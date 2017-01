Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli ve 37. extraligovém kole s Chomutovem těsně 2:3. Piráti bodovali naplno potřetí za sebou a udržují kontakt s první šestkou, na níž ztrácí jediný bod. Utkání rozhodl v polovině třetího dějství útočník Michal Vondra svou druhou trefou v utkání.

V domácím brankovišti nastoupil poprvé od úvodních minut Maxwell, který měl na začátku více práce. Na vině byly především dvě úvodní přesilovky Chomutova. V první šanci domácích se ocitl navrátilec do sestavy Vampola, ale zblízka trefil jen gólmana Laca. Hodně aktivní byl pak v úvodní přesilovce domácích Trončinský - nejprve z dobré pozice střílel nad, neujala se ani následná šance, kdy se z kruhu řítil na hostující branku.

Své umění musel následně domácím divákům naplno předvést Maxwell, jenž se ale stihl včas přesunout proti střele Vondrky. Chomutov pak mohl jít do vedení dokonce ve vlastním oslabení, Maxwell však proti Kämpfovi obstál. A tak udeřilo na druhé straně, kdy Lencovi připravil vedoucí trefu parádní nahrávkou Musil. Krátce poté skončil zápas pro domácího beka Šticha. Ten během strkanice udeřil holí do obličeje Humla a k pětiminutovému trestu za krvavé zranění vyfasoval ještě trest do konce utkání.

Piráti si přenesli ještě tři minuty z přesilovky do druhé části hry a po minutě se mohli radovat z vyrovnání: Vondrka se dostal k dorážce, a protože v brankovišti ležel Kučný, nemohl Maxwell zasáhnout. Přesilovka Chomutova pak pokračovala a samotný Huml potrestal Boleslav podruhé. Vyloučení Šticha tak přišlo Bruslaře hodně draho. Domácí ztráta vedení vybudila ke zvýšené aktivitě a byla to Boleslav, kdo ve druhé třetině udával tempo hry. Například Hyka ale v dobré pozici pálil jenom do Laca.

Na druhé straně se k dorážce dostal Tomica a Maxwell předvedl parádní zákrok vykopnutým betonem. Domácí brankář pak potřeboval nabrousit brusle, na pět vteřin ho proti nahradil Lukáš. Po úpravě výstroje se americký brankář vrátil zpět do branky. Bruslaři i ve zbytku třetiny tlačili, ale Laco v brance Pirátů všem atakům odolal.

Mladoboleslavští si svou aktivitu přenesli i do třetího dějství a po necelých třech minutách za ní byli odměněni vyrovnáním, když se před Lacem nejlépe zorientoval Urban. Deset minut před koncem při hře čtyř proti čtyřem chyboval za červenou čarou domácí kapitán Hanzlík a Vondrka vyřešil nabídnutý samostatný únik úspěšným blafákem do forhendu.

Chomutov mohl zvýšit svůj náskok v přesilovce, jenže Valachova střela se otřela jen o tyčku. Definitivu mohl dát hostům i Vondrka, ale také on trefil pouze tyč. Mrzet jej to ale nemuselo. Domácí to sice v závěrečné minutě zkusili ještě bez brankáře, ale Chomutov už svou výhru uhájil.

Hlasy trenérů po utkání:

František Výborný (Mladá Boleslav): "Jsem zklamaný, že nemáme ani bod. Myslím, že dnes bychom si ho zasloužili. Druhá třetina od nás byla hodně kvalitní, ale něco tam prostě chybí. Nevím, jestli štěstí, nebo zkušenost, ale opakuje se to několikátý zápas, takže to nemůže být náhoda. Dneska jsme prostě neměli toho Vondrku, který by zápas rozhodl. Přesto kluky dnes pochválím, protože předvedli dobrý výkon. Škoda jenom té poslední chyby, jež nás dneska stála prodloužení. Je to škoda."

Jan Šťastný (Chomutov): "Do Boleslavi jsme jeli s pokorou, protože víme, že je doma silná. Chtěli jsme dobře vstoupit do zápasu a diktovat tempo. Nějaké šance jsme tam měli, ale do vedení šli domácí. Pak přišlo klíčové vyloučení a pětiminutová přesilovka. Bylo dobré, že byla rozdělená přestávkou, protože po první části jsme se v kabině uklidnili a řekli jsme si, co a jak. V její druhé části jsme pak dali dva góly. Domácí to paradoxně nakoplo a ve zbytku druhé třetiny byli jednoznačně lepší, ale nás podržel Laco. Ve třetí třetině jsme nejdřív zaspali v obraně a nechali Boleslav vyrovnat. Trošku jsme měli obavy o výsledek, ale chtěli jsme být trpěliví a čekat na chybu. Ta nakonec přišla a Vondrka zápas rozhodl."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 18. Lenc (Musil, Jan Hanzlík), 43. Urban (Vampola) - 21. Vondrka (Rutta, Skinner), 22. Huml (Valach, Flemming), 51. Vondrka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 5:6, navíc Štich (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 2754.

Mladá Boleslav: Maxwell (35:27-35:32 Lukáš) - Stříteský, T. Voráček, Kurka, Jan Hanzlík, Kučný, Štich, Trončinský - Hyka, Musil, Lenc - Pospíšil, Klepiš, L. Pabiška - M. Látal, Žejdl, Jonák - Urban, Vampola. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Chomutov: Laco - Skinner, R. Havel, Rutta, Valach, Flemming, Kudělka - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, Raška, Slenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, Štovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.