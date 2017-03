Chomutov - Hokejisté Mladé Boleslavi ovládli i druhý duel předkola play off extraligy na ledě Chomutova, po výhře 6:1 vedou v sérii 2:0 na zápasy a jediné vítězství je dělí od účasti ve čtvrtfinále. Bruslařský klub navázal na pondělní vítězství 7:1 a rozhodnout o postupu může už ve čtvrtek na domácím ledě.

Druhé utkání začalo o poznání opatrněji než úvodní zápas. Až v sedmé minutě měl velkou šanci hostující Lenc, ale sám před brankou nezamířil přesně. Následně šel pykat na dvě plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí Huml a po nevyužité příležitosti Vampoly už otevřel skóre střelou od modré čáry Stříteský.

Ve 14. minutě mohl vyrovnat Skokan, ale Maxwell potvrdil formu. V závěru úvodního dějství si hosté zahráli další přesilovku, kterou ale nevyužili. Mladá Boleslav měla výborný vstup do druhé části a rozhodla o osudu utkání.

"Ve svoji kariéře jsem nikdy nic takového nezažil. Zatím je to totální kolaps našeho herní systému. Musíme si říct něco v kabině, aby do Boleslavi přijel úplně jiný tým. Musíme změnit přístup k play off hokeji a hrát jednoduše," apeloval chomutovský útočník Ivan Huml.

Ve 23. minutě Vampolovu střelu vyrazil Laco na Pospíšila, který dorazil puk do prázdné branky. Za 64 sekund po tlaku hostů našel Musil před brankou nekrytého Lence, který také snadno zvýšil. Za další minutu a půl upravil už na 4:0, a to ještě předtím Žejdl neproměnil svůj únik.

Mladá Boleslav byla dál při chuti a v početní výhodě mohl zvýšit Hyka, kterého vychytal nadvakrát Laco. V oslabení ujel Huml, který na Maxwella také nevyzrál. Na druhé straně neuspěli v samostatných únicích Hyka a Klepiš. Ve 35. minutě se opět radovali hosté, když po parádní otočce Laca překonal bekhendem Hyka a zaznamenal svůj čtvrtý gól v sérii. Domácí mohli snížit v přesilovce, jenže Poletín z kruhu nastřelil pouze tyčku.

"Chtěli jsme do zápasu vstoupit stejně jako včera, což se nám podařilo parádně. Ve druhé třetině jsme pak dali góly. Máme fazónu, ale musíme udělat ten poslední a nejtěžší krok," prohlásil útočník Tomáš Hyka.

Hned po 40 sekundách poslední třetiny po Orsavově akci přidal šestý gól hostů Žejdl. Pak se mohl zapsat mezi střelce i Orsava, v samostatném úniku však neuspěl. V 50. minutě pokazil Maxwellovi čisté konto přesnou střelou z pravého kruhu Tomica. Stav už se nezměnil, Růžička mladší v 57. minutě trefil tyčku.

"Je mi líto našich fanoušků kvůli tomu, na co se tady museli 120 minut koukat. Je to smutné. Celou sezonu se na tohle připravujeme a pak předvedeme takové výkony. Těžko se mi to hodnotí. To, co jsme předvedli, nemá s play off nic společného. Nehrajeme, co jsme si řekli. Boleslav hraje jednoduše a my nejsme schopní se s tím vyrovnat," dodal Huml.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Chtěli jsme lépe bránit, protože jsme v prvním zápase dostali hodně gólů. První třetina tomu odpovídala, ale ve druhé jsme udělali chyby, které Mladá Boleslav využila. Soupeř byl rychlejší, přehrával nás a zaslouženě vyhrál."

František Výborný (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že to bude těžké, protože Chomutov bude chtít něco změnit. Dali jsme první gól, který byl důležitý. Věřili jsme si. Stav 2:0 v sérii je příjemný, ale nic není hotovo. Musíme se připravit na domácí zápasy."

Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 50. Tomica (Vondrka, Valach) - 10. Stříteský (Klepiš, Hyka), 23. Pospíšil (Vampola), 24. Lenc (Musil, Orsava), 26. M. Látal (Urban), 35. Hyka (L. Pabiška, Jan Hanzlík), 41. Žejdl (Orsava, Kurka). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Bláha, D. Hynek. Vyloučení: 7:3. Využití: 0:1. Diváci: 4833. Stav série: 0:2.

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Rutta, Skinner, Flemming, Dlapa, Valach, J. Mrázek, od 41. navíc L. Chalupa - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, D. Kaše, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Štich, Kurka, Jan Hanzlík, Hrdinka, Kučný - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - L. Pabiška, Vampola, Pospíšil. Trenéři: F. Výborný a Žabka.