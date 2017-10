Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 18. kole extraligy Liberec 3:1. Středočeši se tak dočkali výhry s Bílými Tygry po sérii 12 porážek za sebou. Naposledy se ve vzájemných zápasech radovali v září 2015, kdy doma vyhráli stejným výsledkem jako dnes.

Mladoboleslavští nastoupili v porovnání s nepovedeným pátečním představením v Pardubicích (0:3) s přeskupenými formacemi, Janem Růžičkou mezi tyčemi a s patrnou touhou ukončit nadvládu hostů ve vzájemných kláních. Už po 67 vteřinách si také vysloužili přesilovku, gólmana Willa v ní však pouze lehce zahřáli, jinak se jim příliš nepovedla.

Následovala série vyloučení na obou stranách, z nichž zásadní bylo to Krenželokovo v polovině osmé minuty. Will si během něho sice nejprve dokázal najít Klepišovu ránu bez přípravy a schoval puk v lapačce, ale přesně ve chvíli, kdy potrestaný hříšník skákal na led, našel Holík křížnou přihrávkou Klepiše a ten si zlepšil náladu - 1:0.

Právě zkušený domácí forvard byl také u další velké šance Středočechů na začátku 16. minuty. Ve středním pásmu si důrazně zaklepal holí o led, dostal puk, který vzápětí dokázal prostrčit nastartovanému Valskému. Ten sám proti Willovi zakončoval pod horní tyč, ale liberecký gólman jeho pokus vytěsnil.

Liberec toho sice během úvodního dějství příliš nepředvedl, ale už ve 23. minutě bylo srovnáno, když Jašek z velkého úhlu nachytal ranou na bližší tyčku Růžičku. Vrátit domácím vedení mohl Říha, k tomu ale potřeboval o kousek více štěstí a přesnosti, neboť rozezvučel pouze brankovou konstrukci.

Sérii slibných příležitostí poté promarnil hostující Ordoš a hosty to muselo mrzet, neboť v končící 33. minutě při hře ve čtyřech na obou stranách vyšel Hanzlíkovi risk s přihrávkou z otočky na útočné modré čáře a Pacovský ranou bez přípravy propálil Willa. Liberečtí sice vyhráli druhou část na střely vysoko 13:3, nadále však ztráceli.

Ve 45. minutě byl blízko třetí trefě domácích Musil, tísněný však zakončil po ledě těsně mimo. Před polovinou třetí části hráli Tygři 39 vteřin čtyři na tři, měli obrovské šance, ale domácí přestáli těžké chvilku bez úhony.

Liberečtí i nadále tlačili, jenže v 56. minutě fauloval Ševc a Lenc po parádní Musilově nahrávce zvýšil na 3:1. Dlouhá power play hostů na skóre už nic nezměnila. Po závěrečné siréně došlo ještě k ostré pěstní výměně názorů mezi Orsavou a Vlachem.

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Bylo to velice bojovné utkání z obou stran. Stejně tak, jak bojoval soupeř, jsme bojovali i my, ale byli jsme produktivnější. Podařilo se nám dát dva góly z přesilových her, což vždycky pomůže. Právě díky produktivitě v přesilovkách se nám podařilo vyhrát."

Filip Pešán (Liberec): "Pro nás je zase kruté prohrát zápas, ve kterém jsme bojovali a ve kterém jsme tomu zápasu dali všechno. Bohužel jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance. Soupeř nás potrestal v přesilových hrách. S jediným gólem po tolika šancích se venku vyhrát nedá, proto jsme nezískali ani bod."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Klepiš (P. Holík, Žejdl), 33. Pacovský (Jan Hanzlík, Eminger), 58. Lenc (P. Musil, Orsava) - 23. Jašek (Šmíd, Lakatoš). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Lederer, Ganger. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 3783.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Knot, Eminger, Kotvan, J. Říha, Němeček, Hrdinka - Valský, P. Holík, Klepiš - Orsava, P. Musil, Žejdl - Lenc, T. Knotek, Pacovský - P. Kousal, Urban, L. Pabiška. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Lakatoš - Bartovič, Redenbach, Ordoš - J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.