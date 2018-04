Teplice - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 24. kole první ligy vybojovali remízu 1:1 v Teplicích, když vyrovnali pět minut před koncem i v oslabení bez vyloučeného Aleksandera Šušnjara. Domácí poslal do vedení v 59. minutě devatenáctiletý záložník Patrik Žitný, Boleslavští ale zásluhou Nikolaje Komličenka udrželi sérii šesti soutěžních zápasů bez porážky a s 26 body si polepšili v boji o záchranu.

Teplice zahrozily v sedmé minutě, kdy centr doputoval až k Horovi, který ale z voleje branku těsně přestřelil. Pak ale byla nebezpečná hlavně Boleslav. Valentovu hlavičku skvěle zlikvidoval brankář Diviš a z následného rohu hlavičkoval do břevna Šušnjar, který ještě na podzim hrál za Teplice.

Domácí mohli jít do vedení ve 26. minutě, kdy Rezek dokonce dostal míč do branky, ale sudí gól neuznali kvůli tomu, že míč už předtím opustil hřiště. Za hosty pak měl dvě možnosti Valenta, ale nejprve z přímého kopu netrefil branku a v poslední akci první půle nedokázal hlavičkou přelobovat brankáře.

Ve druhé půli ale opět potvrdil svou střeleckou formu teplický talent Žitný. Reprezentant do 19 let byl na konci vydařeného brejku čtyři na tři a po přihrávce Rezka vstřelil svůj třetí ligový gól v posledních čtyřech zápasech. Navíc se nedávno prosadil i v reprezentačním dresu.

Boleslav ve druhé půli posílila ofenzivu o Přikryla a Mageru, ale deset minut před koncem přišla o vyloučeného Šušnjara, který dostal druhou žlutou kartu. Přesto ale ještě z jediné vážnější šance ve druhé půli dokázala srovnat. Po rohovém kopu se prosadil Rus Komličenko, jenž tak oslavil gólem návrat do sestavy po disciplinárním trestu. Boleslav v lize neprohrála s Teplicemi už tři roky a pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Utkání jsme měli velmi dobře rozehrané, ale v závěru jsme udělali velkou chybu a soupeř vyrovnal. Ale v kontextu celého utkání je to zasloužené, protože Boleslav byla dlouho nebezpečnější. My pak dali krásnou branku, ale zase jsme udělali taktickou chybu při naší standardní situaci, pustili soupeře do brejku a ten z následného rohu srovnal. Když dá soupeř gól v deseti a v závěru, tak šťastní být nemůžeme, ale snad to bude ponaučení, aby se to nestalo. Patrik Žitný podal velmi dobrý výkon, který korunoval brankou. Věříme, že mu to vydrží a v další sezoně na to naváže. Patrik má potenciál, ale jak na tom opravdu bude, ukáže až čas. Všechno má před sebou, ale stále na něj čeká spoustu úskalí."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Zasloužená remíza. Škoda, že jsme naše akce hlavně v první půli nedotáhli. Vyvrcholením naší aktivity bylo, že jsme z brejku dostali gól, kdy špatně pracovali hráči, kteří mají na starosti defenzivu při našich standardkách. Ale jsem rád, že jsme se dokázali vrátit do utkání. Cítil jsem z hráčů, že to dokážou vyrovnat. Kdykoli nám vyloučí hráče, tak to nějak uhrajeme, ať už to bylo s Ostravou v poháru nebo v Plzni. Ale na můj vkus jsou tři vyloučení moc na celou sezonu, natož na pět zápasů. Dnes pro to však mám pochopení, vyplynulo to ze hry. Kdyby Šušnjar za brzdu nezatáhl, tak domácí mohli jít na 2:0. Nebyla to nedisciplinovanost jako třeba u Mebrahtua. Tím, že jsme dohrávali v deseti, je ten bod cenný. Trochu se nám to vrátilo za minulou remízu s Jabloncem."

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Branky: 59. Žitný - 86. Komličenko. Rozhodčí: Julínek - Antoníček, Podaný. ŽK: Žitný, Hora, Jeřábek - Šušnjar. ČK: 81. Šušnjar. Diváci: 3421.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Soungole - Hora, Žitný, Rezek (88. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

M. Boleslav: Poláček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek (46. Přikryl) - Ladra, Valenta (77. Kateřiňák), Mareš (61. Magera) - Komličenko. Trenér: Weber.