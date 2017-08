Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi pokračují ve špatném vstupu do prvoligové sezony. Středočeši ve čtvrtém kole doma podlehli Liberci 0:3 a s jedním bodem klesli na poslední místo neúplné tabulky. Utkání rozhodl dvěma góly Martin Graiciar po dvou asistencích Romana Potočného, v závěru ještě zvýraznil libereckou výhru střídající Filip Havelka. Slovan poskočili na čtvrtou pozici.

Do první větší šance se po třech minutách dostali domácí. Přikryl našel v pokutovém území Mebrahtua, jehož střelu stačil vytěsnit brankář Kolář. Na druhé straně Breiteho tvrdou střelu vyrazil gólman Vejmola.

Boleslavští si vytvářeli šance, ale trápili se v koncovce. Rada i Fabián stříleli vedle, Magera jen slabě k připravenému Kolářovi. V závěru poločasu převzal iniciativu Slovan. Po akci Folprechta a Breiteho na jeden dotek ještě Graiciar pálil vysoko nad branku.

Ve 39. minutě už osmnáctiletý útočník otevřel skóre, když ho jako zcela neobsazeného na zadní tyči našel z rohu Potočný, který netradičně nastoupil na levém kraji obrany. Graiciar oslavil premiérový gól v nejvyšší soutěži.

Boleslav se snažila brzy po změně stran odpovědět. Po závaru v šestnáctce se ale dobře zorientoval Kolář a liberecký brankář později vyrazil i pokus střídajícího Chramosty.

Hosté v 64. minutě přidali druhou branku. Potočný dlouhým nákopem z vlastní poloviny vyslal do samostatného úniku Graiciara a ten opět zkušeně překonal Vejmolu.

Domácí vypadali, že je druhá branka zmrazila a působili bezradným dojmem. Alespoň snížit mohl Magera, jenže pálil vysoko nad břevno. Vedle liberecké branky pak hlavičkovali Takács s Chramostou.

Liberec si hlídal náskok a ve třetí minutě nastavení ho ještě navýšil. Ševčík poslal do úniku náhradníka Havelku, který propálil boleslavského brankáře a rovněž oslavil první ligový zásah v kariéře. Boleslav doma prohrála čtvrté ligové utkání za sebou.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "My jsme propadli v bojovnosti, propadli jsme v obranné řadě, jediný Stronati hrál dobře. Každý překopnutý míč pro nás byl problém. Liberec si zasloužil vítězství, protože do všeho šel stoprocentně, my ne. Takovýmhle způsobem nemůžeme vyhrát nad nikým, i když to nebude první liga, i kdyby to byla druhá, třetí. Chyběla nám opravdu bojovnost a v osobních soubojích jsme propadali. Asi jsou někteří spokojení v Mladé Boleslavi, ale já z toho budu muset vyvodit nějaké důsledky, protože takhle to dál nejde. Musím se zamyslet nad tím, že výkonnost některých hráčů je hodně kolísavá."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Povedl se nám aktivní vstup do utkání. V těchto utkáních je rozhodující první branka, ta se nám aktivitou podařila vstřelit. Dali jsme gól ze standardky a ve druhém poločase v době, kdy měla Boleslav největší tlak a nějaké dvě tři možnosti, se nám podařilo z brejku krásně dohrát na 2:0. Výsledek 3:0 je samozřejmě krásný, za mě obrovská poklona pro naše mužstvo v uvozovkách oslabené o ty zkušené hráče. V Boleslavi se nehraje lehce, loni jsme tady 0:3 prohráli. Mužstvo hrálo výborně, takže pochvala pro něj i pro fanoušky, že přijeli v takovém počtu i pozdě večer."

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 0:3 (0:1)

Branky: 39. a 64. Graiciar, 90.+3 Havelka. Rozhodčí: Hrubeš - Wilczek, Vít. ŽK: Takács, Stronati, Čmovš - Potočný, Graiciar, Folprecht. Diváci: 2834.

Sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek (61. Chramosta), Stronati, Čmovš, Fabián - Takács, Rada (69. Mareš) - Přikryl, Magera, Klobása - Mebrahtu (61. Komličenko). Trenér: Uhrin ml.

Liberec: Kolář - Coufal, Mikula, Karafiát, Potočný (90. Knejzlík) - Ševčík, Folprecht, Kulhánek, Breite, Voltr (88. Pulkrab) - Graiciar (73. Havelka). Trenér: Trpišovský.