Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 10. kole extraligy Zlín 4:1. Středočeši ukončili čtyřzápasovou vítěznou sérii Beranů velmi rázně, když o osudu utkání rozhodli hned na jeho začátku - v čase 12:09 vedli už 3:0. Dvakrát se v dresu vítězů zapsal mezi střelce útočník Jakub Orsava.

Mladoboleslavští rozehráli duel dvou sousedů v tabulce velmi svižně a už po 77 vteřinách šli do vedení. Žejdlův pokus sice ještě pokryl Štůrala, jenže kotouč zůstal ležet za jeho zády, aniž by o tom zlínský gólman věděl. Využil toho Klepiš, který přetlačil beka Padrnose a otevřel skóre.

Další možnost nezužitkoval Orsava. V polovině šesté minuty už ale Štůrala, jenž zaskočil za Kašíka, který se zranil během rozcvičení před zápasem, lovil kotouč ze sítě podruhé. Pacovský u bočního hrazení snadno obelstil Matějíčka, bekhendem našel osamoceného Valského a ten pálil zblízka nekompromisně pod horní tyč. Urban navíc neproměnil své sólo.

Šanci na brzkou odpověď a návrat do zápasu ještě ztížil hostům Illo, když inkasoval dvě plus dvě minuty za hru vysokou holí. Nechybělo mnoho, aby Zlínským bylo ještě mnohem hůře, neboť v následné přesilovce Klepiš orazítkoval konstrukci branky. Bruslařský klub se přesto zanedlouho dočkal - ve 13. minutě dostal na hranici brankoviště hodně času na dorážku Orsava a s přispěním teče hostujícího kapitána Veselého zvýšil už na 3:0.

Ve druhém dějství již Mladoboleslavští tolik nedominovali, neboť s vědomím více než slibného vedení utlumili svou aktivitu v ofenzivě. Probudil ji opětovně až gól Ondráčka ve 36. minutě. Na ten ale už po 20 vteřinách odpověděl pohotový Orsava a domácí měli tříbrankový náskok zpět. Lenc navíc promáchl před prázdnou brankou, hned poté připravil Holík proti svým bývalým spoluhráčům šanci pro Musila, ten však zacílil vysoko nad.

Na konci 45. minuty byl Orsava blízko dovršení hattricku, jenže z mezikruží pálil po ledě těsně mimo. Chvilku nato jel Lenc ve vlastním oslabení ze strany sám na Štůralu, mezeru mezi jeho betony ale nenašel. Plamínek hostující naděje mohl rozfoukat Okál, jenže tváří v tvář proti Maxwellovi neuspěl. Další komplikace Mladá Boleslav nedopustila.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Nám se povedla náramně první třetina a myslím, že rozhodla celé utkání. Ve druhé třetině se soupeř hodně zlepšil, ale my jsme zároveň nehráli to, co první třetinu. Trošku jsme si asi mysleli, že to pro nás bude jednoduché. Soupeř výborně ubránil naše přesilovky, v nichž jsme si mohli utkání zjednodušit do koncovky, ale zaplaťpánbůh jsme dali rychle čtvrtý gól poté, co jsme inkasovali. Ten zápas definitivně rozhodl."

Robert Svoboda (Zlín): "Nám se vůbec nepodařil vstup do utkání, i když jsme věděli, že domácí do toho určitě půjdou ze začátku naplno. Přišly rychlé tři góly domácích ze situací kolem brány, byli jsme tam nedůrazní. Hodně to ovlivnilo další průběh utkání. Pak jsme se trošku zvedli a dali i gól na 1:3, ale to nestačilo. Paradoxně jsme dnes ubránili vynikající přesilovky domácích, ale když dostaneme góly dorážkami z brankoviště, je to neomluvitelné."

BK Mladá Boleslav - Aukro Berani Zlín 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klepiš (Žejdl, Orsava), 6. Valský (Pacovský, Knot), 13. Orsava (Klepiš, Žejdl), 36. Orsava (J. Říha, Němeček) - 36. J. Ondráček (Ferenc, Freibergs). Rozhodčí: Hribik, Souček - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 2875.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Jan Hanzlík, Němeček, J. Říha, Hrdinka, Stříteský, Knot - P. Musil, P. Holík, Lenc - Pacovský, T. Knotek, Valský - Klepiš, Žejdl, Orsava - Kousal, Urban, M. Procházka. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.

Zlín: Štůrala - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Padrnos, Valenta, Gazda - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Popelka, O. Veselý - Rihards Bukarts, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.