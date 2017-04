Praha - Druhým semifinalistou českého fotbalového poháru MOL Cupu se po Opavě stali obhájci loňského prvenství z Mladé Boleslavi. V dnešním čtvrtfinále na hřišti Bohemians Praha 1905 postoupili na penalty po výhře 4:3, když v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Hosty poslal do vedení Lukáš Magera, za Pražany srovnal Dominik Mašek. Ten však v penaltovém rozstřelu spolu s Davidem Bartkem zaváhal a postup slavili hosté.

"Bylo to kvalitní a dramatické utkání a dobrá reklama na pohár, byli jsme favoritovi zdatným soupeřem. Mohli jsme i vyhrát. Znovu se ukázalo, že u nás není žádná herní krize, jen výsledková. Chybí nám produktivita, což se potvrdilo i při penaltách, kdy jsme znovu prohráli střelecký závod," zhodnotil duel trenér Bohemians Miroslav Koubek.

Hráči Bohemians jako by chtěli vyslyšet fandy, volající na transparentech po postupu do pohárové Evropy, a od začátku soupeře tlačili, přestože jim v sestavě chyběli reprezentanti do 21 let Mašek, Hašek a Hubínek. Také Mladá Boleslav udělala oproti lize několik změn, jen na lavičce začali Matějovský či Fleišman.

Pražané se však stejně jako v lize trápili v koncovce. A když už po centru z levé strany předvedl Kabajev dobře umístěnou hlavičku k tyči, skvěle ho vychytal hostující gólman Vejmola. Boleslav těžila hlavně z nakopávaných míčů a standardních situací. Po jedné z nich skóroval stoper Čmovš, ale sudí gól neuznal kvůli ofsajdu.

V 59. minutě už se ale hosté radovali. Centr z pravé strany propadl k Magerovi a boleslavský kapitán tvrdou střelou levačkou nedal gólmanu Fryštákovi šanci. Magera tak vstřelil první gól od listopadu, ale už pátý v této sezoně MOL Cupu. Dotáhl se tak na čelo tabulky střelců soutěže.

V 71. minutě poslal domácí kouč do hry Maška a tomu stačily čtyři minuty na hřišti, aby srovnal. Jindřišek poslal centr k tyči, kde byl Mašek nehlídaný a zblízka propálil kolegu z jednadvacítky Vejmolu.

Domácí sahali už v normální hrací době po obratu, ale několik nadějných útoků gólem nezakončili, zejména když Kuchtu vychytal Vejmola. Zápas se tak musel prodlužovat. Ani přidaná půlhodina rozhodující gól nepřinesla, v největší šanci mladoboleslavský Nečas simuloval penaltu, ale sudí Nenadál ji neodpískal.

V rozstřelu nezaváhali domácí Jindřišek a Hašek a za hosty se trefili Přikryl s Matějovským. Ve třetí sérii Bartek branku přestřelil, zatímco boleslavský Čmovš se štěstím proměnil. Havel ještě udržel Klokanům naději, ale po trefě Železníka a zaváhání domácího Maška mohla Boleslav začít slavit postup.

"Dalo se to uhrát už v normální hrací době, ale soupeři jsme pasivitou dovolili srovnat. Můžeme litovat, že to došlo až do penalt, ale hlavní je, že jsme splnili cíl a jdeme v poháru dál," řekl trenér Mladé Boleslavi Martin Svědík. "Samozřejmě chceme pohár obhájit, ale teď už zas všichni musíme myslet na páteční ligový duel na Dukle," dodal.

"Na tréninku jsme penalty trénovali, vykrystalizovala nám z toho pětice, ovšem Michal Šmíd z toho kvůli křečím vypadl a Bartek místo něj neproměnil," uvedl Koubek. "Ale to je penaltová loterie. Já musím své hráče za výkon pochválit a jsem na ně hrdý," dodal.

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 3:4

Branky: 75. Mašek - 59. Magera. Rozhodčí: Nenadál - Nádvorník, Batík. ŽK: Hašek, Kuchta, Šmíd - Mareš, Železník, Matějovský, Nečas. Diváci: 999.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Šmíd, Havel - Nitrianský (71. Mašek), Jindřišek, Jirásek (61. Hašek), Bartek - Kuchta (97. Luts), Kabajev. Trenér: Koubek.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek (46. Jánoš), Čmovš, Stronati, Keresteš - Levin, Mareš (80. Matějovský) - Přikryl, Magera, Nečas - Chramosta (58. Železník). Trenér: Svědík.