Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 42. extraligového kola Mladou Boleslav těsně 1:0. Středočeši poprvé v sezoně proti Kometě zabodovali a dostali se díky lepšímu skóre na desátou příčku před Zlín. O rozhodující branku se postaral ve 45. minutě útočník Lukáš Žejdl. Brno z posledních pěti utkání vytěžilo jen dva body.

V úvodu se hrála překvapivě opatrná partie. Za Boleslav jako první zahrozil Vampola, na druhé straně musel brankář Maxwell řešit velký závar na hraně vlastního brankoviště. Nepříjemný moment si v šesté minutě prožil Němec, když ho tečovaný puk zasáhl do obličeje. Klíčový brněnský bek ale mohl v zápase pokračovat bez úhony.

Opticky více ze hry měla po zbytek třetiny hostující Kometa. Bruslaři dostali šanci při vyloučení Káni, ale Čiliaka vůbec neohrozili. Dvě minuty před přestávkou se ze strany na domácí branku vyřítil Haščák, ale jeho střela trefila jenom boční oblouk Maxwellovy branky.

Po návratu z kabin přeci jen domácí působili živějším dojmem než v úvodní dvacetiminutovce. Dobrý vstup mohl přetavit v gól Musil, ale Čiliak udržel puk po jeho střele z velkého úhlu mezi betony. Následně neměl podruhé v zápase štěstí Vampola. Skóre mohl otevřít ve 28. minutě Kvapil. Nejprve proskočil do nadějné šance mezi beky, ale při zakončení byl faulován a rozhodčí po krátké domluvě nařídili trestné střílení. V něm Kvapil dostal Maxwella na led, ale nedokázal puk dostatečně zvednout.

Domácí pak zatlačili svého soupeře při další přesilovce. V ní se opět činil při chuti hrající Vampola, ale gól nepřicházel. Neujala se ani šance Hyky, kterého našel před brankovištěm trestuhodně volného Lenc. Na druhé straně mohl doklepávat kotouč do odkryté branky Haščák, ale Maxwell se stihl na poslední chvíli přesunout betonem. To samé však předvedl vzápětí Čiliak proti Hykově dorážce.

Na gól se tak muselo čekat až do třetí třetiny. Uplynulo z ní necelých pět minut, když obránci Komety chybovali ve vlastním pásmu, čehož využil Klepiš k přihrávce na volného Žejdla, jenž střelou zápěstím mířil přesně. Kometa se po vedoucí brance Boleslavi tlačila do zakončení, ale Maxwell zůstával neprůstřelný.

Bruslaři odehráli takřka celý zápas bez jediného vyloučení, pět a půl minuty před koncem ale musel odpykat Pacovský trest za příliš hráčů na ledě. Brňané ale s početní výhodou nenaložili dobře, největší šanci měl paradoxně Žejdl. Neuspěl ani chvilku před koncem, kdy trefil jen Čiliaka. Hosté to pak zkusili s hrou bez gólmana, ale na vyrovnání nedosáhli.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Šlo o vyrovnané utkání. Chtěli jsme konečně bodovat se soupeřem z horních pater tabulky, ale měli jsme horší začátek, kdy jsme nevyužívali zisk pásma ke střelbě. Pak jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny jsme to změnili. Samozřejmě nás podržel brankář Maxwell. Nakonec to rozhodl jediný gól. Dnes to jsou týmově uhrané tři body."

Kamil Pokorný (Brno): "Bylo to vyrovnané utkání, v jehož začátku jsme byli více na puku, domácí pak hrozili z typických brejků. Postupem času bylo jasné, že rozhodne první gól. My jsme byli na tahu první, měli jsme nájezd i dvě přečíslení. Pak měla Boleslav v závěru druhé třetiny dvě šance, ale oba gólmani chytali výborně. Tu jednu chybu jsme pak bohužel udělali my a soupeř ji potrestal, díky čemuž bere tři body. Nám chybí více střelby a větší tlak do brány. Dnes jsme několik situací přehráli. V takovém zápase to pak je problém, pokud nedáme ani jeden gól."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávka: 45. Žejdl (Klepiš). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 3650.

Mladá Boleslav: Maxwell - T. Voráček, Stříteský, Jan Hanzlík, Kurka, Bernad, Kučný, od 21. navíc Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Pacovský - M. Látal, Vampola, Urban - Žejdl, Jonák. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Brno: Čiliak - Štencel, O. Němec, Gulaši, Trška, Malec, Bartejs, L. Vágner - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - H. Zohorna, J. Hruška, M. Kvapil - Dočekal, V. Němec, Haščák - R. Zohorna, F. Dvořák, Mallet - Dymáček. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.