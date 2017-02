Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 51. kola extraligy Třinec 5:1. Loňský semifinalista si díky tomu zajistil účast v předkole play off, Oceláři přišli o šanci na Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Porážka třetí Sparty v Karlových Varech však přihrála Ocelářům účast v Lize mistrů.

Středočeši zabrali po dvou předchozích vystoupeních, v nichž vyšli naprázdno. Třinec, který bodoval pětkrát v řadě, zdolali před svými diváky i počtvrté od vyřazení ve čtvrtfinále předloňského play off. Svěřenci kouče Františka Výborného vedli po dvou třetinách 4:1.

Mladoboleslavští od začátku o něco lépe bruslili. Už ve druhé minutě jeli dva na jednoho Orsava s Urbanem, jenž však ostrou přihrávku svého spoluhráče namířil mimo tyče. Domácí pak sehráli neúspěšně přesilovku, v níž si více zachytal jejich gólman Maxwell, ale krátce po jejím skončení nabil v přečíslení tří na jednoho Hyka ideálně Lencovi, který však z mezikruží přestřelil.

V 11. minutě už se Středočeši dočkali, když Urban při přesilovce nejprve před prázdnou brankou minul kotouč, ale chvilku poté dostal šanci na reparát, když ho po skrumáži našel Musil - 1:0. V 16. minutě ale bylo vyrovnáno, když Petružálek už po 12 vteřinách početní výhody prostřelil Maxwella. Jenže v 19. minutě Hrubec u vlastní branky rozehrál na Linharta, kterému odskočil kotouč a Hyka pohotovým bekhendem vrátil domácím vedení.

"Byla to nešťastná shoda okolností. Přeskočil nám puk, byla to opravdu smolná situace," podotkl strážce třinecké branky Šimon Hrubec.

Na začátku druhé třetiny hráli Středočeši 21 vteřin přesilovku pět na tři, ale bez úspěchu. Poté, co se síly na ledě vyrovnaly, se vytáhl Maxwell proti Petružálkovi. Ve 28. minutě zkusil štěstí Jašek za kruhem pro vhazování a zazvonil na levou tyč Maxwellovy branky.

Jen chvilku poté na druhé straně Žejdl zvážil své možnosti při přečíslení tří na jednoho a zvolil dobře, neboť zakončil sám mezi Hrubcovy betony a zvýšil na 3:1. Hra byla poté rozkouskovaná a bez větších šancí, ale Středočeši se před odchodem do kabin dostali do dalšího přečíslení a Pospíšil na jeho konci zvýšil 25 vteřin před přestávkou už na 4:1.

"Věděli jsme, že domácí produkují hokej, kdy se snaží to rychle točit a na tyto situace jsme tým připravovali. S ohledem na nemocné a zraněné jsme museli udělat změny v sestavě, což bych tomu i maličko přičetl, že těch přečíslení bylo tolik. Je pravda, že přečíslení bylo v první třetině víc i za vyrovnaného stavu, ale potom vznikala i proto, že jsme hráli vabank ve snaze o zvrat," řekl asistent hostujícího kouče René Mucha.

Od třetího dějství už hájil hostující branku Hamerlík, jenž vystřídal Hrubce. A hned zkraje měl štěstí, když kotouč za jeho záda nestihl zblízka usměrnit Látal. Když pak Maxwell se štěstím přestál bez úhony hostující přesilovku, bylo zřejmé, že domácí si nenechají vydřený postup do předkola uniknout. Jejich výhru pak ještě při oslabení zvýraznil Lenc po souhře s Klepišem při přečíslení dvou na jednoho.

"Při přečíslení dva na jednoho moc nestřílím a snažím se vždy nahrát. Ta šance tam byla a Lencik to měl těžké, protože tam moc místa neměl, ale je šikovný a umí toho gól dát, pěkně to tam pověsil," řekl Jakub Klepiš.

"Třetí třetina byla takticky dobře zvládnutá. Celý tým zaslouží poděkování za výborný výkon, který byl podpořený dobrou prací gólmana. Splnili jsme určitý částečný cíl, za což jsme rádi," ocenil svůj tým asistent mladoboleslavského kouče Boris Žabka.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav):"Pro nás to byl důležitý zápas po dvou předchozích prohrách, při kterých nebyl náš výkon špatný, ale nebyli jsme produktivní. Měli jsme dobrý vstup dob utkání, konečně jsme se prosadili i v přesilové hře, první třetina byla dobrá. Ve druhé jsme měli pasáže, kdy jsme z toho malinko vypadli a nehráli, co jsme chtěli. Ale dokázali jsme se prosadit gólově a pak jsme se vrátili k naší hře. Třetí třetina byla takticky dobře zvládnutá. Celý tým zaslouží poděkování za výborný výkon, který byl podpořený dobrou prací gólmana. Splnili jsme určitý částečný cíl, za což jsme rádi."

René Mucha (Třinec): "Dnešní utkání bylo v určitých směrech zvláštní. Nemyslím si, že bychom odehráli až tak špatnou první třetinu, ale i přesto jsme udělali tři fauly a hráli jsme tři oslabení. Hned ze druhého jsme dostali gól. Z naší první přesilovky se nám podařilo srovnat, ale nakonec asi rozhodující gól v závěru první třetiny byl takový nešťastný. Myslím, že kdybychom šli do kabin za rovnovážného stavu, asi by druhá třetina vypadala lépe. Přesto jsme si v ní vytvořili dost šancí na to, abychom s tím výsledkem mohli něco udělat, ale nebyli jsme produktivní a soupeř nás trestal. Když odskočil na rozdíl tří gólů, už to nebylo herně ono. Do šancí jsme se moc nedostávali. Soupeř vyhrál zaslouženě."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Urban (Musil, Hyka), 19. Hyka, 29. Žejdl (Orsava), 40. Pospíšil (Vampola), 57. Lenc (Klepiš) - 16. J. Petružálek (Redenbach, Martin Růžička). Rozhodčí: Hejduk, Lacina - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3517.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Kučný, Kurka, Jan Hanzlík, Holub, Štich - Hyka, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Pacovský - Orsava, Klepiš, Žejdl - Pospíšil, Vampola, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Třinec: Hrubec (41. Hamerlík) - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, od 41. navíc Hrabal - J. Petružálek, Redenbach, Rákos - Martin Růžička, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, Jašek - Netík, Marek Růžička, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.