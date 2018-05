Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v posledním domácím utkání sezony vybojovali své první jarní domácí vítězství. Ve 29. kole první ligy porazili pražskou Duklu 1:0 gólem Nikolaje Komličenka a na svém stadionu zvítězili poprvé od října a teprve potřetí v sezoně. Zůstali tak nejhorším týmem v domácím prostředí. V tabulce se Mladá Boleslavi dostala na devátou příčku právě před Duklu.

Oba celky se v minulém kole definitivně zachránily, ale zejména Boleslavští neměli nouzi o motivaci, když chtěli fanouškům vynahradit nepovedené jarní zápasy na vlastním stadionu. Od začátku se tak do soupeře zakousli a už v 5. minutě kopal Valenta penaltu za faul na Pauscheka, jenže branku přestřelil.

Na gól si tak diváci museli počkat do 22. minuty. To Dukla ztratila míč na vlastní polovině, Valenta vysunul Konatého, ten před vybíhajícím brankářem poslal míč na Komličenka a pro ruského útočníka už nebyl problém zblízka trefit odkrytou branku.

V závěru poločasu zahrozila i Dukla, ale brankář Polaček chytil střelu Holíka a chvíli na to byl blízko gólu Holenda, který ale trefil jen na brankové čáře stojícího Chaluše.

Do druhé půle naskočil v domácím dresu Kateřiňák, který po hodině hry založil akci, po níž Konaté připravil šanci Ladrovi, ten však ani natřikrát brankáře Hrušku nepřekonal. Osm minut před koncem pak mohla Dukla domácí potrestat, jenže Néstorova střela skončila těsně vedle. Mladá Boleslav pak už těsnou výhru uhájila.

Hlasy po utkání:

Josef Weber (trenér M. Boleslavi): "Poprvé, co tu sedím, mohu hodnotit doma vítězné utkání vyjma pohárového duelu s Ostravou. Je to dobře, že jsme vyhráli, už jen pro další sezonu, aby se o nás nepsalo, jak dlouho jsme doma nevyhráli. Musím ale říct, že ten výkon nebyl optimální. Začátek byl velmi slušný, měl jsem pocit, že utkání bude mít konečně nějakou kvalitu. To v nějaké chvílí mělo, měli jsme tam nějaké akce, pokutový kop, který jsme neproměnili, další šance Valenty, Komličenka. Po brance jsme malinko znervózněli, Dukla převzala iniciativu a posledních deset minut první půle nás zatlačila. Ve druhé půli jsme si to vítězství už uhlídali. Myslím si, že ani my, ani Dukla jsme se už nedokázali dostat do nějaké vážnější situace, a proto výsledek považuji za spravedlivý. Pořád nám jde o hodně. Mladá Boleslav je mužstvo s nějakou historií a teď nám vůbec není jedno, jestli skončíme devátí nebo třináctí. To je myslím z pohledu dalšího působení hráčů tady obrovská motivace do dalšího utkání. V Olomouci chceme uspět. My jsme na jaře po mém příchodu ještě neprohráli, takže se na to budeme snažit navázat a uvidíme."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Chtěli jsme navázat na předchozí zápasy, ve kterých se nám dařilo jak v defenzivě, tak v ofenzivě hrát docela přesně, ale nedařilo se nám to. Myslím, že vstup do zápasu, prvních třicet minut, jsme hráli dost vlažně. Když jsme se dostali na míč, tak jsme tam měli spoustu ztrát. Z toho pramenila i ta penalta a také inkasovaný gól. Těch prvních třicet minut bylo doopravdy špatných. V závěru půle jsme se pak už zlepšili. Byl tam dost sporný okamžik, kdy si myslím, že zákrok na Holendu byla penalta, uvidíme pak více podle videa. Co jsem se ale bavil s hráčem, tak říkal, že tam jednoznačně kontakt byl a i poposunutí míče. A v 45. minutě měl pak Holenda další šanci. První poločas jsme tak dle mého mohli zakončit remízou, ale nepodařilo se to. Pak už domácí spíše bránili výsledek a my jsme se snažili hrát do plných. Kombinačně jsme se dostali před vápno, ale předfinální a finální fáze nám taky nešla, takže na efektivitu zvítězila Boleslav a myslím, že zvítězila zaslouženě."