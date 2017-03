Uherské Hradiště - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 21. kole první ligy na hřišti Slovácka neudrželi vedení, gólem z poslední minuty prohráli 1:2 a zůstali na pátém místě tabulky. Tým z Uherského Hradiště na jaře po čtyřech remízách dosáhl premiérové výhry a doma naplno bodoval poprvé od srpna. Utkání už ve čtvrté minutě gólově otevřel Tomáš Přikryl, ještě před pauzou srovnal Tomáš Zajíc a těsně před koncem dokonal obrat Veliče Šumulikoski.

Slovácko vstoupilo do zápasu špatně. Hofmann poslal malou domů mimo dosah vlastního brankáře a zajistil Středočechům roh. Domácí stoper znovu chyboval ve čtvrté minutě, kdy mu na polovině hřiště sebral míč Přikryl a dlouhé sólo zakončil přesnou technickou střelou.

Boleslav se poté zatáhla a přenechala aktivitu domácím. Hofmann mohl napravit své zaváhání, ale po standardní situaci hlavou minul branku. Po půl hodině hry mohl po Přikrylově přihrávce zvýšit Jánoš, ale sám před Hečou selhal a napálil jen domácího gólmana.

Boleslavské zahozená tutovka mrzela už ve 37. minutě, kdy z Havlíkova rohu vyrovnal hlavou Zajíc a zařídil Slovácku teprve druhý jarní gól. Těsně před pauzou ještě Přikrylovu střelu z úhlu vyrazil Heča.

Ten měl práci i na začátku druhé půle, kdy Fabiánovu střelu vyboxoval na roh. Jánoš pak v krátkém sledu dvakrát pálil nepřesně. Zápas pak dlouho nabízel jen boj mezi šestnáctkami bez šancí na obou stranách. Mladá Boleslav si v 78. minutě zkomplikovala situaci. Stoper Da Costa, který v minulém kole gólem zařídil domácí výhru nad Spartou, fauloval Zajíce a po druhé žluté kartě musel předčasně ze hřiště.

Zajíc mohl vyloučení brzy potrestat druhým zásahem, jenže si špatně zpracoval míč a obrana ho stihla odzbrojit. V poslední minutě se Slovácko přece jen dočkalo vítězné branky, když Havlíkův přímý kop lehce tečoval hlavou Šumulikoski. Svěřenci Stanislava Levého tak Boleslav v lize porazili poprvé po osmi utkáních.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Pokud vstřelíte gól a rozhodnete v poslední minutě, tak se hodnotí dobře a hodnocení bude pozitivní. Mužstvo ukázalo charakter a morálku, protože do utkání jsme vstoupili nešťastně. Nejdříve podklouznutí Milana Heči, roh, poté chyba a inkasovaný gól a hned další branková příležitost Boleslavi. Ale tento tým hned tak něco nepoloží. Přesto jsme začali hrát to, co jsme chtěli, ovládli střed pole, rychle kombinovali, k čemuž nám pomohlo i počasí tím, že terén byl mokrý a rychlý. I když v první půli jsme měli problémy s napadáním hostů a rychlými brejky. Dokázali jsme ale do poločasu srovnat a myslím, že v druhé půli byla vidět vůle po vítězství. Pokud dáte gól v poslední minutě, je v tom taky trochu štěstí, ale tomu jsme šli naproti naší vůlí a byli jsme odměněni třemi body."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale bohužel jsme si toho nevážili. Náš problém nebyl v přechodové fázi, kde jsme si vytvořili další dvě šance. Hlavně ta druhá, kdybychom dávali na 2:0, byla zlomová a pro nás klíčová. Sice jsme měli rychlý přechod, ale neměli mezihru, a to hlavně kvůli naší záložní řadě, která pracovala velmi špatně, bála se hrát a nedostávali jsme se do takové kombinace, jako bychom chtěli. Navíc jsme prohrávali osobní souboje, kde domácí za tím šli víc, pozdě jsme měli odražené míče, bralo nám to více sil při zisku míčů. Z hlediska zápasu byly důležité standardní situace, kde jsme dvakrát propadli a proto jsme prohráli."

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 37. Zajíc, 90.+1 Havlík - 4. Přikryl. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Kubr. ŽK: Civič, Hofmann - Da Silva, Stronati, Magera. ČK: 78. Da Silva. Diváci: 3322.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček (85. Rada), Machalík (75. Rezek), Havlík - Zajíc. Trenér: Levý.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Mareš, Valenta (59. Nečas, 80. Čmovš) - Jánoš, Železník (66. Magera), Fabián - Přikryl. Trenér: Svědík.