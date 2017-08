Karviná - Fotbalisté Mladé Boleslavi se ani ve třetím kole nejvyšší soutěže nedočkali výhry. Přestože v Karviné po gólu Lukáše Magery ještě do závěru vedli, vítězství jim čtyři minuty před koncem sebral Jan Moravec. Středočeši získali první bod v sezoně, přesto v lize už pět zápasů čekají na tříbodový zápis. Karviná s Mladou Boleslaví od loňského postupu ani do třetice neprohrála.

Už kvůli dvěma prohrám v domácím prostředí se Mladá Boleslav v Karviné do soupeře pustila bez rozpaků a aktivně. Středočeši rychle zatlačili domácí před vápno, ale výraznou územní převahu nedokázali vyšperkovat finální přihrávkou do čisté šance. To se povedlo až po půlhodině Pauschekovi, který se protáhl podél pravé lajny a Klobásovu hlavičku po jeho přesném centru reflexivně zneškodnil brankář Berkovec.

Karvinští postupně otupili břity boleslavské převahy a ještě v první půli i zahrozili, ale Štěpanovskému rána z patnácti metrů moc nevyšla a o metr minula tyč.

Kouč Uhrin hned zkraje druhé půle ještě více posílil ofenzívu příchodem Komličenka a hosté znovu ovládli dění na trávníku. První šanci Magery ještě v 55. minutě Berkovec zlikvidoval, ale o čtyři minuty poté si mladoboleslavský dlouhán ve vápně zasekl obránce a pravačkou technicky už Berkovce obstřelil.

Ještě jednou si to tváří v tváři Magera s Berkovcem rozdali v 65. minutě, ale karvinský gólman proti Magerově otočce vytáhl pohotový zákrok. I díky Berkovcovi zůstávali domácí ve hře a Panák málem hostující náskok v 71. minutě vymazal dělovkou zpoza šestnáctky, kterou Vejmola s problémy vyrazil.

Domácí v závěru zmobilizovali síly a nakonec ukradli Středočechům výhru díky Moravcovi, který po brejku usměrnil do sítě levačkou přihrávku střídajícího Ramireze.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Výsledek je asi spravedlivý. Boleslav byla na začátku lepší a fotbalovější, v prostředku jsme měli problém s Matějovským a Radou a bylo důležité, že nás Berkovec podržel. Pak se postupně začala hra vyrovnávat. Utkání se ve druhé půli přelévalo na naší stranu, bohužel v té chvíli jsme inkasovali branku. Ale musím pochválit mužstvo, že nerezignovalo. Vytvořilo si tlak a šance a povedlo se vyrovnat."

Dušan Uhrin (Mladá Boleslav): "Hráli jsme prvních pětadvacet minut velice dobře. Pak jsem nechali iniciativu soupeři. Ale druhou půli jsme začali znovu kombinovat a vstřelili jsme branku, kterou jsme si zasloužili. Bohužel jsme to nevydrželi až do konce. Posledních deset minut jsme ztráceli míče vlastní vinou ve středu hřiště a Karviná vyrovnala."

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Branky: 86. Moravec - 59. Magera. Rozhodčí: Královec - Dobrovolný, Antoníček. ŽK: Šisler - Takács, Čmovš, Matějovský. Diváci: 4025.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka (78. Ramirez), Šisler - Štepanovský (70. Čolič), Panák, Kalabiška - Wágner (90. Lischka). Trenér: Weber.

Mladá Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián - Takács, J. Rada (56. Komličenko) - Klobása (73. Jánoš), Matějovský, Přikryl - Magera (83. Babalj). Trenér: Uhrin ml.