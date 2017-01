Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 35. kola extraligy Pardubice 5:1. Středočeši tak sebrali Dynamu všechny body i potřetí v sezoně a připsali si poprvé od začátku října, kdy se jim podařilo uspět čtyřikrát v řadě, dvě vítězství po sobě. Celkově v bojích o extraligové body porazili Východočechy počtvrté za sebou. Mladá Boleslav vykročila za výhrou v první třetině, kterou vyhrála 3:0.

Domácí v rámci oslav výročí 80 let od vzniku domácí nejvyšší soutěže nastoupili do utkání netradičně v modrých retro dresech z 60. let, v první třetině se k nim připojili i hosté. A jako kdyby jim trikoty z 50. let zcela svazovaly ruce i nohy. Mladá Boleslav sice neprožívá ideální období, ale přesto úvodní dvacetiminutovce absolutně dominovala.

V páté minutě dostal hodně prostoru k zamíření Trončinský a po velkém nápřahu propálil gólmana Růžičku, čímž zkrátil Schausův trest na pouhých 11 vteřin. V osmé minutě nahodil puk od modré čáry před hostující střídačkou Voráček a ten i díky clonícímu Látalovi skončil v síti. Lukáš v domácí brance pak vychytal Malleta, v další domácí šanci neuspěl Hyka, ale 2,2 vteřiny před odchodem do kabin se prosadil dorážející Žejdl.

Ve druhé části se Mladoboleslavští zpočátku možná až příliš zaměřili na hlídání více než slibného vedení a nechali naskočit Dynamo, v jehož brance nahradil Růžičku do týmu čerstvě příchozí Hübl, zpátky do zápasu. Ve 28. minutě jim dodal novou chuť využitou přesilovkou Leduc.

Středočechům mohl chvilku poté vrátit tříbrankový náskok Klepiš, jenž se dostal za hostující obranu, ale Hübl jeho zakončení bekhendovým blafákem přečetl a puk vytěsnil vyrážečkou. Další šance na obou stranách zůstaly nevyužity, ale pro domácí bylo důležité, že začali opět hrozit před hostující brankou a začínali mít znovu navrch.

Na začátku 47. minutě jel Johnson sám na Lukáše, ale ten ho vychytal. Šlo o poslední záchvěv pardubické naděje, protože pak Hyka neohroženě našlápl sám středem pardubické obrany a střelou po ledě mezi betony překonal do té doby vynikajícího Hübla. Výhru pak ještě zvýraznil Musil, Pospíšil ve stoprocentní šanci naopak selhal.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Trončinský (Hyka, Musil), 8. Voráček (Jonák, Jan Hanzlík), 20. Žejdl (Štich, Jonák), 49. Hyka (Lenc), 53. Musil (Hyka, Kurka) - 28. Leduc (Čáslava). Rozhodčí: Čech, Pavlovič - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 2856.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Lukáš - Stříteský, Štich, Voráček, Jan Hanzlík, Trončinský, Holub, od 41. navíc Kurka - Hyka, Musil, Lenc - Pospíšil, Klepiš, L. Pabiška - M. Látal, Žejdl, Jonák - Ďurač, Volf, Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Pardubice: M. Růžička (21. J. Hübl) - Schaus, L. Havlík, Leduc, Čáslava, Ščotka, Ovčačík - P. Sýkora, D. Tomášek, Johnson - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, M. Kaut - Zadina, T. Kaut, Starý - od 21. navíc Bárta. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.