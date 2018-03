Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 21. kole první ligy nevyužili šanci vzdálit se pásmu sestupu a doma jen remizovali se Slováckem 1:1. Na gól Nikolaje Komličenka z úvodního dějství odpověděl čtvrt hodiny před koncem svou osmou brankou v této sezoně nejvyšší soutěže hostující Tomáš Zajíc.

Oba celky zůstaly v přímém ohrožení sestupu. Slovácko má náskok jediného bodu na předposlední Brno, Boleslav má pouze o bod více. Zároveň potvrdila roli nejhoršího týmu v domácím prostředí, kde v ligové sezoně získala teprve osmý bod.

"Chtěli jsme udělat čtyři body ze zápasů Brno, Slovácko, což se nám povedlo, i když jsme si možná mysleli, že to bude v opačném gardu. Nic se ale neděje, musíme dát hlavu vzhůru, i když jsme trošičku zklamaní, tak jedeme dál," řekl na tiskové konferenci trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

V mrazivém odpoledni začali aktivněji hosté, ovšem Havlík a ani Sadílek gólmana Polačka nepřekonali. Ve 20. minutě na druhé straně hřiště minul o dva metry levou tyč branky Komličenko a o devět minut později rozvlnil stejný hráč pouze boční síť Hečovy branky. Tři minuty poté už ale Komličenko udeřil. Ruský útočník dostal míč za vysunutou obranu a střelou mezi nohy gólmana z úhlu otevřel skóre.

"První poločas byl docela v pořádku. Aktivita, měli jsme tam i nějaké šance, rychlé přechody, což nakonec vyústilo v pěkný gól z brejkové situace," uvedl Weber. "První poločas jsme dohrávali pod takovou dekou, kdy jsme nehráli dobře a spíš to bylo o tom, abychom tu první půli přežili a nedostali druhý gól," doplnil kouč Slovácka Michal Kordula.

Druhá půle se z velké části odehrávala ve středu pole. V 70. minutě Kateřiňák netrefil branku hostů a o dvě minuty později tvrdou ranou z dálky minul Machalík. Z další šance se už ale Slovácko radovalo. K míči se v 74. minutě dostal Zajíc, který o levou tyč Polačkovy branky vyrovnal na 1:1.

Hosty gól zvedl a v 79. minutě mohli po nedorozumění mezi domácími obránci vést, ale situaci zvládl brankář Polaček. A když se neprosadil na jedné straně Kateřiňák, ani na druhé nadvakrát hostující Rezek a následně ani domácí Konaté, skončilo utkání remízou.

"Bohužel ve druhé půli jsme začali hrát pasivně, až jsme si o tu branku téměř říkali. Pak jsme začali lehce zmatkovat a soupeř z jediné střely vyrovnal. Je pravda, že po tom gólu měli další velikou šanci a mohlo to s námi dopadnout hůře. Remízu musíme z tohoto pohledu brát," podotkl Weber.

Slovácko uhrálo nerozhodný výsledek už poosmé v ligové sezoně, což je nejvíce z celé soutěže. "V závěru zápasu, kde jsme měli velkou šanci Rezkem, jsme mohli vyhrát, nicméně si myslím, že ten bod je pro oba týmy zasloužený. Ale náš výkon nebyl takový, abychom si to vítězství zasloužili," prohlásil Kordula.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Z remízy jsme trošku zklamaní, protože jsme šli do vedení. První poločas byl docela v pořádku. Aktivita, měli jsme tam i nějaké šance, rychlé přechody, což nakonec vyústilo v pěkný gól z brejkové situace. Bohužel ve druhé půli jsme začali hrát pasivně, až jsme si o tu branku téměř říkali. Pak jsme začali lehce zmatkovat a soupeř z jediné střely vyrovnal. Je pravda, že po tom gólu měli další velikou šanci a mohlo to s námi dopadnout hůře. Remízu musíme z tohoto pohledu brát. Na začátku týdne jsme chtěli udělat čtyři body ze zápasů Brno, Slovácko, což se nám povedlo, i když jsme si možná mysleli, že to bude v opačném gardu. Nic se ale neděje, musíme dát hlavu vzhůru, i když jsme trošičku zklamaní, tak jedeme dál. Na Valentu to byl zákrok v pokutovém území a byl to faul. Na druhou stranu těžiště hry už bylo malinko jinde a je možné, že postavení rozhodčích nebylo ideální, aby to pořádně viděli, nevím. Šlo o to, že Valenta tam dobíhal a došlo k faulu, na ten zákrok nebyl připravený a má problémy s kotníkem. Věřím ale, že to nebude nic vážného a bude v pořádku."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, drželi jsme míč, kombinovali jsme, Boleslav na nás čekala ve středním pásmu ve středním bloku. Nicméně pak jsme dostali gól po naší standardní situaci, kde jsme prohráli dva osobní souboje. První poločas jsme dohrávali pod takovou dekou, kdy jsme nehráli dobře a spíš to bylo o tom, abychom tu první půli přežili a nedostali druhý gól. Ve druhém poločase jsem převzali iniciativu my a pomohli tomu i střídajícími hráči, které musím pochválit, protože nám to utkání začali otáčet. V závěru zápasu, kde jsme měli velkou šanci Rezkem, jsme mohli vyhrát, nicméně si myslím, že ten bod je pro oba týmy zasloužený. Ale náš výkon nebyl takový, abychom si to vítězství zasloužili. Nám se v posledním půl roce daří, že přítelkyně hráčů začnou rodit vždycky v den zápasu. U Marka Havlíka to bylo v den zápasu s Olomoucí a dnes právě Jakub Petr. Chtěl bych tak poprosit přítelkyně hráčů, aby začaly rodit v polovině týdne."

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 32. Komličenko - 74. Zajíc. Rozhodčí: Orel - Blažej, Antoníček. ŽK: Kateřiňák (Boleslav). Diváci: 1017.

Sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Chaluš, Křapka - Jánoš, Hubínek (85. Mareš) - Konaté (77. Ladra), Valenta (14. Kateřiňák), Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek - Janošek (73. Kubala), Daníček - Navrátil, Sadílek (67. Machalík), Havlík (46. Rezek) - Zajíc. Trenér: Kordula.