Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v duelu 52. extraligového kola Třinec 3:2 po samostatných nájezdech. Oceláři počtvrté za sebou prohráli, Středočeši naopak utnuli sérii pěti porážek. Před nejnižší návštěvou dosavadního průběhu sezony 1226 diváků vstřelil vítězný gól útočník Radan Lenc. Třinec skončil přes porážku třetí a ve čtvrtfinále play off se utká s Pardubicemi.

Hrálo se v komorní atmosféře. Domácí "kotel" za jednou z branek navíc vyhlásil z důvodu špatných výkonů, které poslali Bruslaře jenom do boje ve skupině play out, celozápasový bojkot, a tak ve Ško-Energo Aréně fandila pouze desítka příznivců Třince.

Svou cestu za atakem prvního místa v tabulce střelců mohl zkraje zápasu zahájit hostující Martin Růžička, ale puk po jeho úniku našel v lapačce jeho jmenovec v boleslavské brance Jan. Na druhé straně pálil v touze po svém prvním gólu sezony dvakrát nebezpečně domácí kapitán Jan Hanzlík. Po skončení úvodní přesilovky hostů pak dokonce rozezvučel tyčku za Růžičkou střelou zblízka Dravecký.

První branka padla hned po startu druhé třetiny, kdy si na nabídku Valského sjel před Hrubce nejlepší mladoboleslavský střelec Orsava a překonal třineckého brankáře. Vyrovnání přišlo před polovinou zápasu, kdy si s celou boleslavskou obranou i brankářem poradila zkušená dvojice Polanský, Adamský a Polanský uklízel puk do téměř prázdné branky.

V první velké šanci třetí části se ocitl Pacovský, ale po Orsavově pasu trefil pouze přesouvajícího se Hrubce. Bruslaři poté nevyužili dlouhou dvojnásobnou přesilovku, naopak na jejím konci šli sami na trestnou lavici. Po dalším vyloučení, kdy se provinil Klepiš, následovala přesilovka čtyř Ocelářů proti třem Bruslařům. Ani hosté s ní však nedokázali naložit gólově, i kvůli tomu, že kanonýr Martin Růžička zlomil při svém pokusu hůl.

V pokračující početní výhodě pěti proti čtyřem už byl ale třinecký střelec na svém místě a poslal hosty tři minuty před koncem třetí třetiny do vedení. Domácí ještě reklamovali ofsajd, ale neúspěšně. Následovalo třinecké vyloučení, odvolání gólmana a vyrovnávací branka Pacovského.

V následném prodloužení ani přes řadu dobrých příležitostí branka nepadla a šlo se do nájezdů. V nich domácí Jan Růžička neinkasoval ani jednou, zatímco na druhé straně hřiště se prosadili Lenc a Žejdl.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Třinec bude chtít po Pardubicích a před play off odehrát kvalitní utkání. Ukázal sílu, že jeho hráči umí hrát hokej. Ale já musím pochválit i naše kluky, kteří hráli na hranici svých možností. V koncovce se ale ukázala trochu křeč a krize, třeba v přesilovce proti třem jsme měli několik dobrých šancí, ale všechno nám pochytal gólman Hrubec. A pak jsme inkasovali na druhé straně. Ale kluci ukázali, že mají srdce. Dokázali jsme ještě vyrovnat. To je dobrá zpráva před play out. Začínáme hned v úterý doma s Jihlavou, tak budeme chtít navázat na dnešní zápas a ukázat, že se budeme rvát o každý bod, o každý puk."

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím, že dnešní zápas byl úplně odlišný od domácího s Pardubicemi. Kluci se dneska vydali, přesně tak, jak si představujeme s ohledem k blížícímu se play off. Jeli jsme sem vyhrát, o to víc nás mrzí vyrovnávací gól Boleslavi v závěru zápasu, navíc po ubráněných oslabeních, která nám ale vzala hodně sil. Jsme rádi, za výkony řady hráčů, jmenovat budu pouze fantastického brankáře Hrubce. Musím hráčům poděkovat za parádní základní část a teď už vyhlížíme Pardubice."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Orsava (Valský, Žejdl), 59. Pacovský (Lenc, Klepiš), rozhodující sam. nájezd Lenc - 29. Polanský (Adamský), 57. Martin Růžička (Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:7, navíc Jan Hanzlík (Mladá Boleslav) a Jank (Třinec) oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1226.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, J. Říha, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan, Nedomlel - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, Nahodil, Klepiš - L. Pabiška, V. Němec, Lenc - Flynn, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Rákos. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.