Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli ve 33. kole doma Plzni 2:4 a připsali si pátou porážku za sebou. Indiáni se radovali z teprve druhé výhry z posledních šesti utkání. Dvěma góly a jednou asistencí k tomu přispěl útočník Tomáš Svoboda a tři body za gól a dvě asistence si připsal i Dominik Kubalík.

V první šanci zápasu se objevil plzeňský Vondráček, ale trefil jenom brankáře Lukáše. Středočeši se rozjížděli hodně pomalu a šance byly v úvodní desetiminutovce k vidění výhradně před jejich brankou. Hostům se ale nedařilo najít klíč k Lukášově neprůstřelnosti. V dobré šanci neuspěl ani dělovkou z kruhu Lev.

Na druhé straně uzamkla soupeře třetí mladoboleslavská formace a vzešly z toho tři nebezpečné střelecké pokusy, avšak bez gólového efektu. Nakonec se diváci přeci jenom gólu v první třetině dočkali. V úvodní přesilovce zápasu se za bránící čtveřicí Plzně ocitl Orsava a svůj blafák zakončil mezi Machovského betony.

Hned po půl minutě druhé části měl stejnou šanci jako Orsava také hostující Kubalík, tísněný obráncem však trefil jenom Lukášův beton. Hned vzápětí dostali domácí výhodu přesilové hry, ve které ale po 12 vteřinách sami inkasovali. Koreis vyhrál buly pro Svobodu, jehož střela skončila až v domácí brance.

Ještě rychleji pak hosté využili vlastní přesilovku. O obrat ve skóre se postaral po šesti vteřinách početní výhody od modré čáry Kubalík. Plzeňské vedení mohl navýšit pět minut před koncem prostřední části hry Moravčík, ale při jeho dorážce do odkryté branky mu v poslední chvíli zablokoval hůl Klepiš. Hosty to ale mrzet nemuselo. O minutu později totiž vyřešili gólově akci dvou proti jednomu Svoboda s nahrávajícím Kubalíkem.

Mladé Boleslavi patřil vstup do třetí třetiny a snaha o změnu nepříznivého stavu byla zjevná. Všechny její naděje ale vzaly za své po třech minutách, kdy chybu domácích na modré čáře potrestal úspěšným zakončením po samostatném úniku Kratěna. Bruslařský klub se ve zbytku zápasu snažil ještě s výsledkem něco udělat, ale topil se v nepřesnostech, zatímco hostům dalo tříbrankové vedení křídla a v útočném pásmu předváděli pohledné kombinace. Další gól ale přeci jenom vstřelili domácí, když do branky doletěla dalekonosná střela Klepiše.

Poklidný průběh zápasu pak ještě přinesl nervózní závěr. Strkanice Jiránka s Moravčíkem byla jenom předehrou k následné bitce Lence se Slovákem. Vášně pak na chvíli vzplanuly i v hledišti v blízkosti kotle hostů. Další drama už ale nepřinesla ani závěrečná hra šesti domácích hráčů proti čtyřem Plzeňanům.

Hlasy trenérů po utkání:

František Výborný (Mladá Boleslav): "Samozřejmě jsme chtěli získat tři body, protože už ani nevíme, jak to vypadá. Plzeň byla v první třetině lepší než my, ale přesto jsme vedli. Vedení jsme si ale nevážili, dostali jsme hloupý gól ve vlastní přesilovce, pak hned další a v naší situaci už to hráči opět nedali v hlavách. Máme tady hodně hráčů, kteří nejsou ochotní padat na ledě po držkách. To dnes Plzeň ochotná byla. Já už to špatně nesu, vedení jsem dvakrát nabízel rezignaci, ale aktuálně nemají nikoho, kdo by to vzal. Sám jsem z toho špatný, bolí mě koleno a záda, takže občas ani nejdu na led a trénink vede Boris Žabka. Ale já z boje neutíkám, já chci bojovat. Ale to musí chtít i hráči. Je mi líto našich diváků, kterým musím poděkovat, protože stále stojí při nás. S vedením jsme řešili nějaké výměny, ale zatím s žádným klubem nedošlo k dohodě. Asi jsme moc opatrní, chtělo by to o dost razantnější přístup."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Zápas byl v závěru zbytečně nervózní a to i na tribunách. Ani jeden z týmů není v dobré pohodě a my jsme chtěli tři body. První třetinu jsme odehráli velmi dobře, ale přišla jedna chyba v oslabení a prohrávali jsme. Přesto jsme kluky o přestávce pochválili a opakovali jim, ať se ještě více tlačí do brány a více střílí. Druhá třetina už byla výborná. Konečně se nám všechno sešlo - dali jsme tři góly, fungovala obrana i útok, nechybělo tam ani nasazení a srdce. V závěru to bylo ještě nervózní, ale klukům musím poděkovat, na své možnosti odvedli dnes maximum. Pro nás to jsou velmi cenné body."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 18. Orsava (Stříteský, Pospíšil), 52. Klepiš (Trončinský, Ďurač) - 22. T. Svoboda (Koreis), 25. D. Kubalík (Kadlec), 37. T. Svoboda (D. Kubalík, Kratěna), 43. Kratěna (T. Svoboda, D. Kubalík). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:7, navíc Lenc - Slovák oba 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2665.

Mladá Boleslav: Lukáš - Trončinský, Kučný, Jan Hanzlík, Kurka, Holub, T. Voráček - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Jonák, Pospíšil - Fronk, Jiránek, od 21. navíc Ďurač. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Slovák, Pulpán - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Vondráček, Koreis, Lev - M. Chalupa, Topinka, Vracovský. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.