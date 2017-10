Mladá Boleslav - Hokejisté Třince zakončili první čtvrtinu základní části extraligy výhrou 3:2 na ledě Mladé Boleslavi a ukončili tak sérii tři porážek na kluzištích soupeřů. Domácí dokázali ve třetí třetině snížit z 0:3 na 2:3, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Oceláři tak proti Mladé Boleslavi uspěli po předešlých třech prohrách.

Slezané začali ve Škoenergo aréně aktivně a již po 72 sekundách se dostali do vedení, když Adamský našel mezeru mezi Maxwellovými betony. Vyrovnat mohl ve čtvrté minutě Valský, Hrubce ale nepřekonal a poté měl opět více práce americký brankář. Nepřekonali jej však Martin Růžička ani osamocený Hrňa.

Další příležitosti si hosté vytvořili v přesilových hrách při vyloučení Procházky a Knota, vedení však navýšit nedokázali. O obrazu hry výmluvně hovoří počet střel 16:5 ve prospěch Třince v první třetině. Druhý gól však Oceláři nepřidali.

I díky dalším dvěma početním výhodám měli Třinečtí více ze hry rovněž na začátku druhé třetiny, Maxwella v nich však překonat nedokázali. Ve 26. minutě měl vyrovnání na hokejce bezprostředně po návratu z trestné lavice Klepiš, přečíslení dva na jednoho ale ideálně nezakončil.

Až poté si první přesilovku zahráli i domácí, výhodu čtyři na tři ale nezužitkovali. Když se hosté nedokázali prosadit proti početně oslabenému soupeři, udeřili při vlastním oslabení. Ve 33. minutě přidal druhý gól Cienciala, o dvě minuty později přiblížil Třinec k první výhře na ledě Mladé Boleslavi od března 2015 Irgl.

Středočeši ale nerezignovali a v 43. minutě se jim podařilo snížit, když Hrubce o možné druhé čisté konto v sezoně připravil Klepiš. A domácí pokračovali v tlaku. Říhovu střelu ještě Hrubec se štěstím zlikvidoval, ale v polovině třetí třetiny jej prostřelil Knot a domácí se vrátili do hry. Vyrovnat se jim však už nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme špatně vstoupili, obdrželi jsme rychlý gól a soupeř byl na koni. Měl lepší pohyb. První třetinu jsme se k ničemu nedostali, ale ve druhé jsme se malinko zvedli a vyrovnali hru. Začalo se hrát více fyzicky. V momentě, kdy jsme to začali malinko převažovat na svoji stranu, tak jsme po hrubých chybách dostali druhý a třetí gól. V té chvíli nebylo moc lidí, kteří nám věřili, že se zápasem dokážeme něco udělat a nám se to ve třetí třetině povedlo. Samozřejmě je špatné, že z toho nemáme žádný bod. Na druhou stranu i přes prohru mužstvo ve třetí třetině ukázalo charakter a teď je na nás trenérech připravit ho tak, abychom takové výkony podávali od první do šedesáté minuty."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme rádi za tři body, které si z Boleslavi odvážíme. Je to cenné vítězství, které se nerodilo vůbec lehce. Do poloviny zápasu jsme byli schopni dát branky a hrát jednoduchý hokej, který nás v této sezoně zdobí. Od poloviny druhé třetiny ale Boleslav zvýšila obrátky, nastartovala ji naše vyloučení. Kluci ale odvedli v oslabení parádní práci. Po dvou třetinách jsme drželi náskok, ale ve třetí části domácím pomohl brzký gól a potom jim narostla křídla. Až do konce byli lepší, ale kluci v zádech se skvělým Šimonem Hrubcem ustáli i vyhrocených posledních deset minut, kdy měla Boleslav spoustu šancí."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 43. Klepiš (Valský, Kotvan), 50. Knot (Jan Hanzlík, Orsava) - 2. Adamský (Polanský, Jank), 33. Cienciala (Rákos), 34. Irgl (O. Kovařčík). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - D. Hynek, D. Klouček. Vyloučení: 6:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3423.

Mladá Boleslav: Maxwell (41. J. Růžička) - Knot, Jan Hanzlík, Kotvan, J. Říha, Hrdinka, Němeček - P. Musil, P. Holík, Lenc - Valský, T. Knotek, Pacovský - Klepiš, Žejdl, Orsava - L. Pabiška, T. Urban, M. Procházka. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Jank, Linhart, Adámek, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Cienciala, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.