vzduchu netrefil ideálně. V 11. minutě se radovali z vedení Východočeši. Při Hykově vyloučení našel Bednář na pravém kruhu Džerinše, který zamířil přesně k levé tyči.

Zvýšit mohl Šimánek, ale přestřelil. Při Štichově trestu zlikvidoval Maxwell Kukumbergovu šanci. V 17. minutě se Mladá Boleslav radovala z vyrovnání. Vampola uvolnil na pravém kruhu Voráčka, jeho ránu ještě Rybár vyrazil, ale Látal doklepl puk do prázdné branky. Další šanci hostů měl při svém výpadu Vydarený, Maxwell však svůj tým znovu podržel.

Na přelomu první a druhé třetiny se Mladá Boleslav ubránila v oslabení, ale v 25. minutě znovu prohrávala. Do Dejovy střely z levého kruhu sáhl Maxwell lapačkou, ale puk mu propadl za brankovou čáru.

Domácí se snažili odpovědět, Rybár musel krýt několik pokusů včetně Musilovy nebezpečné střely, ale v polovině utkání už kapituloval. Po ráně z pravého kruhu se radoval z první extraligové trefy obránce Kurka.

Bruslařský klub, hrající už bez útočníka Lence, byl po vyrovnání při chuti, ale Mountfield odolal i při Džerinšově vyloučení. V 37. minutě na druhé straně neuspěl před Maxwellem Köhler. Mladoboleslavský gólman kryl i pokusy Newtona, Bednáře z úhlu i Dragouna.

Po 21 vteřinách třetí třetiny vrátil při Urbanově trestu Hradci Králové vedení druhou trefou v utkání Džerinš a za 77 sekund překonal rovněž z pravého kruhu Maxwella po Picardově akci Jarůšek, letní posila Mountfieldu právě z Mladé Boleslavi.

Při Newtonově vyloučení se dostal do šance Klepiš, ale nestihl zakončit. V 46. minutě ale už Urban přesnou ránou do levého horního roku Rybárovy branky snížil.

Hostům se ale dařilo těsný náskok bránit, nepouštěli Mladou Boleslav do šancí a sami hrozili. Výsledek ještě dovršil šest vteřin před koncem při power play do prázdné branky Bednář.

Hlasy trenérů po utkání

František Výborný (Mladá Boleslav): "Naše mužstvo bych pochválil za bojovnost, ale bohužel nám to body nepřineslo. Stojí to teď na pár hráčích a hlavně v útoku. A těm když se nezadaří střelecky, tak nejsme tak efektivní. To se potvrzuje už několik zápasů. Je tady víc hráčů, kteří jsou možná dobří, ale když je to v pohodě, někdo to za ně odehraje a jsou body, tak možná rozkvetou. Těch, kteří za to zatáhnou, když se nedaří, máme poskrovnu. Když z toho vypadne Lenc, který celý týden marodil, naskočil jen do zápasu a po první třetině byl grogy, tak už nejsou Hyka a Musil takoví. V dalších lajnách jsou to jen Klepiš a Orsava, který se vrátil po zranění. Je to na takový zkušený tým, jako je Hradec, málo."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsme za vítězství v Mladé Boleslavi moc rádi, přeci jen už je to dost dlouho, co jsme tady vyhráli naposledy. Připravovali jsme se na těžký zápas. Věděli jsme, že Boleslav má hráče, kteří výborně bruslí a svým pohybem nám dělají problémy. To se potvrdilo i dneska. Byly tam pasáže, kdy Boleslav hrála velmi dobře. Myslím si, že kluci podali velmi dobrý výkon a zápas i obětavostí ubojovali. Klíčem k vítězství byl výborný výkon brankáře a také dvě využité přesilové hry."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 17. M. Látal (Voráček, Vampola), 30. Kurka (Klepiš), 46. Urban (Voráček, Orsava) - 11. Džerinš (Jar. Bednář, Gregorc), 25. Dej, 41. Džerinš (Dej, Jar. Bednář), 42. Jarůšek (Picard, Dragoun), 60. Jar. Bednář (Dej). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 3256.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Trončinský, Holub, Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Voráček, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, L. Pabiška - Jonák, Vampola, M. Látal - Urban, Žejdl. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Hradec Králové: Rybár - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Plášil - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jar. Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - R. Pavlík, Šafránek, T. Knotek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.