Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili ve 4. kole extraligy, že se jim proti Pardubicím daří. Středočeši vyhráli 4:2 a připsali si šestou výhru nad Dynamem v řadě.

Domácí do utkání nastoupili bez nemocného Klepiše a distancovaného Stříteského, hostům poté chyběl kapitán Rolinek. Mladoboleslavští začali aktivně, z úvodního tlaku ale gól nevytěžilo. A mohli být rádi, že na druhé straně nedotlačil puk do odkryté branky Beran.

Nakonec ale přeci domácí skórovali. V polovině první třetiny totiž skončilo nahození obránce Kotvana až za zády brankáře Kacetla, který přes stínící hráče neviděl vůbec nic. Pro slovenského reprezentanta šlo o první trefu v dresu Mladé Boleslavi po jeho letním příchodu ze Zlína.

Hned vzápětí se řítil sám na branku boleslavský hrdina posledního zápasu v Brně Urban, ale Kacetl se střelou mezi betony překvapit nenechal. Pak si neuvěřitelnou extraligovou premiéru odbyl osmnáctiletý útočník domácích Pavel Kousal. Po deseti vteřinách pobytu na ledě při svém prvním střídání pověsil puk do šibenice po Žejdlově přihrávce zpoza branky. Trefili se i hosté - v přesilovce pálil přesně Wishart. Také pro něj to byla první extraligová branka.

Domácí Bruslaři zahájili náporem i druhou třetinu a po skončení přesilovky se mohli radovat. Orsava tak dlouho míchal Kacetla u jeho pravé tyčky až nakonec celou branku objel a našel volné místo u tyče pravé. Poté se hra odehrávala spíše ve středním pásmu, domácí si udržovali dvoubrankový náskok a hosté se do zakončení nedostávali takřka vůbec. Když už měl někdo z brankářů práci, tak pardubický Kacetl.

Až se z ničeho nic v polovině třetiny rozjeli dva na jediného obránce Cardwell s Kautem a prvně jmenovaný si dokázal poradit i s nepřesnou přihrávkou a znovu snížit na rozdíl jediného gólu. Inkasovaná branka znovu vybudila k aktivitě domácí celek, který už ale další branku nepřidal. I když Orsava i Žejdl šance měli.

Středočeši si ale dvoubrankový náskok vzali zpět v úvodní přesilovce třetí třetiny, když opět skvěle zacloněného Kacetla prostřelil Lenc. Pak skončil zápas pro domácího Kotvana a hostujícího Quennevilla. Kanadský útočník totiž fauloval kolenem obránce Boleslavi, který těžce odkulhal do šatny. Tam se s trestem do konce utkání poroučel i Quenneville. Hosté ještě v závěru zkusili hru bez brankáře, ale skóre už se neměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Dnes k nám přijel houževnatý soupeř, který dobře bruslil a celý zápas nám nedal nic zadarmo. Oproti zápasu na Kometě jsme to dnes byli my, kdo musel více tvořit a to se nám zprvu moc nedařilo. I přesto jsme dokázali najít cestu k vítězství, kterého si ceníme."

Miloš Holaň (Pardubice): "Přijeli jsme s cílem urvat nějaký bod, protože doma nebodujeme za tři body, tak by to chtělo přivézt něco od soupeřů. Nezachytili jsme ale úvodní polovinu první třetiny. Vždycky říkám, že vítězství si musíme něčím zasloužit, a když pak inkasujeme první gól nahozením od modré, tak to jde těžko. Celý zápas jsme dotahovali. Když už jsme se dostali na kontakt, tak nám Boleslav znovu odskočila. Nechci se vymlouvat, ale chybí nám dva klíčoví útočníci a to se odráží na špatné produktivitě. Vždyť i dneska dali oba góly obránci. A na dva góly se nedá pravidelně vyhrávat. Jediným pozitivem dneska je, že jsme konečně dali gól v přesilovce."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Kotvan (Žejdl, M. Látal), 14. P. Kousal (Žejdl, M. Látal), 23. Orsava (Najman, Knot), 49. Lenc (P. Musil, Kotvan) - 16. Wishart (Cardwell, Vondráček), 31. Cardwell (M. Kaut, Wishart). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Brejcha, Zavřel. Vyloučení: 6:6, navíc Quenneville (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 3680.

Mladá Boleslav: Maxwell - Němeček, Hrdinka, J. Říha, Jan Hanzlík, Kotvan, Knot - Lenc, P. Musil, Pacovský - Valský, T. Knotek, Urban - Orsava, Žejdl, M. Látal - M. Procházka, Najman, L. Pabiška - P. Kousal. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Ščotka, Čáslava, Voženílek - Vondráček, Tomášek, Kaut - Bojko, Poulíček, J. Sýkora - Perret, Dušek, P. Sýkora - Starý, Beran, Quenneville. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.